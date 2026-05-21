1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane, nowa kwota zasiłku będzie obowiązywać do końca maja 2027 r.

Kto uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą uzyskać zasiłek po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uwarunkowane jest spełnieniem wielu przesłanek, w tym udokumentowanie co najmniej 365 dni pracy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w PUP, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu minimalnego wynagrodzenia i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który w podanym wyżej okresie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, świadczył usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek otrzyma także osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Ponadto zasiłek może uzyskać bezrobotny, dla którego urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Na jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Standardowo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni. Możliwe jest także pobieranie świadczenia przez 365 dni. Przez tak długi okres zasiłek może pobierać:

osoba niepełnosprawna ,

, członek rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,

posiadającej Kartę Dużej Rodziny, osoba powyżej 50. roku życia posiadająca jednocześnie co najmniej 20-letni okres stażu,

posiadająca jednocześnie co najmniej 20-letni okres stażu, osoba mająca na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,

w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W wyniku corocznej waloryzacji od 1 czerwca 2026 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o około 70 zł. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie:

REKLAMA

1783,90 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

- w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 1400,90 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Od 1 czerwca także osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20-letni staż pracy mogą liczyć na wyższy zasiłek z powiatowego urzędu pracy. Przez pierwsze trzy miesiące jego wysokość wyniesie 2140,68 zł, a następnie zostanie obniżona do 1681,08 zł. Taką wysokość świadczenia wynika z przepisów, które gwarantują bezrobotnym w starszym wieku zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej stawki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna: