Zasiłek pogrzebowy – zmiany 2026. Ile wynosi świadczenie

Zasiłek pogrzebowy – zmiany 2026. Ile wynosi świadczenie

12 stycznia 2026, 12:47
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zasiłek pogrzebowy – zmiany 2026. Ile wynosi świadczenie
Od początku 2026 roku obowiązują zmiany w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego. Najważniejsze z nich to podwyższenie świadczenia oraz wprowadzenie zasady corocznej waloryzacji.

Wysokość zasiłku pogrzebowego – coroczna waloryzacja

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które ma pomóc pokryć koszty pochówku. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek wynosi 7000 zł. Wysokość tego świadczenia nie była waloryzowana przez kilkanaście lat i do końca zeszłego roku wynosiła 4000 zł.

Kwota zasiłku pogrzebowego będzie podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, jeżeli wskaźnik waloryzacji zasiłku będzie wyższy niż 105. Wskaźnikiem waloryzacji zasiłku pogrzebowego jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Śmierć osoby ubezpieczonej w ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego w ZUS, osoby pobierającej emeryturę lub rentę oraz członkom ich rodzin,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Kto otrzyma zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Świadczenie przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, pod warunkiem że pokryły koszty pogrzebu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Natomiast osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. W praktyce najczęściej to zakład pogrzebowy załatwia formalności związane z zasiłkiem.

Wniosek należy złożyć w okresie do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład był problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Do wniosku o zasiłek należy również dołączyć:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym osoby składającej wniosek,
  • zaświadczenie płatnika składek, że wnioskodawca albo zmarły jest lub był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – w przypadku osoby ubezpieczonej.

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić w ciągu 14 dni.

Źródło: INFOR
QR Code

