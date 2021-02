Odpis na ZFŚS 2021

Co to jest?

ZFŚS to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzą go obowiązkowo jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe i to bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych na dzień 1 stycznia 2021 r. Natomiast pozostali pracodawcy mają ten obowiązek w zależności od liczby zatrudnianych pracowników na dzień 1 stycznia tego roku.

Fundusz gromadzi środki z przeznaczeniem na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

reklama reklama



Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Etaty czy osoby?

ZFŚS tworzy podmiot zatrudniający co najmniej:

50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

Od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, gdy wnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli pracodawca zatrudnia do 49 pracowników i nie wnioskuje o to związek zawodowy, nie musi tworzyć ZFŚS i wypłacać świadczenia urlopowego. Decyzję o tym podejmuje do 31 stycznia każdego roku.

Odpis na fundusz socjalny 2021

Zgodnie z art. 5j ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do ustalenia wysokości odpisu na fundusz socjalny w 2021 r. bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., które ogłasza Prezes GUS. Prezes GUS podał przeciętne wynagrodzenie dla tego okresu 19 lutego 2019 r. w stosownym obwieszczeniu. Wynosi ono 4134,02 zł brutto. Jest to więc podstawa do obliczeń odpisu na ZFŚS w 2021 r. W 2020 r. obowiązywała ta sama podstawa wymiaru odpisu na ZFŚS.

Odpis podstawowy

Wyróżnia się obowiązkowy odpis podstawowy oraz odpis fakultatywny.

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy odpis podstawowy wynosi 37,5% podstawy, a więc 1550,26 zł. W przypadku pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze będzie to 50% podstawy, a więc 2067,01 zł. Dużo niższe kwoty przekazuje się za pracownika młodocianego. Przewiduje się 3 różne wysokości w zależności od roku nauki:

1 rok nauki to 5% podstawy czyli 206,70 zł,

2 rok nauki to 6% podstawy czyli 248,04 zł,

3 rok nauki to 7% podstawy czyli 289,38 zł.

Odpis fakultatywny

Odpis fakultatywny można przekazywać dodatkowo w zależności od uznania pracodawcy. Wynosi odpowiednio:

na każdą osobę zatrudnioną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 6,25% podstawy a więc 258,38 zł,

oraz na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego (w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na to odpisu podstawowego w wysokości 7,5% tego odpisu ) – 7,5% podstawy a więc 310,05 zł.

Do kiedy przekazać odpis w 2021 r.?

W ciągu roku kalendarzowego są dwa terminy przekazania odpisu na ZFŚS. Pierwszy przypada na 31 maja 2021 r. Należy do tego terminu przekazać 75% kwoty odpisów podstawowych. Drugi termin przypada na 30 września 2021 r. Wówczas przekazuje się na rachunek Funduszu pozostałą część odpoisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1070)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r. (Monitor Polski rok 2019 poz. 201)