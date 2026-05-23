Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.

Boże Ciało 2026 - dzień wolny od pracy

Boże Ciało to święto ruchome czyli każdego roku wypada w innym dniu kalendarza, ale zawsze jest to czwartek. W 2026 roku Boże Ciało wypada 4 czerwca. Ten dzień jest wolny od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy wylicza Boże Ciało jako jedno z 14 świąt:

wszystkie niedziele roku

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkanocy

drugi dzień Wielkanocy

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek. Co roku więc należy zawnioskować o jeden dzień urlopu wypoczynkowego na piątek. Wówczas można cieszyć się 4-dniowym, długim weekendem czerwcowym. W przypadku zaplanowania wyjazdu, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To bardzo oblegany przez pracowników termin urlopowy. Jeśli będzie w tym czasie zbyt mało pracowników w firmie, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy może odmówić urlopu w tym dniu.

Wczasy pod gruszą 2026

Wczasy pod gruszą to świadczenie przysługujące w firmach, w których funkcjonuje ZFŚS czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To swego rodzaju forma dofinansowania do urlopu wypoczynkowego. Pracownicy potocznie nazywają je gruszą. Wysokość świadczenia musi być uzależniona od sytuacji materialnej pracownika. Nie przyznaje się więc gruszy wszystkim w jednakowej wysokości. Zawsze osoby o niższych dochodach otrzymują wyższe wsparcie, a najlepiej zarabiający pracownicy mogą w ogóle nie "załapać się" na dodatkowe pieniądze.

Ważne Wczasy pod gruszą to nie to samo co świadczenie urlopowe. Świadczenie urlopowe zawsze wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego. Natomiast w przypadku gruszy można uregulować to dowolnie w każdym zakładzie pracy.

Wczasy pod gruszą – ile dni?

Przyznanie gruszy uzależnia się od sytuacji materialnej pracownika i wykorzystania określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego, którą określa się w regulaminie ZFŚS w danym zakładzie pracy. Każdy pracodawca może więc ustalić ją samodzielnie. W praktyce wzorują się na regulacji świadczenia urlopowego i również przy gruszy wymaga się 14 następujących po sobie dni nieobecności pracownika w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego. Należy więc zajrzeć do przepisów wewnątrzzakładowych, by dowiedzieć się, na ile dni złożyć wniosek urlopowy albo czy zaplanowany wcześniej urlop w okolicach Bożego Ciała można wziąć pod uwagę przy składaniu wniosku o wczasy pod gruszę. 14 dni liczy się tutaj razem z weekendami. Oznacza to konieczność wzięcia 10 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ zawsze w tym czasie wystąpią dwa weekendy.

Wczasy pod gruszą na Boże Ciało 2026

Skoro wczasy pod gruszą wymagają skorzystania z większej liczby dni wolnych, np. 14, można pomyśleć o dłuższym wypoczynku czerwcowym. W tym roku czerwcówka rozpoczyna się w czwartek 4 czerwca i kończy w niedzielę 7 czerwca. Można ten wypoczynek przedłużyć o kolejne dni w celu wnioskowania o gruszę. Jak zaplanować urlop w tym czasie?

Kiedy wolne na czerwcówkę można wykorzystać jako wczasy pod gruszą? Przyjmując, że w danej firmie działa ZFŚS, a regulamin przewiduje wczasy pod gruszą za 14 dni urlopu z rzędu, właściwe daty urlopu to 4-17 czerwca (9 dni urlopu wypoczynkowego, jeden dzień świąteczny - Boże Ciało i 4 dni weekendowe).

Ile wynosi grusza w 2026 r.?

Prawo nie przewiduje konkretnych kwot wczasów pod gruszą. Limity dotyczą wyłącznie świadczenia urlopowego. Jego maksymalna wysokość równa się odpisowi podstawowemu na ZFŚS, który w 2026 roku wynosi 2943,23 zł. Faktycznie pracodawcy rzadko wypłacają świadczenie urlopowe w maksymalnej wysokości. Z praktyki wynika, że najczęściej jest to kwota od kilkuset do około 1000 zł. Podobnie wysokość gruszy określa się w regulaminach ZFŚS dotyczących gruszy - oczywiście kwoty są różne w zależności od sytuacji materialnej pracownika. Termin wypłaty świadczenia pracodawca ustala w regulaminie – np. dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu albo termin wypłaty wynagrodzenia.