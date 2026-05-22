Strona główna » Kadry » Wiadomości » Ważne dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Dłuższy termin na rozliczenie się z ZUS

Ważne dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Dłuższy termin na rozliczenie się z ZUS

22 maja 2026, 11:57
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ZUS świadczenie przedemerytalne informacja o przychodzie termin rozliczenia
Ważne dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Dłuższy termin na rozliczenie się z ZUS
Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

Zbliża się termin rozliczenia z ZUS

Zbliża się ważny termin dla osób otrzymujących świadczenie przedemerytalne i jednocześnie osiągających dodatkowy przychód. Do 31 maja 2026 roku należy rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, termin na dopełnienie formalności mija 1 czerwca.

Obowiązek dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców oraz osób uzyskujących dochody z innych źródeł. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia przedemerytalnego.

Dokumenty składane do ZUS

Dokumenty wymagane przez ZUS do rozliczenia przychodów za dany rok rozliczeniowy zależą od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej:

  • umowa o pracę lub zlecenie - wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące,
  • działalność gospodarcza - należy złożyć oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  • inne formy aktywności - obowiązek ten dotyczy również osób pracujących za granicą oraz członków rad nadzorczych.

Na podstawie dostarczonych dokumentów ZUS ustali, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. ZUS zapewnia, że zawsze wybiera korzystniejszy dla klienta wariant rozliczenia wypłacanych przez nas świadczeń. Może nawet dojść do sytuacji, gdy niektóre osoby mogą spodziewać się wyrównania.

Progi przychodów i konsekwencje ich przekroczenia

W okresie od marca 2025 roku do lutego 2026 roku obowiązywały następujące limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych:

  • do 24 546 zł brutto - brak wpływu na wysokość pobieranego świadczenia,
  • od 24 546 zł do 68 726,40 zł brutto przychody w tych granicach oznaczają zmniejszenie świadczenia (kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł),
  • powyżej 68 726,40 zł brutto – po przekroczeniu tej kwoty ZUS całkowicie zawiesi wypłaty świadczenia.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wypłaty ruszą 1 czerwca – nawet 2140,68 zł miesięcznie
Ministerstwo Cyfryzacji: Mobilną aplikację mObywatel można łatwo aktywować e-dowodem
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
Źródło: INFOR
Kadry
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wypłaty ruszą 1 czerwca – nawet 2140,68 zł miesięcznie
21 maja 2026

1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane, nowa kwota zasiłku będzie obowiązywać do końca maja 2027 r.
Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?
21 maja 2026

Firma może mieć świetną sprzedaż, mocny dział marketingu i ambitne plany rozwoju. Wystarczy jednak kilka błędów w kadrach i płacach, aby wewnątrz organizacji pojawiło się napięcie, którego nie da się przykryć wynikami. Gdy liczba pracowników rośnie szybciej niż możliwości działu HR, pojawia się pytanie: czy utrzymywanie całego procesu wewnątrz organizacji nadal ma sens?
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.

Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
