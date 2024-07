Kto musi tworzyć ZFŚS? Czym są wczasy pod gruszą? Czym jest świadczenie urlopowe? Kiedy pracodawca może nie wypłacić wczasów pod gruszą?

rozwiń >

Czym są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to dodatkowe świadczenie dla pracowników, niezależne od dochodu, stażu pracy czy kwalifikacji. Przyznaje się je na wniosek zatrudnionej osoby, w zakładach pracy, które utworzyły Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w ramach zgromadzonych środków na ZFŚS.

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wczasów pod gruszą

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288, dalej jako: ustawa), fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Analizując powyższy przepis a contrario, można stwierdzić, że ustawodawca uzależnił określone obowiązki pracodawcy, w tym co do tworzenia ZFŚS od liczby zatrudnianych pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) nie ma prawnego obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ważne Zatem pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚŚ do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, ale nie są do tego zobowiązani.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Pracodawca, który tworzy ZFŚS powinien określić w regulaminie zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, w tym w zakresie świadczenia socjalnego, którego przeznaczeniem jest dofinansowanie wypoczynku osoby uprawnionej (wczasy pod gruszą).

Ważne Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 2018 r., IV Pa 10/18 Pracodawcy mogą - ale nie muszą - tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe. Jeśli podejmą decyzję o nietworzeniu funduszu lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego, a nie są objęci układem zbiorowym pracy i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, ciąży na nich obowiązek przekazania pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, informacji o nieutworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy.

Kto musi tworzyć ZFŚS?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym podmiotami zobowiązanymi do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników są jedynie pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu należy się świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kiedy wypłata świadczenia urlopowego?

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

ZFŚS: Korzyści dla pracodawcy i pracowników

Przykład Korzyści dla pracodawcy z ZFŚS Kształtuje swój pozytywny wizerunek jako pracodawca, który dba o zdrowie i wypoczynek pracowników.

Może skuteczniej zarządzać i lepiej zaplanować pracę, bo pracownicy planują i wykorzystują dłuższy urlop.

Przeciwdziała pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu.

Zyskuje bardziej zmotywowanych pracowników. Korzyści dla pracownika z ZFŚS Urlop kosztuje go mniej.

Może zaplanować większy budżet, np. na wyjazd.

Może zaplanować dłuższy urlop, dlatego dłużej wypoczywa (mniejsze ryzyko wystąpienia pracoholizmu czy wypalenia zawodowego).