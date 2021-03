Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe 2021

Odpisy na ZFŚS w 2021 roku

Dla pracodawców, którzy w 2021 r. utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), i będą dokonywać odpisu na ten fundusz w maksymalnej wysokości, nie zmieniła się podstawa do jego obliczenia. Nadal stanowi ją przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4134,02 zł. W 2021 r. nie zmieni się też kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli, która wynosi 2752,92 zł. Wskazane kwoty na 2021 r. utrzymała ustawa z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

W 2021 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy, którzy 1 stycznia 2021 r. zatrudniają co najmniej:

50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych 1 stycznia 2021 r. Podmioty, które dobrowolnie utworzyły zfśs, mogą ustalić odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

Wysokość odpisu na zfśs i świadczenia urlopowego

W 2021 r. maksymalnego odpisu na zfśs należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r., tj. od 4134,02 zł. Jest to obowiązująca również w 2021 r. kwota bazowa, którą należy też uwzględnić przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości.

Tabela 1. Odpis podstawowy i odpis dodatkowy na zfśs w 2021 r.

Osoba, na którą jest dokonywany odpis Wysokość odpisu podstawowego* na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) 1550,26 zł na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) 2067,01 zł na jednego pracownika młodocianego: w pierwszym roku nauki (5%) w drugim roku nauki (6%) w trzecim roku nauki (7%) 206,70 zł

248,04 zł

289,38 zł Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie Zwiększenie odpisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 258,38 zł Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie Zwiększenie funduszu na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 258,38 zł na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę 310,05 zł

* Podstawą naliczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2018 r., tj. 4134,02 zł.

Naliczone odpisy, zarówno podstawowe, jak i zwiększające, tworzą u pracodawcy jeden fundusz, którego środki należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia zfśs mogą obniżyć odpis na ten fundusz. Jednak taką decyzję musi zaaprobować organizacja związkowa, a w przypadku jej braku - przedstawiciel pracowników.

Kwota bazowa dla nauczycieli

Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonuje się corocznie. Wysokość odpisu ustalana jest jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej.

Kwota bazowa w 2021 r. również pozostała bez zmian i wynosi 2752,92 zł. Z odpisu na zfśs wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.

Wyższe zwolnienie z podatku świadczeń z zfśs

W okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit zwolnienia otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych jest wyższy i wynosi 2000 zł rocznie. Zwolnieniem nie są objęte sfinansowane z zfśs świadczenia rzeczowe w postaci bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Ze zwolnienia podatkowego świadczeń finansowanych z funduszu nie mogą skorzystać osoby niebędące pracownikami, uprawnione w regulaminie funduszu do świadczeń socjalnych, np. zleceniobiorcy.

