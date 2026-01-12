Po pięćdziesiątce ZUS przelewa pieniądze na konto - owszem. Już osoby, które nie są jeszcze seniorami - zatem nie mają osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego - dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 - mogą liczyć na przelewy z ZUS. Oczywiście również w 2026 r. Jakie są zatem zasady, dla kogo i kiedy ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia?

Po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Sprawdź konto

Część osób po 50. roku życia może już cieszyć się nie małymi pieniędzmi na swoim koncie bankowym otrzymywanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grupa tych osób wcale nie jest taka mała. Jak podaje dziennik.pl: "Z najnowszych danych ZUS wynika, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosi 4526,16 zł.".

Zatem chodzi rzecz jasna o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które jest rodzajem zabezpieczenia społecznego dla osób, które wykazały się dużym stażem pracy. Wprawdzie świadczenie wypłaca budżet państwa, ale nie można go traktować jako świadczenia równorzędnego do emerytury lub renty, np. z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to ma na celu zapewnienie środków do życia nauczycielowi, który odszedł z zawodu, do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego jest podstawą wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu nauczycielowi emerytury.

ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze w 2026 r.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie pewne warunki. Najistotniejszy jest wiek oraz staż. W 2026 r. na świadczenie kompensacyjne mogą liczyć kobiety po 50. roku życia, a konkretnie kobiety, które ukończyły 56 lat, w latach 2009-2025 było to 55. Dla mężczyzn w 2026 r. magiczna granica to ukończone 61 lat. Ale to i tak lepiej, niż czekać do rzeczonych 65. Dotychczas tak wyglądały zasada otrzymywania świadczenia kompensacyjnego:

55 lat - w latach 2009-2014;

55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;

55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;

55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;

55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;

55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;

56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;

57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;

58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;

59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Osoby te chcą otrzymywać świadczenie muszą mieć okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach (o których mowa w poniżej) w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć; muszą też rozwiązać stosunek pracy.

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2026?

W 2026 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2027?

W 2027 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2028?

W 2028 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2029?

W 2029 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

W 2026 r. to świadczenie tylko dla kobiet 56 plus i mężczyzn 61 plus. Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego - jednostki?

Warto uszczegółowić omawiane zagadnienie, ponieważ od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się przepisy i prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mają nauczyciele zatrudnieni w enumeratywnie wskazanych w placówkach z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 174, dalej jako: ustawa). Zmiany nastąpiły na skutek: Ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2025 r. poz. 1160.

Ustawa wskazuje, że dot. to: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

publicznych i niepublicznych przedszkolach,

publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, z późn. zm.2)), i niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej,

publicznych i niepublicznych placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160),

publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego oraz branżowych centrach umiejętności, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych placówkach artystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych bibliotekach pedagogicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

publicznych i niepublicznych kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 978 i 1228);

Ważne Zatem o 1 stycznia 2026 roku więcej nauczycieli ma prawo do skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego, dotyczy to: nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, jak i nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Odprawa dla nauczycieli 2026

Co ważne, w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia; po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia; po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Co zrobić aby otrzymać kompensówkę?

Warunkiem uzyskania świadczenia jest zatrudnienie w ww. jednostkach, tj. wykonywanie pracy w charakterze m.in. nauczyciela przed złożeniem wniosku o świadczenie. Złożenie wniosku przez osobę, która była zatrudniona jako nauczyciel, ale w momencie złożenia wniosku wykonuje już pracę o innym charakterze, jest nieskuteczne. Podobnie wykonywanie przez nauczyciela pracy nauczycielskiej w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenia) stanowi negatywną przesłankę przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wniosek o świadczenie kompensacyjne 2026

Aby, otrzymać świadczenie kompensacyjne złóż do ZUS następujące dokumenty: wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) informację dotyczącą Twoich okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, dokumenty, które potwierdzają Twoje okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej, dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oblicza prognozowane wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oblicza prognozowane wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, warto sprawdzić czy spełnia się już przesłanki do uzyskania kompensówki.