Kadry » Wiadomości » Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?

Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?

  • Artykuł sponsorowany
21 maja 2026, 14:32
kadry, płace, outsourcing
fot. materiały prasowe

Firma może mieć świetną sprzedaż, mocny dział marketingu i ambitne plany rozwoju. Wystarczy jednak kilka błędów w kadrach i płacach, aby wewnątrz organizacji pojawiło się napięcie, którego nie da się przykryć wynikami. Gdy liczba pracowników rośnie szybciej niż możliwości działu HR, pojawia się pytanie: czy utrzymywanie całego procesu wewnątrz organizacji nadal ma sens?

Gdy dział kadr zaczyna hamować rozwój firmy

Outsourcing kadr i płac często kojarzy się z cięciem kosztów. Tymczasem wiele dużych organizacji podejmuje taką decyzję z zupełnie innego powodu — chcą odzyskać czas, uporządkować procesy i ograniczyć ryzyko błędów. Jeśli ten scenariusz brzmi znajomo, więcej o tej usłudze przeczytasz tutaj: https://www.hrk.pl/payroll-consulting/.

Moment alarmowy zwykle wygląda podobnie:

  • firma zatrudnia kilkadziesiąt lub kilkaset osób,
  • liczba dokumentów rośnie z miesiąca na miesiąc,
  • zmieniają się przepisy,
  • dział HR skupia się głównie na administracji zamiast na rozwoju pracowników,
  • pojawiają się opóźnienia w rozliczeniach i raportowaniu.

Według raportu Deloitte „Global Payroll Benchmarking Survey” ponad 60% organizacji wskazuje zgodność z przepisami jako największe wyzwanie związane z payroll. Przy rozbudowanych strukturach i wielu typach umów ryzyko pomyłki rośnie błyskawicznie.

Kiedy outsourcing kadr i płac zaczyna się opłacać?

Nie istnieje jedna liczba pracowników, po której outsourcing staje się dobrym rozwiązaniem. Dużo zależy od struktury firmy, branży i tempa zmian. Są jednak sygnały, które pojawiają się bardzo często.

Firma szybko zwiększa zatrudnienie

Rekrutacja nowych osób oznacza lawinę obowiązków administracyjnych:

  • umowy,
  • aneksy,
  • badania,
  • ewidencję czasu pracy,
  • rozliczenia urlopów,
  • zgłoszenia do ZUS,
  • naliczanie wynagrodzeń.

Jeżeli organizacja rośnie o kilkanaście lub kilkadziesiąt osób kwartalnie, wewnętrzny dział HR zaczyna działać pod ogromną presją. Wtedy outsourcing pozwala ustabilizować procesy bez konieczności budowania kolejnych stanowisk administracyjnych.

Gdy przepisy zmieniają się szybciej niż procedury

Polskie prawo pracy i przepisy podatkowe należą do najbardziej wymagających obszarów administracyjnych w firmie. Polski Ład, zmiany składkowe, nowe obowiązki raportowe czy elektronizacja dokumentacji pokazały, jak łatwo o chaos.

Z danych Grant Thornton wynika, że w Polsce średnio co kilka godzin publikowane są nowe przepisy lub nowelizacje aktów prawnych dotyczących biznesu. Dla działów kadrowo-płacowych oznacza to konieczność stałego monitorowania zmian.

Kiedy koszty wewnętrznego działu HR zaczynają rosnąć

Wiele organizacji analizuje wyłącznie wynagrodzenie specjalisty ds. kadr i płac. Tymczasem pełny koszt obejmuje także:

  • systemy kadrowo-płacowe,
  • aktualizacje oprogramowania,
  • szkolenia,
  • zastępstwa podczas urlopów,
  • archiwizację dokumentacji,
  • obsługę kontroli,
  • czas menedżerów poświęcany na administrację.

Przy większych zespołach dochodzi jeszcze kwestia skalowania działu. Każdy kolejny etap rozwoju wymaga nowych osób i nowych procesów.

Czy outsourcing sprawdzi się w każdej firmie?

Nie zawsze. Małe organizacje z prostą strukturą zatrudnienia często dobrze radzą sobie wewnętrznie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku:

  • dużych zespołów,
  • wielu oddziałów,
  • pracy zmianowej,
  • różnych form zatrudnienia,
  • wysokiej rotacji,
  • działalności międzynarodowej.

Im bardziej skomplikowana struktura organizacji, tym większe znaczenie ma stabilność procesów kadrowo-płacowych.

Dlatego outsourcing najczęściej wybierają firmy, które chcą uporządkować operacje przed dalszym wzrostem albo ograniczyć ryzyko związane z błędami administracyjnymi. Dla wielu organizacji znaczenie ma także współpraca z partnerem, który zna specyfikę lokalnego rynku pracy i wspiera firmy w rozwoju procesów HR. Pełną ofertę HRK dla firm możesz sprawdzić tutaj: https://www.hrk.pl/oddzialy/warszawa/

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy outsourcing kadr i płac oznacza likwidację działu HR?

Nie. W wielu firmach outsourcing obejmuje administrację kadrowo-płacową, a wewnętrzny HR skupia się na rekrutacji, rozwoju pracowników i działaniach strategicznych.

Czy outsourcing pomaga podczas kontroli ZUS lub PIP?

Tak. Partner outsourcingowy przygotowuje dokumentację, wspiera organizację podczas kontroli i pomaga utrzymać zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami.

Czy outsourcing kadr i płac jest bezpieczny?

Tak, pod warunkiem współpracy z doświadczonym partnerem stosującym odpowiednie zabezpieczenia danych oraz procedury zgodne z RODO.

Źródła:

  1. Deloitte, Global Payroll Benchmarking Survey.
Źródło: Artykuł sponsorowany
Kadry
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wypłaty ruszą 1 czerwca – nawet 2140,68 zł miesięcznie
21 maja 2026

1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane, nowa kwota zasiłku będzie obowiązywać do końca maja 2027 r.
Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?
21 maja 2026

Firma może mieć świetną sprzedaż, mocny dział marketingu i ambitne plany rozwoju. Wystarczy jednak kilka błędów w kadrach i płacach, aby wewnątrz organizacji pojawiło się napięcie, którego nie da się przykryć wynikami. Gdy liczba pracowników rośnie szybciej niż możliwości działu HR, pojawia się pytanie: czy utrzymywanie całego procesu wewnątrz organizacji nadal ma sens?
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.

Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
21 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
