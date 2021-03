ZFŚS - poświadczenie dochodu emeryta

Jak emeryci uprawnieni do korzystania z zfśs powinni poświadczać swój dochód?

PROBLEM

W naszym zakładzie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do korzystania z funduszu uprawnieni są emeryci - byli pracownicy. W jaki sposób emeryci poświadczają swoje dochody do obliczania odpisu na zfśs? Czy może być to decyzja ZUS o wysokości emerytury? - pyta Czytelniczka z Katowic.

RADA

Potwierdzenie sytuacji socjalnej osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym również emerytów, następuje w formie oświadczenia. Dokumentem poświadczającym może być decyzja ZUS zawierająca informację o wysokości świadczenia emerytalnego.

UZASADNIENIE

Do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uprawnieni są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu (art. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dalej: ustawa o zfśs).

Regulamin zfśs

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnia się od sytuacji:

życiowej,

rodzinnej,

materialnej,

osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zfśs oraz zasady przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgadnianym ze związkami zawodowymi (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zfśs).

Udostępnianie danych przez osobę uprawnioną do korzystania z zfśs

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z zfśs, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłat i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs (art. 8 ust. 1 i 1a ustawy o zfśs).

Podstawowym źródłem informacji o sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs powinno być zatem oświadczenie tej osoby. Dotyczy to również emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Pracodawca może żądać udokumentowania tych informacji tylko w celu ich potwierdzenia. Dokumentem takim może być decyzja ZUS zawierająca informację o wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. Należy uznać, że żądanie potwierdzenia prawdziwości informacji wskazanych w oświadczeniu powinno następować wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna:

Dariusz Dwojewski

specjalista z zakresu prawa pracy