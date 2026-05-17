W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?

Braki kompetencyjne pracowników w 2026 r.

Tylko co czwarta firma ma dostęp do specjalistów AI, a niemal połowa nie podejmuje żadnych działań, by uzupełnić braki kompetencyjne – wynika z najnowszego badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Badanie pokazuje, że największą barierą we wdrażaniu sztucznej inteligencji nie jest technologia, lecz ludzie.

Luka kompetencyjna

Polskie firmy mierzą się z poważnymi barierami kadrowymi przy wdrażaniu sztucznej inteligencji. Jedynie około 25% przedsiębiorstw deklaruje dostęp do wykwalifikowanej kadry IT, zdolnej do wdrażania i utrzymania rozwiązań opartych na AI. Co ciekawe, wśród firm wykorzystujących AI, dostęp do wykwalifikowanej kadry deklaruje niemal połowa badanych firm (47%), co oznacza, że także one zidentyfikowały sporą lukę kompetencyjną.

Jednocześnie deficyt kompetencji związanych z AI jest większy niż w przypadku innych trendów technologicznych, co czyni go jednym z większych wyzwań transformacji cyfrowej. – Dane pokazują wyraźnie, że nawet firmy już korzystające z AI nie mają pełnego zaplecza kompetencyjnego. To oznacza, że luka kadrowa nie znika wraz z wdrożeniem technologii. Przeciwnie, często dopiero wtedy staje się w pełni widoczna – mówi Seweryn Krupnik z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Brak reakcji pracodawców na braki kompetencyjne

Mimo wyraźnych niedoborów kompetencyjnych blisko połowa firm (48%) nie podejmuje żadnych działań, a około jedna czwarta (23%) inwestuje w rozwój kompetencji pracowników. Część organizacji natomiast decyduje się na outsourcing (15%) lub rekrutację nowych pracowników o odpowiednich kompetencjach (10%). Wśród firm już wdrażających AI niemal 40% planuje inwestycje w rozwój kompetencji, co pokazuje, że doświadczenie z technologią zwiększa świadomość potrzeb kadrowych.

Specjaliści AI

Próby pozyskania talentów z rynku często kończą się niepowodzeniem. Firmy, które zmierzyły się z rekrutacją, ale nie znalazły pracowników spełniających oczekiwania, wskazują między innymi na brak doświadczenia kandydatów (79%), brak odpowiedniego wykształcenia (75%) oraz niedopasowanie kompetencji (61%). Dodatkowo wyzwaniem są oczekiwania finansowe oraz ograniczone zainteresowanie ofertami pracy.

Najważniejsze kompetencje przy wdrażaniu AI

Największe zapotrzebowanie firm dotyczy kompetencji związanych z przetwarzaniem i analizą danych. To jeden z najważniejszych obszarów dla wdrożeń AI. To kompetencja, która jest szczególnie ważna m.in. dla programistów AI, Machine Learning Engineer, analityków danych, ekspertów ds. bezpieczeństwa AI, inżynierów oprogramowania i wielu innych. Organizacje coraz częściej poszukują także specjalistów zajmujących się rozwojem modeli i algorytmów AI, co wskazuje na rosnącą dojrzałość wdrożeń.

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego pokazuje, że skuteczne wdrożenie AI wymaga nie tylko kompetencji technicznych. Wśród najbardziej poszukiwanych umiejętności znajdują się także: zdolność uczenia się i adaptacji, zarządzanie zmianą, komunikacja z wykorzystaniem AI (np. promptowanie) oraz kompetencje etyczne. – Wdrożenia AI to nie tylko zmiana technologiczna, ale także organizacyjna. I zmianą organizacyjną trzeba umieć zarządzać, tym bardziej, że przy każdym tzw. „nowym” pojawiają się lęk i opór – mówi Iwona Krysińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zmiana sposobu pracy

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest na różnorodnych stanowiskach, m.in. przez pracowników administracyjnych, na stanowiskach specjalistycznych (w marketingu, HR czy finansach), w IT i analityce danych oraz przez menedżerów różnego szczebla. Sztuczna inteligencja jest najczęściej integrowana z istniejącymi rolami, a nie rozwijana jako odrębna specjalizacja.

Badanie pokazało również istotne różnice między firmami. W dużych i średnich firmach AI jest szeroko wykorzystywana, a pracownicy na wyższych stanowiskach mają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Natomiast w mikro i małych firmach głównymi użytkownikami AI są właściciele lub kadra zarządzająca, która testuje i wdraża narzędzia. – Sztuczna inteligencja nie tworzy dziś nowych zawodów w oderwaniu od rzeczywistości biznesowej, lecz przede wszystkim wzmacnia istniejące role. Największą przewagę zyskują organizacje, które potrafią szybko włączyć AI w codzienne procesy, niezależnie od wielkości firmy – mówi Seweryn Krupnik z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Pracownicy korzystają z AI

Z badania Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że 53% pracujących korzystało z narzędzi AI. Co trzecia osoba używa ich zarówno prywatnie, jak i zawodowo, a tylko 9% wykorzystuje AI głównie do celów zawodowych. To pokazuje, że kompetencje rozwijają się także poza firmami, co może być szansą dla pracodawców.

*** Bilans Kapitału Ludzkiego to największe badanie rynku pracy w Polsce. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. W ramach projektu realizowane są badania przekrojowe dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania tematyczne będące odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z aktualnych trendów na rynku pracy i w gospodarce.