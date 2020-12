Zwolnienie ZUS za listopad - dokumenty rozliczeniowe

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. oprócz wniosku wymaga złożenia deklaracji rozliczeniowych. Firmy, które ubiegają się o wsparcie mają na to czas do końca grudnia, czyli do końca roku 2020 r. Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych?