Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze

W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.

Decyzja ZUS o waloryzacji i przyznaniu 13. emerytury 2026

W maju i czerwcu 2026 r. emeryci i renciści otrzymają ważne informacje o marcowej waloryzacji świadczeń oraz o 13. emeryturze. ZUS wysyła listy z decyzją waloryzacyjną, a także decyzją o przyznaniu 13. emerytury. Osoby, które mają wątpliwości co do wysokości emerytury lub renty po waloryzacji albo nie otrzymały trzynastki, będą mogły zweryfikować dane. Jeśli posiadają konta w eZUS, można sprawdzić już teraz oraz pobrać dokumenty.

Waloryzacja emerytur i rent 2026 - decyzja ZUS

W decyzji waloryzacyjnej podana jest kwota emerytury lub renty po marcowej waloryzacji. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3% co oznacza podwyżkę świadczeń o 5,3%. Dla porównania w 2025 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 5,5%, w 2024 r. o 12,12%, w 2023 r. o 14,80%, a w 2022 r. o 7%, w 2021 r. o 4,24%, w 2020 r. o 3,56%, a w 2019 r. o 2,86%.

Jak tłumaczy rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis, w tym dokumencie znajdują się również informacje o wysokości świadczenia przed waloryzacją, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach. Emeryci i renciści szczególnie czekają na zweryfikowania wysokości netto. To kwota, którą otrzymują do ręki.

13. emerytura 2026 - decyzja ZUS

Druga wiadomość to decyzja o przyznaniu trzynastki. Z pisma można dowiedzieć się jaka jest wysokość tego świadczenia brutto (1978,49 zł), dokonane odliczenia (podatek i składka zdrowotna) oraz kwota netto. Dzięki listom i informacjom w eZUS można w psoty sposób zweryfikować czy otrzymana od listonosza lub na rachunek bankowy kwota 13. emerytury lub renty zgadza się z wartością netto podaną w dokumencie.