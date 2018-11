Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących własną firmę

Inna sytuacja będzie Cię dotyczyła w sytuacji, w której Twoja umowa zawarta jest na kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie. Wówczas z tytułu działalności podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie również możesz zdecydować się na opłacenie składki chorobowej, a co za tym idzie uzyskasz prawo do zasiłku z obu tytułów.