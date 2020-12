Prezenty świąteczne dla pracowników - rozliczanie

Upominki świąteczne od pracodawcy

Upominki świąteczne pracodawca może sfinansować swoim pracownikom np. ze środków obrotowych lub pochodzących z zfśs. O ile sfinansowanie tego rodzaju działalności z rachunku firmowego nie wymaga spełnienia przez pracowników lub inne obdarowane osoby żadnych kryteriów, o tyle przy wykorzystaniu do tego celu środków socjalnych trzeba zachować pewną ostrożność. W tym bowiem przypadku pracodawca musi każdorazowo przeanalizować sytuację życiową, rodzinną i materialną osób będących jednocześnie uprawnionymi do korzystania z funduszu.

Pracodawca może zorganizować i sfinansować prezenty z okazji świąt Bożego Narodzenia ze środków zfśs, ale wyłącznie dla uprawnionych pracowników. Osoby niebędące beneficjentami funduszu (inne niż pracownicy) nie mogą korzystać z jego zasobów, jeżeli nie zostały uprawnione do korzystania ze środków zfśs w regulaminie funduszu.





Finansowanie z funduszu socjalnego

Pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, najczęściej finansują prezenty świąteczne dla zatrudnionych osób z jego środków. Zasoby finansowe funduszu powinny być jednak wydatkowane i przeznaczane na działalność socjalną zgodnie z postanowieniami regulaminu funduszu, który jednocześnie musi być zgodny z ustawą o zfśs. Środki funduszu pracodawca przekazuje przeważnie m.in. na zapomogi, zakup bonów towarowych, paczek ze słodyczami lub z artykułami spożywczymi czy na karty przedpłacone. Zasadniczo ze środków funduszu można sfinansować każdy rodzaj wsparcia zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego, którego wartość należy zróżnicować, wykorzystując kryteria socjalne (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Oznacza to, że środki zfśs:

powinny być kierowane przede wszystkim do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej,

nie mogą być przyznawane według zasady "wszystkim po równo".

W sferze działalności socjalnej mieści się również finansowanie świadczeń i usług nieulgowych, do których nie trzeba stosować kryteriów socjalnych. Tym samym wszystkie osoby uprawnione do korzystania z funduszu mają do nich dostęp na równych prawach i nie muszą składać wniosków, aby otrzymać wsparcie (wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., II PK 74/08, OSNP 2010/7-8/88).

Zarówno świadczenia (usługi) ulgowe - udzielane z zastosowaniem kryteriów socjalnych, jak i nieulgowe - skierowane w tej samej wysokości do wszystkich osób, powinny być zapisane w regulaminie funduszu socjalnego. Mimo że takie postanowienia regulaminu należy uznać za zgodne z ustawą o zfśs, jednak nadal trudno rozstrzygnąć, jak w razie kontroli działania te potraktuje np. ZUS i czy nie zobowiąże pracodawcy do oskładkowania świadczeń, które zostały przyznane bez stosowania kryterium socjalnego. Często decyzje ZUS nakazują bowiem zapłatę zaległych składek od świadczeń pochodzących z zfśs, przyznanych uprawnionym w równej wartości, bez analizy ich sytuacji życiowej.