Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim

Problem

Pracownica wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko 16 kwietnia 2016 r. i od 1 maja 2016 r. pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP. Kolejne dziecko urodziła 27 września 2018 r. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywała do 13 lutego 2019 r. (140 dni). Na początku lutego br. planowana jest wypłata nagród rocznych. Czy od składnika, który będzie wypłacony tej pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek opłacenia składek na FP i FGŚP? Jak należy liczyć okres zwolnienia ze składek na FP i FGŚP na drugie dziecko? Czy nowy 36-miesięczny okres zwolnienia obowiązuje od marca 2019 r. czy od maja 2019 r. (czyli po zakończeniu 36 miesięcy zwolnienia na pierwsze dziecko)? - pyta Czytelnik z Wrocławia.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata

reklama reklama

Rada

Od nagrody rocznej wypłaconej w okresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP nie należy naliczać tych składek. Natomiast kolejny 36-miesięczny okres zwolnienia ze składek z tytułu urodzenia kolejnego dziecka rozpocznie się u tej pracownicy od marca 2019 r.

Uzasadnienie

Obowiązujące przepisy przewidują kilka sytuacji w których pracodawca opłacający składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za swoich pracowników, będzie zwolniony z obowiązku ich opłacania.

Jedną z takich sytuacji są przypadki powrotu pracownika z urlopu:

macierzyńskiego,

na warunkach urlopu macierzyńskiego,

rodzicielskiego lub

wychowawczego.

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w tych przypadkach wynosi 36 miesięcy i liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jeden z ww. urlopów został zakończony.

Zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek za danego pracownika oznacza, że składki nie są w ogóle naliczane przez pracodawcę od przychodów tego pracownika uzyskiwanych w okresie zwolnienia, niezależnie od tego za jaki okres należne są to przychody.

Jeśli w trakcie okresu zwolnienia przysługującego za daną pracownicę, urodzi ona kolejne dziecko, a następnie powróci do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługującego na to drugie dziecko, pracodawcy przysługuje kolejny 36 miesięczny okres zwolnienia liczony na ogólnych zasadach. Oznacza to że pierwszy okres zwolnienia zostaje przerwany bez względu na to ile miesięcy trwał.

Państwa pracownica wróciła do pracy po urlopie wykorzystanym na pierwsze dziecko 16 kwietnia 2016 r. W tej sytuacji okres zwolnienia ze składek na FP i FGŚP należało liczyć przez 36 miesięcy począwszy od 1 maja 2016 r. Następnie w związku z urodzeniem kolejnego dziecka i nabyciem kolejnego urlopu macierzyńskiego z którego pracownica wróci do pracy 14 lutego 2019 r. należy rozpocząć kolejny 36-miesięczny okres. Nowy okres powinien rozpocząć się od 1 marca 2019 r., a zakończyć 28 lutego 2022 r. A zatem możecie Państwo korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP za tą pracownicę w łącznym okresie od 1 maja 2016 r. do 28 lutego 2022 r.

Oznacza to, że zwolnieniem będą objęte także przychody tej pracownicy uzyskane w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim udzielonym w związku z urodzeniem drugiego dziecka gdyż wtedy obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na pierwsze dziecko. A zatem od planowanej wypłaty nagród rocznych w lutym 2019 r. nie należy naliczać i opłacać składek na FP i FGŚP.

Podstawa prawna: