REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze

ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 08:34
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po pięćdziesiątce ZUS przelewa pieniądze na konto - owszem. Już osoby, które nie są jeszcze seniorami - zatem nie mają osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego - dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 - mogą liczyć na przelewy z ZUS. Oczywiście również w 2026 r. Jakie są zatem zasady, dla kogo i kiedy ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia?

rozwiń >

Po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Sprawdź konto

Część osób po 50. roku życia może już cieszyć się nie małymi pieniędzmi na swoim koncie bankowym otrzymywanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grupa tych osób wcale nie jest taka mała. Jak podaje dziennik.pl: "Z najnowszych danych ZUS wynika, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosi 4526,16 zł.".

REKLAMA

REKLAMA

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Zatem chodzi rzecz jasna o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które jest rodzajem zabezpieczenia społecznego dla osób, które wykazały się dużym stażem pracy. Wprawdzie świadczenie wypłaca budżet państwa, ale nie można go traktować jako świadczenia równorzędnego do emerytury lub renty, np. z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to ma na celu zapewnienie środków do życia nauczycielowi, który odszedł z zawodu, do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego jest podstawą wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu nauczycielowi emerytury.

ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze w 2026 r.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie pewne warunki. Najistotniejszy jest wiek oraz staż. W 2026 r. na świadczenie kompensacyjne mogą liczyć kobiety po 50. roku życia, a konkretnie kobiety, które ukończyły 56 lat, w latach 2009-2025 było to 55. Dla mężczyzn w 2026 r. magiczna granica to ukończone 61 lat. Ale to i tak lepiej, niż czekać do rzeczonych 65. Dotychczas tak wyglądały zasada otrzymywania świadczenia kompensacyjnego:

  • 55 lat - w latach 2009-2014;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
  • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Osoby te chcą otrzymywać świadczenie muszą mieć okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach (o których mowa w poniżej) w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć; muszą też rozwiązać stosunek pracy.

REKLAMA

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2026?

W 2026 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2027?

W 2027 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2028?

W 2028 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2029?

W 2029 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego mają osoby, które spełniają przesłanki dot. okresu składkowego i nieskładkowego, rozwiążą umowę oraz mają 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat w przypadku mężczyzn (według aktualnych zasad).

W 2026 r. to świadczenie tylko dla kobiet 56 plus i mężczyzn 61 plus. Kto ma prawo do świadczenia kompensacyjnego - jednostki?

Warto uszczegółowić omawiane zagadnienie, ponieważ od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się przepisy i prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mają nauczyciele zatrudnieni w enumeratywnie wskazanych w placówkach z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 174, dalej jako: ustawa). Zmiany nastąpiły na skutek: Ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2025 r. poz. 1160.

Ustawa wskazuje, że dot. to: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, z późn. zm.2)), i niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej,
  • publicznych i niepublicznych placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160),
  • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego oraz branżowych centrach umiejętności, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych placówkach artystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych bibliotekach pedagogicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • publicznych i niepublicznych kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 978 i 1228);
Ważne

Zatem o 1 stycznia 2026 roku więcej nauczycieli ma prawo do skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego, dotyczy to: nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, jak i nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Odprawa dla nauczycieli 2026

Co ważne, w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

  1. po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;
  2. po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;
  3. po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Co zrobić aby otrzymać kompensówkę?

Warunkiem uzyskania świadczenia jest zatrudnienie w ww. jednostkach, tj. wykonywanie pracy w charakterze m.in. nauczyciela przed złożeniem wniosku o świadczenie. Złożenie wniosku przez osobę, która była zatrudniona jako nauczyciel, ale w momencie złożenia wniosku wykonuje już pracę o innym charakterze, jest nieskuteczne. Podobnie wykonywanie przez nauczyciela pracy nauczycielskiej w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenia) stanowi negatywną przesłankę przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wniosek o świadczenie kompensacyjne 2026

Aby, otrzymać świadczenie kompensacyjne złóż do ZUS następujące dokumenty: wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) informację dotyczącą Twoich okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, dokumenty, które potwierdzają Twoje okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej, dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oblicza prognozowane wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oblicza prognozowane wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, warto sprawdzić czy spełnia się już przesłanki do uzyskania kompensówki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 174)

Powiązane
Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową, dodatek stażowy i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS
Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową, dodatek stażowy i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS
350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty
350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia. Kto dostanie pieniądze
12 sty 2026

Po pięćdziesiątce ZUS przelewa pieniądze na konto - owszem. Już osoby, które nie są jeszcze seniorami - zatem nie mają osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego - dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 - mogą liczyć na przelewy z ZUS. Oczywiście również w 2026 r. Jakie są zatem zasady, dla kogo i kiedy ZUS wypłaca przelewy dla osób po 50. roku życia?
350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty
11 sty 2026

Póki co 350 plus co miesiąc do emerytury, ale seniorzy są w wielkim oczekiwaniu na komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. Dlaczego? Bo 350 zł dodatku przysługuje tylko do 28 lutego 2026 r. a później - no właśnie - co później?
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?

REKLAMA

Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
09 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
09 sty 2026

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
11 sty 2026

Zima uderzyła pełną mocą, a w Twoim biurze panuje arktyczny klimat? Nie musisz pracować w kurtce i rękawiczkach. Przepisy BHP jasno określają minimalną temperaturę w pracy – i są bezlitosne dla oszczędzających szefów. Kiedy należy Ci się gorąca herbata, darmowy posiłek, a kiedy możesz legalnie odmówić pracy? Sprawdź swoje prawa w 2026 r. Proponujemy też udział w naszej sondzie na ten temat.

REKLAMA

Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
10 sty 2026

Dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego za każde kolejne 5 lat pracy? W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu miał wynosić 10 dni po 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?
Miej odwagę zwolnić [ROZMOWA]
09 sty 2026

Rozmowa z Dorotą Dublanką, dyrektorką zarządzającą w KIR, doświadczoną liderką i HR-ową inspiratorką, o uważności w przywództwie, zmianach technologicznych oraz o tym, jak przygotować siebie, pracowników i menedżerów na nowy świat pracy
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA