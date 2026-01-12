PPE na dzień 1 stycznia 2026 r. - pracodawcy muszą sprawdzać stan partycypacji co pół roku

Co pół roku – według stanu na 1 stycznia i 1 lipca - pracodawcy muszą sprawdzać stan partycypacji w PPE, od którego zależy ich uprawnienie do niestosowania ustawy o PPK. Jeśli w wyniku weryfikacji okaże się, że liczba uczestników PPE spadła poniżej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy, będzie on miał obowiązek utworzyć PPK.

Pracodawcy muszą zweryfikować poziom partycypacji w PPE

W ustawie o PPK przewidziano możliwość niestosowania przepisów ustawy o PPK przez podmiot zatrudniający, który - w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK (czyli w przypadku podmiotów 250+ 1 lipca 2019 r., podmiotów 50+ 1 stycznia 2020 r., a podmiotów 20+ 1 lipca 2020 r.) – prowadził pracowniczy program emerytalny (PPE), w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym, oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Należy podkreślić, że możliwość podjęcia decyzji o niestosowaniu ustawy o PPK nie dotyczy nowych podmiotów zatrudniających. Utworzenie PPE przez nowy podmiot zatrudniający nie zwalnia go z obowiązku uruchomienia PPK. Do takiego zwolnienia byli uprawnieni tyko ci pracodawcy, którzy prowadzili program PPE, spełniający wymagania określone w ustawie o PPK, w terminach określonych przepisami przejściowymi tej ustawy.

Zwolnienie z PPK nie jest bezterminowe

Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać począwszy od dnia:

zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,

ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE,

likwidacji PPE,

opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,

następującego po dniu 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

Oznacza to, że jeśli na 1 lipca lub 1 stycznia stan partycypacji w PPE jest niższy niż wymagane 25%, zwolnienie pracodawcy z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy, liczonych odpowiednio od 2 stycznia albo 2 lipca - zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK.

Ważne W liczbie uczestników PPE nie należy uwzględniać osób, które kiedykolwiek przystąpiły do programu PPE i na dzień dokonywania weryfikacji nie są już zatrudnione w danym podmiocie zatrudniającym.

Obowiązek informacyjny - ustawa o PPE

Należy także pamiętać o obowiązku informacyjnym, który przewidziano w ustawie o PPE. Pracodawca przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u tego pracodawcy - według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca - do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.

