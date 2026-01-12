REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Wypowiedzenie umowy o pracę » Jak rozwiązać umowę z "trudnym" pracownikiem, aby nie spotkać się w sądzie pracy? Przyczyny wypowiedzenia

Jak rozwiązać umowę z "trudnym" pracownikiem, aby nie spotkać się w sądzie pracy? Przyczyny wypowiedzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 10:43
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
oprac. Iga Leszczyńska
Confident,Employee,Leaving,The,Office,With,His,Personal,Stuff
Jak rozwiązać umowę z "trudnym" pracownikiem, aby nie spotkać się w sądzie pracy? Przyczyny wypowiedzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Decyzja zapadła. Masz dość ciągłych pomyłek, braku zaangażowania, konfliktowego charakteru lub po prostu słabych wyników jednego z pracowników. Chcesz zakończyć tę współpracę. Otwierasz wzór wypowiedzenia i… co wpisujesz w rubryce "przyczyna"? Jeśli myślisz o wpisaniu "utrata zaufania" lub "niespełnianie oczekiwań" to lepiej się w tym momencie zatrzymaj.

rozwiń >

Wprawdzie umowa o pracę jest umową dwustronną i każda ze stron ma prawo ją rozwiązać. Jednak w przypadku pracodawcy prawo wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony jest ograniczone klauzulą generalną, w myśl, której każde wypowiedzenie tego rodzaju umowy musi być uzasadnione merytorycznie [1]. Polski Kodeks Pracy stoi w tym przypadku twardo na straży interesów pracownika. Pracodawca nie może zwolnić kogoś "bo tak". Musi podać przyczynę. I to nie byle jaką.

REKLAMA

REKLAMA

Jako radca prawny regularnie widzę w sądach pracodawców, którzy mieli rację merytoryczną (pracownik faktycznie pracował źle), ale przegrywali formalnie (źle to opisali w wypowiedzeniu). Sąd nie bada bowiem, czy pracownik był rzeczywiście dobrym lub złym pracownikiem, ale czy przyczyna wskazana na papierze spełnia surowe kryteria prawne. Jakie to kryteria? Aby wypowiedzenie było skuteczne i bezpieczne, przyczyna musi być: konkretna, prawdziwa i uzasadniona. W razie sporu, ciężar udowodnienia, że przyczyna właśnie taka była spoczywa w całości na pracodawcy.

Konkretna przyczyna, czyli jaka?

Pracodawcy boją się pisać wprost lub chcą być delikatni, więc piszą ogólniki. Przyczyna konkretna to taka, która jest zrozumiała dla pracownika w momencie czytania pisma. Pracownik musi wiedzieć dokładnie, co zrobił źle. Ogólnikowe sformułowania to brak przyczyny.

Przyczyna pt. "Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych”, "Brak zaangażowania w pracę", czy "Niezadowalające wyniki" to zdecydowanie za mało. Przyczyny niekonkretne nie poddają się właściwej kontroli sądowej, jeżeli nie da się z samej ich lektury ustalić kto, co, gdzie i kiedy zrobił lub czego zaniechał, jakie normy postępowania tym naruszył i dlaczego skutkuje to rozwiązaniem umowy o pracę.

REKLAMA

Przyczyna prawdziwa, a więc możliwa do udowodnienia.

Podana przyczyna wypowiedzenia musi istnieć w rzeczywistości. Nie może być ona hipotetyczna (na przyszłość lub na wypadek innych zdarzeń w przyszłości), ani wymyślona na potrzeby chwili (fikcyjna likwidacja stanowiska, podczas gdy tydzień później pracodawca zatrudnia kogoś nowego na to samo stanowisko pracy). Prawo dopuszcza przyczynę przyszłą, ale wyłącznie pod warunkiem, że jest ona pewna i ma nastąpić w nieodległym terminie (np. brak dotacji na etaty w kolejnym roku budżetowym). Pamiętaj, że ciężar udowodnienia prawdziwości przyczyny spoczywa na pracodawcy, który musi w tym celu przedstawić stosowne dowody (dokumenty, świadków określonych zdarzeń).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyczyna uzasadniona, czyli rzeczywiście istotna.

Na koniec należy wskazać, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę musi być na tyle istotna, by uzasadniała pozbawienie kogoś źródła utrzymania. Musi być ona adekwatna.

Czy jednorazowe spóźnienie o 15 minut pracownika, który pracuje idealnie od 10 lat, jest powodem do zwolnienia? Oczywiście, że nie. Inaczej będzie w przypadku notorycznego spóźniania, mimo licznych rozmów dyscyplinujących. Szczególnie, gdy spóźnienia te dezorganizują pracę na terenie zakładu pracy.

Czy utrata zaufania może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia? Tak, ale niesamodzielną i występującą tylko jeśli wynika ona z konkretnych, obiektywnych zdarzeń, a nie z subiektywnego odczucia przełożonego. "Utrata zaufania" sama w sobie nie jest przyczyną, ale skutkiem określonego zachowania, które pracodawca powinien wprost wskazać i być w stanie je udowodnić.

Polecamy: Kodeks pracy 2026 oraz Kalendarz 2026

Co w przypadku błędnego podania przyczyn wypowiedzenia?

W przypadku podania przyczyn nieprawdziwych, niekonkretnych lub nieuzasadniających rozwiązania umowy o pracę, sąd może orzec o odszkodowaniu na rzecz pracownika. O bezzasadności wypowiedzenia umowy o pracę można też mówić wtedy, gdy przytoczone przez pracodawcę fakty nie zostały udowodnione i rzekoma przyczyna okazała się nieprawdziwa, a także wówczas, gdy podane okoliczności znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym,

ale w ocenie sądu nie mogły być podstawą rozwiązania stosunku pracy w tym trybie (np. przypisywane pracownikowi przewinienie jest błahe albo wskazana przyczyna nie ma związku ze stosunkiem pracy bądź też ma charakter dyskryminacyjny) [2]. Warto pamiętać, że po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, wskazane w tym piśmie przyczyny wypowiedzenia nie mogą być prostowane, doprecyzowywane lub modyfikowane.

Jak dobrze opisać przyczynę wypowiedzenia?

Podsumowując, przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być uzasadniona, konkretna (zrozumiała dla pracownika i nie może być zbyt ogólna), prawdziwa (nie może być hipotetyczna, musi rzeczywiście zaistnieć lub być przyszła, ale pewna i ma nastąpić w nieodległym terminie). Dobrze opisana przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinna przypominać zarzut aktu oskarżenia, a więc precyzyjnie określać czyn przypisany pracownikowi, miejsce i czas popełnienia tego czynu lub zaniechania działania, do którego był obowiązany oraz wskazanie z jakie normy zostały naruszone. Czytając przyczynę, osoba trzecia (np. sędzia), musi od razu rozumieć, co się wydarzyło.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Chcesz bezpiecznie zakończyć współpracę?

Zanim zdecydujesz się na wypowiedzenia umowy, skonsultuj się z radcą prawnym, który pomoże ocenić, czy wskazane przyczyny uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę, a zebrane dowody są wystarczające do udowodnienia zaistnienia tych przyczyn.

Przypisy:

  1. M. Gersdorf, W. Ostaszewski [w:] M. Raczkowski, K. Rączka, A. Zwolińska, M. Gersdorf, W. Ostaszewski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2024, art. 32. Por. także: wyrok SN z 28.04.1997 r., I PKN 118/97, wyrok SN z 11.07.2006 r., I PK 305/05.
  2. Wyrok SN z 8.01.2008 r., II PK 119/07.
Powiązane
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS oficjalnie prostuje informacje wprowadzające w błąd: nowe przepisy w zasiłkach i orzekaniu. Co się zmienia i od kiedy? [jest podpis Prezydenta]
12 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie zwolnień lekarskich, przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień oraz orzecznictwa lekarskiego w ZUS. W przestrzeni medialnej pojawiło się jednak wiele mylących informacji o wprowadzonych zmianach. Przedstawiamy więc wiarygodne informacje oparte prosto na komunikacie ZUS z dnia 12 stycznia 2026 r.
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2026 podpisane przez Prezydenta Nawrockiego. Wnioski przez MOS
12 sty 2026

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które wchodzą w życie w 2026 r. zostały podpisane przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Wnioski będą składce wyłącznie elektronicznie przez MOS czyli Moduł Obsługi Spraw. Co jeszcze się zmieni?
Zasiłek pogrzebowy – zmiany 2026. Ile wynosi świadczenie
12 sty 2026

Od początku 2026 roku obowiązują zmiany w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego. Najważniejsze z nich to podwyższenie świadczenia oraz wprowadzenie zasady corocznej waloryzacji.
PPE na dzień 1 stycznia 2026 r. - pracodawcy muszą sprawdzać stan partycypacji co pół roku
12 sty 2026

Co pół roku – według stanu na 1 stycznia i 1 lipca - pracodawcy muszą sprawdzać stan partycypacji w PPE, od którego zależy ich uprawnienie do niestosowania ustawy o PPK. Jeśli w wyniku weryfikacji okaże się, że liczba uczestników PPE spadła poniżej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy, będzie on miał obowiązek utworzyć PPK.

REKLAMA

Jak rozwiązać umowę z "trudnym" pracownikiem, aby nie spotkać się w sądzie pracy? Przyczyny wypowiedzenia
12 sty 2026

Decyzja zapadła. Masz dość ciągłych pomyłek, braku zaangażowania, konfliktowego charakteru lub po prostu słabych wyników jednego z pracowników. Chcesz zakończyć tę współpracę. Otwierasz wzór wypowiedzenia i… co wpisujesz w rubryce "przyczyna"? Jeśli myślisz o wpisaniu "utrata zaufania" lub "niespełnianie oczekiwań" to lepiej się w tym momencie zatrzymaj.
ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze
12 sty 2026

Po pięćdziesiątce ZUS przelewa pieniądze na konto - owszem. Już osoby, które nie są jeszcze seniorami - zatem nie mają osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego - dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 - mogą liczyć na przelewy z ZUS. Oczywiście również w 2026 r. Jakie są zatem zasady, dla kogo i kiedy ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia?
350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty
11 sty 2026

Póki co 350 plus co miesiąc do emerytury, ale seniorzy są w wielkim oczekiwaniu na komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. Dlaczego? Bo 350 zł dodatku przysługuje tylko do 28 lutego 2026 r. a później - no właśnie - co później?
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

REKLAMA

Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA