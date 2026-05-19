REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 12:46
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
pracodawca przeliczenie stażu pracy 2026 konsekwencje finansowe
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?

Przeliczanie staży urlopowych w 2026 r.

W związku z nowymi przepisami wchodzącymi w życie w 2026 roku związanymi z uwzględnianiem nowych okresów w stażu pracy tj. działalności gospodarczych, umów zlecenie, umów agencyjnych, współpracy przy prowadzeniu działalności, niektórych okresów pracy za granicą oraz innych form działalności zawodowej potwierdzonych opłaconymi składkami – zwiększył się katalog uprawnień pracowniczych, a co za tym idzie – zobowiązań dla pracodawców.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Dotychczas tylko świadectwa szkolne oraz świadectwa pracy dawały podstawę do ustalania stażu pracy pracownika. Po zmianach konieczne będzie również uwzględnianie dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy aktywności zawodowej i opłacania składek, co wpłynie m.in. na wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe czy okresy wypowiedzenia.

Pierwsza praca - nowe przepisy nie zmieniają zasad nabywania pierwszego urlopu

Okres prowadzenia działalności gospodarczej czy tez wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług wpływa wprost na zwiększenie wymiaru urlopu, ale nie są okresami pracy w ramach stosunku pracy i nie mogą być rozumiane jako pierwsza praca zgodnie z art. 153 k.p. Oznacza to, że osoba, która wiele lat prowadziła działalność, ale nigdy wcześniej nie pracowała na etacie, zostanie zatrudniona w „pierwszej” pracy i będzie nabywała urlop po każdym przepracowanym miesiącu pracy w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku.

Konsekwencje finansowe dla pracodawców

Zmiany te mogą powodować istotne konsekwencje finansowe dla pracodawców, związane zarówno ze wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych, jak i koniecznością aktualizacji dokumentacji kadrowo-płacowej oraz dostosowania procedur wewnętrznych. W praktyce oznacza to konieczność ponownego przeliczenia stażu pracy części pracowników, co może skutkować nabyciem prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, dłuższych okresów wypowiedzenia czy innych świadczeń uzależnionych od stażu pracy. Dla wielu pracodawców będzie to oznaczało wzrost kosztów wynagrodzeń oraz obciążeń związanych z absencjami urlopowymi.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Dodatkowo pracodawcy będą zobowiązani do weryfikacji i archiwizacji nowych rodzajów dokumentów potwierdzających przebieg aktywności zawodowej pracowników, takich jak zaświadczenia z ZUS, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie umów cywilnoprawnych czy zatrudnienie za granicą. Proces ten może wymagać zaangażowania działów HR i kadr, aktualizacji systemów kadrowo-płacowych, zmian w regulaminach wynagradzania i pracy, a także przeprowadzenia audytów wewnętrznych w zakresie poprawności naliczania świadczeń pracowniczych. Nieprawidłowe ustalenie stażu pracy może natomiast prowadzić do roszczeń pracowniczych, konieczności wypłaty wyrównań oraz ryzyka sporów sądowych i odpowiedzialności podczas kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze, w szczególności Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie kontroli pracodawca może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowość ustalenia uprawnień pracowniczych wynikających ze stażu pracy, w tym sposobu uwzględnienia okresów działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych czy zatrudnienia za granicą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Brak odpowiedniej dokumentacji, błędna interpretacja przepisów lub nieprawidłowe naliczanie świadczeń mogą skutkować wydaniem zaleceń pokontrolnych, nakazem usunięcia nieprawidłowości, obowiązkiem dokonania korekt dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wypłatą zaległych świadczeń wraz z odsetkami. W określonych przypadkach pracodawca może również ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych, co wiąże się z ryzykiem nałożenia kar finansowych lub skierowania sprawy do postępowania sądowego.

Zmiany przepisów zwiększają także znaczenie prawidłowego obiegu dokumentów i procedur wewnętrznych. Organy kontrolne mogą weryfikować nie tylko sam fakt uwzględnienia nowych okresów w stażu pracy, ale również sposób gromadzenia, przechowywania i aktualizacji dokumentacji pracowniczej, terminy dokonywania zmian w aktach osobowych oraz poprawność naliczania świadczeń w systemach kadrowo-płacowych. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia jednolitych procedur weryfikacji dokumentów oraz regularnego monitorowania zmian prawnych i ich wpływu na rozliczenia prac.

Roszczenia urlopowe pracowników - przedawnienie

Roszczenie o urlop wypoczynkowy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. W praktyce trzyletni okres przedawnienia dla zaległego urlopu rozpoczyna bieg 30 września roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje urlop. Najważniejsze zasady dotyczące przedawnienia i rozliczania urlopów obejmują:

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

  1. Zaległy urlop: Niewykorzystany urlop należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Po tej dacie pracodawca może go udzielić bez zgody pracownika, ale jeśli tego nie zrobi, roszczenie o jego udzielenie zaczyna się przedawniać po 3 latach.
  2. Przedawnienie roszczeń: Zgodnie z prawem roszczenia ze stosunku pracy wygasają po 3 latach.
  3. Ekwiwalent pieniężny: Po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a roszczenie o wypłatę tej kwoty również przedawnia się z upływem 3 lat.

Warto zatem zadbać już na początku zatrudnienia pracownika o prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu oraz kompletność dokumentacji potwierdzającej przebieg jego aktywności zawodowej. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie ryzyka błędów w naliczaniu uprawnień pracowniczych.

Zobacz również:
Powiązane
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak prawidłowo obliczać i kiedy wypłacać?
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak prawidłowo obliczać i kiedy wypłacać?
Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?
Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia?
19 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
19 maja 2026

Sąd: Można bezkarnie wrzeszczeć na pracownicę 26 razy. Dopiero od 27 razu jest kara. Taką szokującą interpretację przepisów przyjął sąd karny I instancji (sąd rejonowy). Świadkowie zeznali zgodnie - prezes nie krzyczał, ale "wrzeszczał" i "darł się" na pracownicę. Prezes na pewno przekroczył prawo, ale dla skazania jego krzyki musiały być "uporczywe". Tego wymaga kodeks karny. Przesłanka "uporczywości" nie jest zdefiniowana - zależy od interpretacji sędziego. Ten przyjął, że "wrzeszczenie" jest uporczywe wtedy, gdy ma miejsce raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Oznacza to, że 26 razy (bo 26 tygodnie) prezes mógł bezkarnie "wrzeszczeć" i "drzeć się" (takich słów opisowych użyli świadkowie). A dopiero po przekroczeniu limitu 26 cotygodniowych incydentów groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli "darłby się" dwa razy w miesiącu, to znaczy, że nie jest to "uporczywe". I nie podlega kk. Przy pomocy tego pozaprawnego limitu incydentów, który sędzia sobie wymyślił, prezes został uniewinniony przez sąd rejonowy.

REKLAMA

Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze
18 maja 2026

W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?

REKLAMA

Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA