Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie zdrowotne » 45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS

21 maja 2026, 16:27
Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r.

ZUS rozpoczął zwroty nadpłaconej składki. Blisko 65 mln zł już trafiło na konta płatników. płatnicy składek mieli czas do 20 maja 2026 r na to, aby przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. ZUS rozpoczął już zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej. Według danych z 14 maja kwota zwrotów przekroczyła 64,6 mln zł. Pieniądze trafiły do ponad 45,6 tys. płatników. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty. - Na zwrot kolejnych ponad 105 mln zł oczekuje 71,9 tys. płatników – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Kto otrzyma zwrot składki zdrowotnej?

Według rzeczniczki, jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) i udostępni go na koncie płatnika w portalu eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. - Wniosek należy sprawdzić, wybrać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. Gdy tak się stanie wtedy my wypłacimy nadpłatę do 3 sierpnia 2026 r – opowiada Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że jeśli płatnik składek nie złoży wniosku, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca roku. Gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba było ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., termin na to minął 20 maja 2026 r.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - dla kogo?

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku. - Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka precyzuje, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wznowił działalność w styczniu 2026 r., a rozlicza się na zasadach ogólnych. Składa wówczas rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy.

Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień.

Korekta składki zdrowotnej za 2025 r.

Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.

Źródło: ZUS

