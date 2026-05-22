Rekordowa emerytura w Polsce wynosi ponad 50 tys. zł. Ile lat pracował pan, który ją otrzymuje?

Rekordowa emerytura w Polsce wynosi ponad 50 tys. zł. Ile lat pracował pan, który ją otrzymuje?

22 maja 2026, 07:16
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
najniższa emerytura wysokość emerytury zus
Rekordowa emerytura w Polsce wynosi ponad 50 tys. zł. Ile lat pracował pan, który ją otrzymuje?
Rekordowa emerytura w Polsce wynosi ponad 51,4 tys. zł. Ile lat pracował pan, który ją dziś otrzymuje? Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Podajemy przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?

Rekordowa emerytura w Polsce

Otrzymaliśmy informację z ZUS, że w ujęciu krajowym i według dostępnych danych z grudnia 2025 r. najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51,4 tys. zł, a najniższa 2 grosze. Ponad 37,2 tys. zł wynosi najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku, najniższa to zaledwie cztery grosze. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę.

Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Kiedy więc młody człowiek pyta mnie, jaką będzie miał w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam mu, że taką jaką sobie sam wypracuje – opowiada.

Według rzeczniczki, kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez ZUS pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która po marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. - Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20 a mężczyzna przez 25 lat wtedy ZUS będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma to dostanie emeryturę w takiej wysokości jaka wynika ze zgromadzonych - na koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną, dalszą średnią trwania życia – mówi Kowalska-Matis.

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu - ile emerytury z ZUS dostaje?

Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki. - Najniższą emeryturę na Dolnym Śląsku, czyli 4 grosze dostaje Wrocławianka, która w swoim życiu przepracowała na umowę zlecenie zaledwie jeden miesiąc i jeden dzień. Była zatrudniona przez agencję reklamy jako roznosicielka ulotek – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Najwyższą emeryturę na Dolnym Śląsku, czyli 37,2 tys. zł wypłaca oddział ZUS we Wrocławiu swojemu klientowi, który na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat po przepracowaniu w zawodzie lekarza ponad 55 lat i 4 miesięcy. - Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z ZUS to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS a statystyczna średnia długość życia się skraca – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Natomiast w skali kraju pan, który pobiera emeryturę w kwocie 51,4 tys. zł mógł pochwalić się stażem pracy 67 lat. Z drugiej strony 2-groszową emeryturę pobiera kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc. Powyższe wysokości emerytur podane są jako kwoty brutto bez uwzględnienia kwot dodatków pielęgnacyjnych.

Zasada jest prosta - im dłużej pracujesz tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.

Przeliczenie emerytury - kiedy?

Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek o przeliczenie można złożyć wtedy, gdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS lub dostarczy nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które nie były wcześniej uwzględnione podczas wyliczenia kwoty emerytury. - Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy, a gdy emeryt pracuje do ZUS wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę z ZUS składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw, gdyż na koncie emerytalnym seniora nic się nie zmienia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zapewnia, że emeryt, który ani nie pracuje ani nie dostarczy nowych dokumentów - po złożeniu wniosku o przeliczenie dostanie odmowę a samo składanie wniosków jest bezcelowe i generuje tylko niepotrzebną „papierologię” – dodaje.

- W naszym regionie już ponad 82 procent seniorów wybiera przelew na bankowe konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza – mówi Iwona Kowalska-Matis. Według rzeczniczki, to stuprocentowa gwarancja punktualnych wypłat i bezpieczeństwa pieniędzy seniorów.

Kto ma najwyższą, a kto najniższą emeryturę?

Oto tabela przedstawiająca wysokość najwyższych emerytur wraz z podaniem zawodu i wieku przejścia na emeryturę. ZUS podaje też najniższe emerytury i wyraźnie można zauważyć, że są to emerytury z tytułu pracy na umowach zlecenia. W dodatku osoby te przeszły na emeryturę w wieku 60 lat i są to kobiety. Można również zauważyć, że osoby z najwyższymi emeryturami przechodzili na te świadczenia w późniejszym okresie niż wiek emerytalny (ponowie w wieku 78 lat, a pani w wieku 69 lat). Z

Najwyższe i najniższe emerytury na Dolnym Śląsku i kraju

Gdzie

Kwota

Staż pracy

Zawód

Wiek przejścia na emeryturę

Płeć

Średnia emerytura

MAX

 

 

 

 

 

 

Wrocław

37 214,55

55

lekarz

78

M

4 628,82

Wałbrzych

22 515,40

43

Główna księgowa

69

K

4 368,48

Legnica

25 116,20

48

Stanowisko kierownicze

78

M

4 835,07

MIN

 

 

 

 

 

 

Wrocław

0,04

1 m-c

Umowa zlecenia

60

K

 

Wałbrzych

0,27

10 m-cy

Umowa zlecenia

60

K

 

Legnica

0,61

1 dzień

Umowa zlecenia

60

K

 

Dolny Śląsk

 

 

 

 

 

4610,79

POLSKA

 

 

 

 

 

4509,64

Zgodnie z danymi z tabeli na Dolnym Śląsku średnia emerytura jest wyższa od średniej dla całego kraju - wynosi 4610,79 zł. Natomiast średnia krajowa to 100 zł mniej, a dokładnie 4509,64 zł.

Kadry
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wypłaty ruszą 1 czerwca – nawet 2140,68 zł miesięcznie
21 maja 2026

1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane, nowa kwota zasiłku będzie obowiązywać do końca maja 2027 r.
Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?
21 maja 2026

Firma może mieć świetną sprzedaż, mocny dział marketingu i ambitne plany rozwoju. Wystarczy jednak kilka błędów w kadrach i płacach, aby wewnątrz organizacji pojawiło się napięcie, którego nie da się przykryć wynikami. Gdy liczba pracowników rośnie szybciej niż możliwości działu HR, pojawia się pytanie: czy utrzymywanie całego procesu wewnątrz organizacji nadal ma sens?
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.

Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
