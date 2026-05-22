Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

Zbliża się termin rozliczenia z ZUS

Zbliża się ważny termin dla osób otrzymujących świadczenie przedemerytalne i jednocześnie osiągających dodatkowy przychód. Do 31 maja 2026 roku należy rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, termin na dopełnienie formalności mija 1 czerwca.

Obowiązek dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców oraz osób uzyskujących dochody z innych źródeł. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia przedemerytalnego.

Dokumenty składane do ZUS

Dokumenty wymagane przez ZUS do rozliczenia przychodów za dany rok rozliczeniowy zależą od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej:

umowa o pracę lub zlecenie - wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące,

- wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące, działalność gospodarcza - należy złożyć oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

- należy złożyć oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, inne formy aktywności - obowiązek ten dotyczy również osób pracujących za granicą oraz członków rad nadzorczych.

Na podstawie dostarczonych dokumentów ZUS ustali, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. ZUS zapewnia, że zawsze wybiera korzystniejszy dla klienta wariant rozliczenia wypłacanych przez nas świadczeń. Może nawet dojść do sytuacji, gdy niektóre osoby mogą spodziewać się wyrównania.

Progi przychodów i konsekwencje ich przekroczenia

W okresie od marca 2025 roku do lutego 2026 roku obowiązywały następujące limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych:

