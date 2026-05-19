Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?

Przeliczanie staży urlopowych w 2026 r.

W związku z nowymi przepisami wchodzącymi w życie w 2026 roku związanymi z uwzględnianiem nowych okresów w stażu pracy tj. działalności gospodarczych, umów zlecenie, umów agencyjnych, współpracy przy prowadzeniu działalności, niektórych okresów pracy za granicą oraz innych form działalności zawodowej potwierdzonych opłaconymi składkami – zwiększył się katalog uprawnień pracowniczych, a co za tym idzie – zobowiązań dla pracodawców.

Dotychczas tylko świadectwa szkolne oraz świadectwa pracy dawały podstawę do ustalania stażu pracy pracownika. Po zmianach konieczne będzie również uwzględnianie dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy aktywności zawodowej i opłacania składek, co wpłynie m.in. na wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe czy okresy wypowiedzenia.

Pierwsza praca - nowe przepisy nie zmieniają zasad nabywania pierwszego urlopu

Okres prowadzenia działalności gospodarczej czy tez wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług wpływa wprost na zwiększenie wymiaru urlopu, ale nie są okresami pracy w ramach stosunku pracy i nie mogą być rozumiane jako pierwsza praca zgodnie z art. 153 k.p. Oznacza to, że osoba, która wiele lat prowadziła działalność, ale nigdy wcześniej nie pracowała na etacie, zostanie zatrudniona w „pierwszej” pracy i będzie nabywała urlop po każdym przepracowanym miesiącu pracy w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku.

Konsekwencje finansowe dla pracodawców

Zmiany te mogą powodować istotne konsekwencje finansowe dla pracodawców, związane zarówno ze wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych, jak i koniecznością aktualizacji dokumentacji kadrowo-płacowej oraz dostosowania procedur wewnętrznych. W praktyce oznacza to konieczność ponownego przeliczenia stażu pracy części pracowników, co może skutkować nabyciem prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, dłuższych okresów wypowiedzenia czy innych świadczeń uzależnionych od stażu pracy. Dla wielu pracodawców będzie to oznaczało wzrost kosztów wynagrodzeń oraz obciążeń związanych z absencjami urlopowymi.

Dodatkowo pracodawcy będą zobowiązani do weryfikacji i archiwizacji nowych rodzajów dokumentów potwierdzających przebieg aktywności zawodowej pracowników, takich jak zaświadczenia z ZUS, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie umów cywilnoprawnych czy zatrudnienie za granicą. Proces ten może wymagać zaangażowania działów HR i kadr, aktualizacji systemów kadrowo-płacowych, zmian w regulaminach wynagradzania i pracy, a także przeprowadzenia audytów wewnętrznych w zakresie poprawności naliczania świadczeń pracowniczych. Nieprawidłowe ustalenie stażu pracy może natomiast prowadzić do roszczeń pracowniczych, konieczności wypłaty wyrównań oraz ryzyka sporów sądowych i odpowiedzialności podczas kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze, w szczególności Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie kontroli pracodawca może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowość ustalenia uprawnień pracowniczych wynikających ze stażu pracy, w tym sposobu uwzględnienia okresów działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych czy zatrudnienia za granicą.

Brak odpowiedniej dokumentacji, błędna interpretacja przepisów lub nieprawidłowe naliczanie świadczeń mogą skutkować wydaniem zaleceń pokontrolnych, nakazem usunięcia nieprawidłowości, obowiązkiem dokonania korekt dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wypłatą zaległych świadczeń wraz z odsetkami. W określonych przypadkach pracodawca może również ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych, co wiąże się z ryzykiem nałożenia kar finansowych lub skierowania sprawy do postępowania sądowego.

Zmiany przepisów zwiększają także znaczenie prawidłowego obiegu dokumentów i procedur wewnętrznych. Organy kontrolne mogą weryfikować nie tylko sam fakt uwzględnienia nowych okresów w stażu pracy, ale również sposób gromadzenia, przechowywania i aktualizacji dokumentacji pracowniczej, terminy dokonywania zmian w aktach osobowych oraz poprawność naliczania świadczeń w systemach kadrowo-płacowych. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia jednolitych procedur weryfikacji dokumentów oraz regularnego monitorowania zmian prawnych i ich wpływu na rozliczenia prac.

Roszczenia urlopowe pracowników - przedawnienie

Roszczenie o urlop wypoczynkowy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. W praktyce trzyletni okres przedawnienia dla zaległego urlopu rozpoczyna bieg 30 września roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje urlop. Najważniejsze zasady dotyczące przedawnienia i rozliczania urlopów obejmują:

Zaległy urlop: Niewykorzystany urlop należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Po tej dacie pracodawca może go udzielić bez zgody pracownika, ale jeśli tego nie zrobi, roszczenie o jego udzielenie zaczyna się przedawniać po 3 latach. Przedawnienie roszczeń: Zgodnie z prawem roszczenia ze stosunku pracy wygasają po 3 latach. Ekwiwalent pieniężny: Po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a roszczenie o wypłatę tej kwoty również przedawnia się z upływem 3 lat.

Warto zatem zadbać już na początku zatrudnienia pracownika o prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu oraz kompletność dokumentacji potwierdzającej przebieg jego aktywności zawodowej. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie ryzyka błędów w naliczaniu uprawnień pracowniczych.