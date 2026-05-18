Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze

Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze

18 maja 2026, 10:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.

Decyzja ZUS o waloryzacji i przyznaniu 13. emerytury 2026

W maju i czerwcu 2026 r. emeryci i renciści otrzymają ważne informacje o marcowej waloryzacji świadczeń oraz o 13. emeryturze. ZUS wysyła listy z decyzją waloryzacyjną, a także decyzją o przyznaniu 13. emerytury. Osoby, które mają wątpliwości co do wysokości emerytury lub renty po waloryzacji albo nie otrzymały trzynastki, będą mogły zweryfikować dane. Jeśli posiadają konta w eZUS, można sprawdzić już teraz oraz pobrać dokumenty.

Waloryzacja emerytur i rent 2026 - decyzja ZUS

W decyzji waloryzacyjnej podana jest kwota emerytury lub renty po marcowej waloryzacji. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3% co oznacza podwyżkę świadczeń o 5,3%. Dla porównania w 2025 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 5,5%, w 2024 r. o 12,12%, w 2023 r. o 14,80%, a w 2022 r. o 7%, w 2021 r. o 4,24%, w 2020 r. o 3,56%, a w 2019 r. o 2,86%.

Jak tłumaczy rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis, w tym dokumencie znajdują się również informacje o wysokości świadczenia przed waloryzacją, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach. Emeryci i renciści szczególnie czekają na zweryfikowania wysokości netto. To kwota, którą otrzymują do ręki.

13. emerytura 2026 - decyzja ZUS

Druga wiadomość to decyzja o przyznaniu trzynastki. Z pisma można dowiedzieć się jaka jest wysokość tego świadczenia brutto (1978,49 zł), dokonane odliczenia (podatek i składka zdrowotna) oraz kwota netto. Dzięki listom i informacjom w eZUS można w psoty sposób zweryfikować czy otrzymana od listonosza lub na rachunek bankowy kwota 13. emerytury lub renty zgadza się z wartością netto podaną w dokumencie.

Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Do końca maja 2026 r. emeryt i rencista może dorobić 6438,50 zł. W czerwcu będzie zmiana limitów
Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
Kadry
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
15 maja 2026

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca
15 maja 2026

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.
Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca). Dla jednych wolne, dla innych zwykły dzień pracy. Co decyduje o wolnym?
15 maja 2026

Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.
Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?
