Według podawanych w mediach informacji proponowane zmiany przewidują że: rodzice seniorzy dostaną nowe pieniądze z ZUS. Dlaczego? Chodzi o zmianę na rzecz seniorów przepisów w zakresie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Teraz już nie tylko MAMA 4+ ale RODZINA 4+. Według pomysłów łączne świadczenia dla pary rodzicielskiej mogą wynosić około 3757 zł miesięcznie, co znacząco zwiększy wsparcie dla osób, które oddały się wychowywaniu licznej rodziny - jednak są to tylko propozycje na ten moment, żadna ustawa nie weszła jeszcze w życie. Analizujemy jednak możliwości - bo problem niewątpliwie istnieje - ojcowie mają ograniczone możliwości pobierania świadczenia z ZUS. A to już przecież dyskryminacja a nie dyferencjacja.

Nowe świadczenie ZUS dla rodziców seniorów. Nawet 3 757,82 zł miesięcznie

W mediach możemy znaleźć wiele informacji na temat tego, że trwają prace na projektem w zakresie zmiany przepisów które mogą diametralnie zmienić sposób wypłacania świadczeń przez ZUS - dla rodzin wielodzietnych, a szczególnie dla seniorów, którzy wychowali dzieci. Według podawanych informacji proponowane zmiany przewidują, że po raz pierwszy oboje rodzice będą traktowani równorzędnie – ojcowie nie będą już postrzegani jako beneficjenci "drugiej kategorii". Dotychczas regulacja dotycząca ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1577, dalej jako: ustawa) - nawet przez sam ZUS nazywana jest: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+. Przecież już w Konstytucji RP jest wskazane, że kobieta i mężczyzna mają zagwarantowaną równość wobec prawa i w prawie - szczególnie ze względu na płeć. Czy zatem dojdzie do zmiany przepisów, gwarantujących w równym stopniu rodzicom prawo do świadczeń.

Według pomysłów łączne świadczenia dla pary rodzicielskiej mogą wynosić około 3757 zł miesięcznie, co znacząco zwiększy wsparcie dla osób, które oddały się wychowywaniu licznej rodziny - jednak są to tylko spekulacje na ten moment.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+ a dlaczego nie Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - TATA 4+ albo Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - RODZICE 4+

Jak jest teraz i jak być może w 2026 albo 2027 r.? Analizujemy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2026 - czym jest świadczenie?

Od 1 marca 2019 roku przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły w celu wychowania dzieci. Ma ono zapewnić niezbędne środki utrzymania.

Matka może otrzymać świadczenie, jeśli:

ukończyła 60 lat

urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci

nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

Ojciec może otrzymać świadczenie, jeśli:

ukończył 65 lat

wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka zmarła, je porzuciła lub przez długi czas ich nie wychowywała

nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

Warunek wychowania dotyczy dzieci własnych, pasierba, przysposobionych lub przyjętych do rodziny zastępczej (nie zawodowej).

Istotne są wymagane warunki zamieszkania. Osoba chcąca skorzystać ze świadczenia powinna spełnić takie przesłanki: mieszka w Polsce; ma ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia); posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa UE/EFTA z prawem pobytu, albo legalizowany pobyt.

Nie otrzymasz świadczenia, jeśli: masz prawo do emerytury/renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury; przebywasz w areszcie lub odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem dozoru elektronicznego).

Rodzice seniorzy dostaną nowe pieniądze z ZUS. Jak wnioskować w 2026?

Procedura ubiegania się o świadczenie MAMA 4+ w 2026 r. nie jest trudna. Wniosek musi zawierać: dane osobowe i numer PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji, sposób otrzymywania świadczenia (dane bankowe), podpis wnioskodawcy. Dokumenty do załączenia to: numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (jeśli akt nie jest w polskim rejestrze), orzeczenie sądu o pieczy zastępczej, inne dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczenia.

Ważne W oświadczeniu należy potwierdzić m.in.: urodzenie i wychowanie co najmniej 4 dzieci, przerwy w wychowywaniu, stan praw rodzicielskich, staż zamieszkania w Polsce, prawo do emerytury/renty, źródła dochodów, posiadanie gospodarstwa rolnego, przebywanie w areszcie lub więzieniu. Ojciec dodatkowo potwierdza datę śmierci matki, jej porzucenia lub zaprzestania wychowania z dokumentami.

Rodzice seniorzy dostaną nowe pieniądze z ZUS. Kiedy wypłata?

Wypłata rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca wydania decyzji, ale nie wcześniej niż od powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Co więcej, senior może nie otrzymać świadczenia, jeśli sąd pozbawił cię władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył, albo senior długotrwale zaprzestał wychowywania dzieci.

Co jeśli rodzice seniorzy nie dostaną nowych pieniędzy z ZUS?

Jeśli rodzice seniorzy nie dostaną nowych pieniędzy z ZUS w ciągu 14 dni mogą zł wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Również w ciągu 30 dni mogą złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych złóż odwołanie w sprawie ustalenia wysokości, ustania prawa, wypłaty lub zwrotu świadczenia.

Zatem: rodzice seniorzy dostaną nowe pieniądze z ZUS? Być może - jest pomysł "Rodzice 4 plus" a nie tylko MAMA 4+

Planowany program "Rodzice 4 plus" ma zastąpić kontrowersyjne rozwiązanie "Mama 4+", krytykowane za marginalizowanie roli ojców, bo nie ma Tata 4+ - chociaż w gruncie rzeczy to prawo i tak ojcom przysługuje. Dotychczas matki, które z powodu opieki nad minimum czworgiem dzieci nie zdobyły wystarczającego stażu emerytalnego, dostawały 1878,91 zł., od 1 marca 2026 r. wysokość świadczenia się zmieni, bo będzie waloryzacja. Ojcowie mogą starać się o te pieniądze wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach – po śmierci matki lub gdy ta opuściła rodzinę.

Ważne Jak czytamy w wielu internetowych publikacjach, mniej lub bardziej oficjalnych: Ministerstwo Rodziny, odpowiadając na apele Rzecznika Praw Obywatelskich, przyznało, że takie regulacje są krzywdzące. Reforma ma zapewnić równouprawnienie, uznając wspólny charakter trudu wychowywania dużej rodziny.

Według założeń i spekulacji zmiana ma polegać na tym, że pełna kwota będzie należna każdemu z rodziców oddzielnie. Matka i ojciec spełniający kryteria otrzymają po 1878,91 zł, co łącznie da rodzinie 3757,82 zł miesięcznie (oczywiście przy założeniach do dnia 28 lutego 2025 r.). Takie rozwiązanie ma realnie poprawić sytuację finansową seniorów, którzy zrezygnowali z kariery zawodowej dla dzieci. Władze argumentują, że reforma odpowiada na zmieniający się model rodziny, gdzie ojcowie coraz aktywniej uczestniczą w codziennej opiece nad potomstwem.

Mając na uwadze orzecznictwo TSUE i tendencje prawa UE do ochrony prawnej w równym stopniu mężczyzn i kobiet - szanse dla nowe świadczenie dla seniorów jest realne

Tutaj warto odnieść się do ciekawej sprawy toczącej się przed TSUE. Wyrok TSUE: dodatek emerytalno-rentowy dla ojców nie tylko dla matek. Wielki przełom w interpretacji przepisów - wyrok TSUE z dnia 15 maja 2025 r. odnosi się do zagadnień z szeroko rozumianej pomocy społecznej, a konkretnie do przepisów dyrektywy 79/7/EWG w zakresie równości traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Chodzi konkretnie o art. 4 ust. 1 i 2 , art. 7 ust. 1 ww. Główna teza jaką można wysnuć, na tle tej konkretnej, rozpatrywanej przez TSUE sprawy jest to, że ustawodawstwo krajowe przewidujące dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego przyznawany kobietom pobierającym składkowe świadczenie emerytalne i mającym jedno lub większą liczbę dzieci biologicznych lub przysposobionych, skoro istnie to prawo powinno też dawać możliwość przyznania tego dodatku mężczyznom z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków. W innym przypadku będzie istniała dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć.

Ponadto Trybunał podkreśla, że w przypadku stwierdzenia dyskryminacji, sądy krajowe powinny zapewnić równe traktowanie przez przyznanie osobom gorzej traktowanym takich samych korzyści jak tym uprzywilejowanym, nawet jeśli oznaczałoby to odebranie dodatku drugiemu rodzicowi. Ostatecznie decyzja o utrzymaniu dodatku matce zależy od interpretacji prawa krajowego.