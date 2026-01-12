Wiek emerytalny w Polsce 2026

Wiek emerytalny kobiet w Polsce w 2026 roku wynosi 60 lat. Czy trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego do 65 lat i tym samym zrównaniem go z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Wiek emerytalny kobiet w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany pod względem płci. Wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, a wiek emerytalny mężczyzn 65.

Dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego w Polsce trwa. Można znaleźć artykuły przekonujące o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Tymczasem wbrew fałszywym doniesieniom nie prowadzi się tego typu prac, a tym bardziej nie będzie zmiany wieku emerytalnego w 2026 roku.

W 2024 r. zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy wiek emerytalny kobiet zostanie podwyższony? Mamy odpowiedź ministerstwa:

„Informujemy, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej obecnie nie są prowadzone prace mające na celu podwyższenie wieku emerytalnego, czy też prace dotyczące zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.”

Wiek emerytalny w Polsce i Europie – podstawa prawna

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy podstawy prawne wieku emerytalnego w Polsce i w Europie:

„Konstytucja RP w art. 67 deklaruje prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego m.in. „po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Oznacza to, że prawo do zabezpieczenia społecznego realizowane jest wyłącznie w zakresie wyznaczonym w tych niejako ,,wykonawczych” ustawach. Formy zabezpieczenia, a co za tym idzie również rodzaje świadczeń i warunki nabywania do nich prawa, a także sposób finansowania, mogą być zróżnicowane.

Głównym aktem prawnym regulującym powszechny wiek emerytalny jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.). Utrzymuje ona przyjęty w Polsce od 1954 r. wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rozwiązanie to jest zgodne z Konstytucją RP (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. /sygn. akt K 63/07/), z regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącymi systemów zabezpieczenia społecznego (Zalecenie nr 67 z 1944 r. dotyczące zabezpieczenia dochodu, Konwencja nr 102 z 1952 r. dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, Konwencja nr 128 z 1967 r. dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny), jak również aktami Wspólnoty Europejskiej (Dyrektywa nr 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowej realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz Dyrektywa nr 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy).”

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce zgodny z Konstytucją RP

Ministerstwo podkreśla również, że wiek emerytalny obowiązujący obecnie w Polsce jest zgodny z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny w dniu 15 lipca 2010 r. orzekł, że art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.

Nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zgodny z prawem

W odpowiedzi na nasze pytanie o prace nad podniesieniem wieku emerytalnego w Polsce MRPiPS wyjaśnia, że obecnie obowiązujące zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z prawem:

„W prawie międzynarodowym przyjęto, że świadczenia emerytalne powinny przysługiwać osobom, które ukończyły 65 lat, ale w ustalonych przypadkach wiek emerytalny może być podwyższony lub obniżony.

Dyrektywa nr 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowej realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zabezpieczenia społecznego dopuszcza utrzymanie przez państwa członkowskie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w ustawowych systemach emerytalnych, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki społeczne.

Dyrektywa nr 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy dotyczy systemów zabezpieczenia społecznego nieobjętych Dyrektywą nr 79/7/EWG, a więc systemów uzupełniających i dodatkowych, nakazuje wprowadzenie w nich jednakowego wieku emerytalnego. Nie dotyczy to jednak systemu powszechnego, co potwierdza Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. orzeczenie w sprawie C-559/07 – Grecja).”