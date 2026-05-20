REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Ochrona wynagrodzenia » Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?

Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 16:03
Konfederacja Lewiatan
jawność płac równość pracodawcy problemy
Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?

rozwiń >

Równość płac to też nieprecyzyjne pojęcia i katalog nowych obowiązków informacyjnych

Nowa wersja projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości wciąż budzi poważne obawy przedsiębiorców. - Cieszy, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej kontynuuje konsultacje w tak istotnym temacie. Dokument jest skomplikowany, a proponowany poziom formalizacji systemów płacowych - nadmierny. Nieprecyzyjne pojęcia oraz rozbudowany katalog obowiązków informacyjnych, mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie firm – uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu prawa pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

REKLAMA

REKLAMA

- Projekt ustawy wymaga dalszych prac legislacyjnych. Konieczne jest ograniczenie nadmiernych obowiązków administracyjnych. Istotne będzie także wzmocnienie ochrony poufności danych dotyczących wynagrodzeń i zapewnienie przedsiębiorcom większej elastyczności w kształtowaniu polityki płacowej. Na etapie konsultacji społecznych mogą pojawić się kolejne zastrzeżenia dotyczące szczegółowych zapisów projektu. Tylko odpowiednio wyważone regulacje pozwolą zrealizować cele unijnej dyrektywy, nie obciążając przy tym rynku pracy ponad konieczną miarę – mówi prof. Jacek Męcina i apeluje o dalsze prace nad ostateczną wersją projektu implementacji dyrektywy.

Dyrektywa UE 2023/970 dotyczącej transparentności wynagrodzeń

Celem regulacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 dotyczącej transparentności wynagrodzeń oraz skuteczniejszego egzekwowania zasady równości płac kobiet i mężczyzn, a prace nad nią trwają już ponad rok. Kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, ponieważ problem nierówności wynagrodzeń nadal pozostaje istotnym wyzwaniem współczesnego rynku pracy, choć co ważne w Polsce luka płacowa jest znacznie poniżej średniej unijnej. Jednocześnie jednak projekt w obecnym kształcie wciąż rodzi wiele wątpliwości natury prawnej, organizacyjnej i gospodarczej. Mimo kilku miesięcy prac w zespole prawa pracy RDS i dobrze ocenianych przez pracodawców i związki zawodowe konsultacji wciąż jest bardzo wiele wątpliwości i niejasności. Trwają jeszcze szczegółowe konsultacje projektu, ale już na tym etapie warto wskazać kilka kluczowych problemów.

1. Nadmiar obowiązków administracyjnych

Największe kontrowersje budzi bardzo wysoki poziom formalizacji nowych obowiązków nakładanych na pracodawców. Projekt przewiduje konieczność tworzenia systemów wartościowania pracy, rozbudowane obowiązki raportowe. Szczególnie niepokoją nowe procedury informacyjne oraz szerokie wymogi dokumentacyjne. W praktyce oznacza to konieczność budowy rozbudowanych systemów compliance i analityki HR, co może stanowić istotne obciążenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. - Regulacja została przygotowana przede wszystkim z perspektywy dużych firm posiadających rozbudowane działy personalne i prawne, podczas gdy znacząca część polskich przedsiębiorstw nie dysponuje odpowiednimi zasobami organizacyjnymi i finansowymi do wdrożenia tak zaawansowanych mechanizmów - podkreśla prof. Jacek Męcina.

REKLAMA

2. Nadmierna ingerencja w politykę wynagrodzeń firmy

Projekt może również nadmiernie ingerować w autonomię przedsiębiorstw w zakresie polityki wynagrodzeń. - Transparentność płacowa, choć co do zasady pożądana, nie powinna prowadzić do ograniczenia możliwości indywidualnego różnicowania wynagrodzeń w zależności od doświadczenia, efektywności czy sytuacji rynkowej, a konieczność szczegółowego uzasadniania każdej takiej decyzji może oznaczać spore zagrożenie dla funkcjonowania systemów motywacyjnych w firmach – dodaje prof. Jacek Męcina, wyjaśniając, że w warunkach silnej konkurencji o pracowników firmy muszą zachować możliwość elastycznego kształtowania polityki płacowej, szczególnie wobec specjalistów i pracowników o kluczowych kompetencjach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Za dużo obowiązków informacyjnych

Wątpliwości budzi także zakres obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń. Projekt przewiduje szerokie uprawnienia pracowników do uzyskiwania informacji o poziomach wynagrodzeń. Oczywiście przewidziano mechanizmy anonimizacji danych, ale w praktyce – zwłaszcza w mniejszych podmiotach – identyfikacja konkretnych osób może być stosunkowo łatwa. Powstaje zatem ryzyko konfliktu pomiędzy zasadą transparentności a ochroną danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, mimo zapisów o możliwości odmowy przekazania informacji pracownikowi.

4. Znaczne rozszerzenie odpowiedzialności pracodawców

Kolejnym problemem jest znaczne rozszerzenie odpowiedzialności pracodawców w sporach dotyczących dyskryminacji płacowej. Projekt wzmacnia pozycję procesową pracownika poprzez odwrócony ciężar dowodu oraz szerokie obowiązki dokumentacyjne po stronie pracodawcy. Może to skutkować wzrostem liczby sporów sądowych oraz koniecznością bardzo szczegółowego dokumentowania wszystkich decyzji płacowych. W praktyce zwiększy to koszty funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ryzyka prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dotyczy to przede wszystkim szczegółowego raportowania luki płacowej, formalizacji procedur wartościowania pracy oraz rozbudowania mechanizmów kontrolnych i naprawczych.

https://sklep.infor.pl/szkolenie-jawnosc-rownosc-i-transparentnosc-wynagrodzen
Autopromocja

Szkolenie:
Jawność, równość i transparentność wynagrodzeń

Sprawdź

Zmiana zasad powoływania Głównego Inspektora Pracy

Jeszcze więcej wątpliwości w opinii Konfederacji Lewiatan budzą proponowane zapisy o zmianie zasad powoływania Głównego Inspektora Pracy, organu kluczowego dla realizacji zadań w zakresie ochrony pracy i podlegającemu bezpośrednio marszałkowi Sejmu RP i Radzie Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP.

Zobacz również:
Powiązane
Nowe przepisy dot. wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nie ma szans na czerwiec 2026 r.
Nowe przepisy dot. wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nie ma szans na czerwiec 2026 r.
Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

REKLAMA

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
19 maja 2026

Sąd: Można bezkarnie wrzeszczeć na pracownicę 26 razy. Dopiero od 27 razu jest kara. Taką szokującą interpretację przepisów przyjął sąd karny I instancji (sąd rejonowy). Świadkowie zeznali zgodnie - prezes nie krzyczał, ale "wrzeszczał" i "darł się" na pracownicę. Prezes na pewno przekroczył prawo, ale dla skazania jego krzyki musiały być "uporczywe". Tego wymaga kodeks karny. Przesłanka "uporczywości" nie jest zdefiniowana - zależy od interpretacji sędziego. Ten przyjął, że "wrzeszczenie" jest uporczywe wtedy, gdy ma miejsce raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Oznacza to, że 26 razy (bo 26 tygodnie) prezes mógł bezkarnie "wrzeszczeć" i "drzeć się" (takich słów opisowych użyli świadkowie). A dopiero po przekroczeniu limitu 26 cotygodniowych incydentów groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli "darłby się" dwa razy w miesiącu, to znaczy, że nie jest to "uporczywe". I nie podlega kk. Przy pomocy tego pozaprawnego limitu incydentów, który sędzia sobie wymyślił, prezes został uniewinniony przez sąd rejonowy.
Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.

REKLAMA

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze
18 maja 2026

W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA