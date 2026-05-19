Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników

19 maja 2026, 10:58
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy zwiększające wymiar urlopu od maja 2026 r.

Od 1 maja 2026 roku istotnie zmieniają się zasady ustalania stażu pracy w firmach prywatnych. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy, która wcześniej – od 1 stycznia 2026 roku – objęła sektor publiczny, a od maja zaczęła obowiązywać także prywatnych pracodawców.

Nowe przepisy mają ogromne znaczenie dla setek tysięcy osób, które przez lata pracowały poza etatem. Do tej pory doświadczenie zdobyte na zleceniu czy w ramach samozatrudnienia często nie miało wpływu na staż pracy, a tym samym na wymiar urlopu, dodatki stażowe, długość okresu wypowiedzenia czy prawo do nagród jubileuszowych. W praktyce osoba prowadząca firmę przez kilka lat, po przejściu na etat, była traktowana jak pracownik rozpoczynający karierę zawodową. Od 2026 roku ma się to zmienić. Do stażu pracy mogą być zaliczane między innymi:

  • okresy wykonywania umów zlecenia,
  • umowy agencyjne,
  • działalność gospodarcza,
  • współpraca przy prowadzeniu działalności,
  • wybrane okresy pracy za granicą,
  • inne formy aktywności zawodowej objęte składkami i potwierdzone dokumentami.

Red. Staż pracy krótszy niż 10 lat daje prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Staż co najmniej 10 letni to już uprawnienie do 26 dni urlopu w toku. Należy pamiętać, że do stażu pracy zaliczają się również okresy nauki.

Obowiązek ponownego przeliczenia stażu pracy pracowników

Dla pracodawców oznacza to konieczność ponownego przeliczenia stażu pracy wielu zatrudnionych osób. Pracownicy mogą bowiem dostarczać dokumenty potwierdzające wcześniejsze okresy aktywności zawodowej — zaświadczenia z ZUS, wpisy do CEIDG czy umowy cywilnoprawne — co może skutkować natychmiastowym nabyciem prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. W wielu przypadkach pojawi się również obowiązek wyrównania zaległego urlopu nawet do trzech lat wstecz. Nowelizacja ma wyrównać sytuację osób pracujących na różnych podstawach prawnych i sprawić, że rzeczywiste doświadczenie zawodowe będzie miało znaczenie niezależnie od formy zatrudnienia.

Zaświadczenia potwierdzające staż pracy

Zaświadczenie potwierdzające odpowiednie okresy wydawać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli z jakiegoś powodu ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia (np. bo przepracowany okres był dawno temu), pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami np.:

  • umowy cywilnoprawne,
  • rachunki lub faktury,
  • dokumenty potwierdzające opłacanie składek,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub CEIDG.

Okres korzystania z ulgi na start a staż pracy

Co istotne, art. 302(1) § 4 Kodeksu pracy jeszcze szerzej definiuje okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy. Przepisy obejmują bowiem także okres korzystania z tzw. „ulgi na start”, o której mowa w art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, a więc czas prowadzenia działalności gospodarczej, w którym początkujący przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do stażu będą mogły zostać zaliczone również okresy współpracy z osobą korzystającą z „ulgi na start”, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne — emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie tych okresów będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były faktycznie odprowadzane albo gdy zostanie odpowiednio wykazane, że obowiązek ich opłacania nie istniał. Zmiana ta ma charakter przełomowy, ponieważ w praktyce znacząco zbliża sytuację osób samozatrudnionych oraz wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych do statusu pracowników zatrudnionych na etacie.

Działalność nierejestrowana a staż pracy

Należy również zwrócić uwagę, że działalność nierejestrowana (NDG) nie jest uznawana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5 Prawa przedsiębiorców. W konsekwencji co do zasady nie stanowi ona samodzielnej podstawy do uwzględnienia w stażu pracy na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. W praktyce istotne znaczenie może mieć także płynna granica pomiędzy działalnością nierejestrowaną a działalnością gospodarczą. O charakterze danej aktywności decyduje bowiem między innymi moment przekroczenia ustawowego limitu przychodu, po którym działalność nierejestrowana z mocy prawa przekształca się w działalność gospodarczą. Okoliczność ta może mieć bezpośredni wpływ na ocenę, czy określony okres będzie podlegał zaliczeniu do stażu pracy.

Wnioski o udzielenie brakujących dni urlopu

Dla pracodawcy oznacza to nie tylko konieczność skorygowania ewidencji czasu pracy i naliczeń urlopowych, ale często również organizacyjne i finansowe konsekwencje. Pracownik może bowiem domagać się udzielenia brakujących dni wolnych albo wypłaty ekwiwalentu, jeśli stosunek pracy już ustał. W większych organizacjach, gdzie rotacja pracowników jest wysoka, podobne przypadki mogą generować dodatkowe obowiązki administracyjne oraz ryzyko błędów kadrowych.

Dlatego pracodawcy coraz częściej już na etapie zatrudnienia przypominają pracownikom o konieczności dostarczenia kompletu dokumentów wpływających na staż urlopowy. Pozwala to uniknąć późniejszych korekt i sporów związanych z niewłaściwie ustalonym wymiarem urlopu wypoczynkowego.

Źródło: INFOR
Kadry
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia?
19 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
19 maja 2026

Sąd: Można bezkarnie wrzeszczeć na pracownicę 26 razy. Dopiero od 27 razu jest kara. Taką szokującą interpretację przepisów przyjął sąd karny I instancji (sąd rejonowy). Świadkowie zeznali zgodnie - prezes nie krzyczał, ale "wrzeszczał" i "darł się" na pracownicę. Prezes na pewno przekroczył prawo, ale dla skazania jego krzyki musiały być "uporczywe". Tego wymaga kodeks karny. Przesłanka "uporczywości" nie jest zdefiniowana - zależy od interpretacji sędziego. Ten przyjął, że "wrzeszczenie" jest uporczywe wtedy, gdy ma miejsce raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Oznacza to, że 26 razy (bo 26 tygodnie) prezes mógł bezkarnie "wrzeszczeć" i "drzeć się" (takich słów opisowych użyli świadkowie). A dopiero po przekroczeniu limitu 26 cotygodniowych incydentów groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli "darłby się" dwa razy w miesiącu, to znaczy, że nie jest to "uporczywe". I nie podlega kk. Przy pomocy tego pozaprawnego limitu incydentów, który sędzia sobie wymyślił, prezes został uniewinniony przez sąd rejonowy.

Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze
18 maja 2026

W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?

Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
