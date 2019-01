Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy 2019

Do 31 grudnia 2018 r. zasadą przy wypłacie wynagrodzenia za pracę było jego wypłacanie do rąk pracownika w postaci gotówki. Aby wypłata mogła nastąpić w inny sposób (np. na rachunek bankowy pracownika) wymagana jest na to uprzednia zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Także układ zbiorowy pracy może przewidzieć taki sposób wypłaty wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2019 r., reguła wypłaty wynagrodzenia uległa odwróceniu. Zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika. Natomiast jeżeli pracownik chce otrzymywać wypłatę w formie gotówki do rąk własnych to musi złożyć pracodawcy wniosek o taką wypłatę w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Czy pracodawca będzie mógł żądać podania numeru rachunku płatniczego przy zatrudnianiu pracownika

Tak, w przypadku zatrudniania pracowników od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Czym jest rachunek płatniczy

Rachunkiem płatniczym jest rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, czyli wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych.

Oznacza to, że funkcją rachunku płatniczego jest rejestrowanie środków pieniężnych użytkownika, znajdujących się na tym rachunku oraz wykonywanie transakcji płatniczych takich jak:

1. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

2. realizacja transferów pieniężnych z udziałem rachunku płatniczego:

a. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

b. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

c. przez wykonywanie usług polecenia przelewu , w tym stałych zleceń.

Jakie są rodzaje rachunku płatniczego

Rachunkiem płatniczym jest:

1. rachunek bankowy,

2. rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

3. rachunek prowadzony przez innego niż bank lub SKOK dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych (np. przez instytucję płatniczą wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) - jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych. W praktyce najczęściej rachunkiem płatniczym będzie rachunek bankowy (prowadzony przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego), a także rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (prowadzony dla członka SKOK).

Czy każdy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym

Nie, w przypadku banków należy mieć na uwadze, że nie każdy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym. Jest on nim, jeżeli będą dokonywane transakcje płatnicze (takie jak wpłacanie lub wypłacanie pieniędzy, wykonywanie poleceń przelewów). Takimi rachunkami są:

1. rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy,

2. rachunek oszczędnościowy (konto oszczędnościowe) oraz rachunek lokaty terminowej jeżeli umożliwiają wykonywanie transakcji płatniczej,

3. rachunek karty kredytowej. Nie jest natomiast rachunkiem płatniczym rachunek prowadzony dla obsługi kredytu (np. hipotecznego), czyli ewidencjonowania wpłat od kredytobiorcy tytułem spłaty zadłużenia.

Czy pracownik może skorzystać z podstawowego rachunku płatniczego

Pracownik nie posiadający dotychczas rachunku bankowego (np. z powodu obaw związanych z kosztami jego prowadzenia) może założyć podstawowy rachunek płatniczy, który jest bezpłatny. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, w tym np. wynagrodzenia za pracę. Najpóźniej do 18 sierpnia 2018 r. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i instytucje kredytowymi oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe miały wprowadzić do swojej oferty usługi prowadzenia podstawowego rachunku bankowego. Jest on prowadzony w walucie polskiej. Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez banki, instytucje kredytowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wpłaty i wypłaty oraz wykonywanie transakcji płatniczych. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego w zakresie krajowych transakcji płatniczych jest nieodpłatne. Nie jest możliwe pobieranie opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

Jakie są obowiązki pracodawcy przy wypłacie wynagrodzenia na rachunek płatniczy

Przy wypłacie wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracodawca musi pamiętać, że przelew dokonany na taki rachunek ma być dokonany w takim terminie, aby środki pieniężne pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Ważne zatem jest, aby w tym dniu pracownik mógł dysponować wynagrodzeniem (np. podjąć wynagrodzenie z banku). Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Nie można go określić później niż na 10. dzień miesiąca następującego po tym, za który dokonywana jest płatność. Przy dokonywaniu wypłaty na rachunek pracownika należy także pamiętać, że jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników, którzy już u niego pracują i otrzymują wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych

W związku ze zmianą sposobu wypłacania wynagrodzenia za pracę pracodawca, w terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. (czyli do dnia 22 stycznia 2019 r.), miał obowiązek w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń, wysłaniem maila do pracowników na ich skrzynki służbowe) pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o tym, że mają (są obowiązani):

1. podać numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo

2. złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Natomiast pracownik ma 7 dni od otrzymania powyższej informacji na podanie pracodawcy numeru rachunku płatniczego albo złożenie wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych (w postaci papierowej lub elektronicznej). W przypadku gdy termin wypłaty wynagrodzenia pracownika otrzymującego wynagrodzenie do rąk własnych przypada od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji pracownika o numerze rachunku płatniczego lub wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych, wypłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych pracownika (gotówkowo). Ta sama zasada wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika (gotówkowo) obowiązuje w przypadku gdy pracownik nie poda informacji o numerze rachunku płatniczego lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych.