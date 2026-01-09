REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa

Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 14:08
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kapitał początkowy wniosek, praca przed 1999 rokiem, emerytura ZUS 2026, przeliczenie emerytury dokumenty, formularz EKP ZUS, wyższa emerytura jak
Stare papiery dotyczące zatrudnienia sprzed 1999 roku musisz wtłoczyć do systemu ZUS samemu - inaczej to będzie martwy okres dla Twojej emerytury
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?

rozwiń >

Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni

Emerytura wydaje Ci się odległą przyszłością? A może właśnie się do niej zbliżasz? Niezależnie od wieku, rok 2026 to najwyższy czas, by uporządkować swoją historię zawodową. Chodzi o pieniądze za lata, kiedy system ZUS nie był jeszcze w pełni skomputeryzowany. Te środki nie przepadły, ale musisz o nie zawalczyć.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Wielu z nas żyje w przekonaniu, że "ZUS wie wszystko". To błąd, który może Cię drogo kosztować. O ile współczesne składki spływają na Twoje konto elektronicznie, o tyle historia sprzed reformy emerytalnej to dla urzędników często czarna dziura. Brak ustalenia kapitału początkowego to prosty przepis na zaniżone świadczenie w przyszłości.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK - NIE MASZ JESZCZE KALENDARZA? JUŻ NAJWYŻSZY CZAS

Czym właściwie jest kapitał początkowy, ale tak po ludzku?

Wyobraź sobie, że przed 1999 rokiem wrzucałeś pieniądze do skarbonki, ale nikt tego dokładnie nie zapisywał w centralnym systemie. Reforma emerytalna, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, zmieniła zasady. Dopiero od tego momentu liczy się każda wpłacona złotówka i jest ewidencjonowana systemowo. Co jednak z latami pracy za komuny i w szalonych latach 90.?

Kapitał początkowy to nic innego jak odtworzenie Twoich składek z tamtych lat. ZUS, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów, wylicza hipotetyczną kwotę, jaką uzbierałbyś, gdyby obecny system działał przed 1999 rokiem. Ta kwota jest dopisywana do Twojego konta emerytalnego i co roku waloryzowana (powiększana). To fundament Twojej przyszłej emerytury.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Kto musi złożyć wniosek? Sprawdź datę urodzenia - to jest klucz

Nie każdy musi martwić się o kapitał początkowy. Przepisy celują w konkretną, ale nadal szeroką grupę. ZUS przypomina w swoich komunikatach, że kapitał początkowy ustala się dla osób, które:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Urodziły się po 31 grudnia 1948 roku.
  2. Przed 1 stycznia 1999 roku opłacały składki na ubezpieczenie społeczne (pracowały) lub mają okresy nieskładkowe (np. studia, wychowywanie dzieci).
Ważne

Uwaga! Jeśli urodziłeś się przed 1949 rokiem, Twoja emerytura jest liczona na starych zasadach i kapitał początkowy zazwyczaj Cię nie dotyczy (chyba że złożyłeś wniosek o emeryturę w nowym systemie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i kontynuowałeś ubezpieczenia).

Dlaczego 2026 rok to dobry moment na zajrzenie do szuflady po dokumenty dla ZUS? Czas działa na Twoją niekorzyść

Możesz zapytać: "Po co mam biegać po urzędach teraz, skoro na emeryturę przechodzę za 10 lat?". Odpowiedź jest brutalnie prosta: zakłady pracy, dawni pracodawcy, znikają. Wiele firm, które funkcjonowały w latach 70., 80. czy 90., już dawno nie istnieje. Ich archiwa, w których przechowywane są listy płac i świadectwa pracy, niszczeją, gubią się w prywatnych piwnicach likwidatorów lub są utylizowane po upływie okresu przechowywania.

W 2026 roku zdobycie zaświadczenia o zarobkach z firmy, która upadła w 1995 roku, jest trudne. Za 5 lat może być niemożliwe. Bez papieru ZUS może przyjąć za te lata wynagrodzenie minimalne, co drastycznie obniży Twój kapitał, albo w ogóle nie zaliczyć okresu pracy.

Co wlicza się do kapitału? Nie tylko praca na etacie

To najczęstsze zaskoczenie dla ubezpieczonych. Kapitał początkowy to nie tylko lata przepracowane na etacie. ZUS doliczy Ci do „konta” również:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • Okresy studiów wyższych (o ile ukończyłeś je przed 1999 r. i masz dyplom)
  • Służbę wojskową
  • Urlopy wychowawcze
  • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych

Każdy z tych okresów powiększa pulę Twoich pieniędzy na starość. To ważne, żeby się o to upomnieć w ZUS.

ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - CO MA PIERWSZEŃSTWO?

Jak załatwić sprawę w ZUS? Krok po kroku

Nie bój się biurokracji. Procedura jest prostsza, niż myślisz, a gra jest warta świeczki – w końcu chodzi o Twoje pieniądze i zabezpieczenie na starość.

  1. Skompletuj dokumenty: Szukaj świadectw pracy, legitymacji ubezpieczeniowych (z wpisami o zarobkach), zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), dyplomu ukończenia studiów, książeczki wojskowej.
  2. Wypełnij wniosek: Formularz nazywa się EKP (Wniosek o ustalenie kapitału początkowego). Znajdziesz go na stronie ZUS lub w każdej placówce.
  3. Złóż w ZUS: Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub – jeśli masz dokumenty w formie elektronicznej (rzadkość w przypadku starych papierów) – przez PUE ZUS (eZUS).
Ważne

Co jeśli nie mam dokumentów o zarobkach?

Jeśli masz dowód na to, że pracowałeś (np. wpis w legitymacji ubezpieczeniowej), ale nie masz dokumentów potwierdzających wysokość pensji, ZUS i tak policzy Ci ten okres. Przyjmie wtedy za te lata wynagrodzenie minimalne. To zawsze lepsze niż zero!

Decyzja ZUS to jeszcze nie wyrok. Możesz ją zmienić - warto po latach ponownie złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego

Jeśli złożyłeś wniosek o kapitał początkowy np. 10 lat temu, warto do niego wrócić w 2026 roku. Dlaczego? Przepisy na przestrzeni lat zmieniały się wielokrotnie – często na korzyść ubezpieczonych (np. w kwestii zaliczania okresów opieki nad dziećmi). Może się okazać, że dzięki nowym regulacjom lub odnalezieniu zaginionego świadectwa pracy, Twój kapitał można przeliczyć na nowo – i zyskać wyższą kwotę. Wystarczy złożyć kolejny wniosek o ponowne ustalenie kapitału. Możesz z tej ścieżki korzystać wielokrotnie.

Ważne

Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Im szybciej kapitał początkowy znajdzie się na Twoim koncie w ZUS, tym spokojniej będziesz spać, wiedząc, że system widzi całą Twoją ciężką pracę z przeszłości.

Źródło: ZUS.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Powiązane
55 [kobiety] albo 60 lat [mężczyźni] - myślisz, że to za mało lat na ochronę przedemerytalną? Sąd Najwyższy właśnie wywrócił stolik. Jeśli masz taką umowę – już jesteś nie do ruszenia
55 [kobiety] albo 60 lat [mężczyźni] - myślisz, że to za mało lat na ochronę przedemerytalną? Sąd Najwyższy właśnie wywrócił stolik. Jeśli masz taką umowę – już jesteś nie do ruszenia
Siła wyższa w pracy: komunikat ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie jak rozliczać te dodatkowe 2 dni wolnego w 2026 r.
Siła wyższa w pracy: komunikat ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie jak rozliczać te dodatkowe 2 dni wolnego w 2026 r.
Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe
Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
09 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
09 sty 2026

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
09 sty 2026

Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
09 sty 2026

W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników o dodatkowe 2 dni urlopu za każde kolejne 5 lat stażu pracy. Maksymalnie można byłoby otrzymać dodatkowe 10 dni urlopu o 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników, a później objął pozostałych. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?

REKLAMA

Miej odwagę zwolnić [ROZMOWA]
09 sty 2026

Rozmowa z Dorotą Dublanką, dyrektorką zarządzającą w KIR, doświadczoną liderką i HR-ową inspiratorką, o uważności w przywództwie, zmianach technologicznych oraz o tym, jak przygotować siebie, pracowników i menedżerów na nowy świat pracy
5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
08 sty 2026

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku czyi Trendy HR na rok 2026. Jak drogi te redefiniują zarządzanie? Nowy rok przynosi zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotnej części organizmu organizacji.
55 [kobiety] albo 60 lat [mężczyźni] - myślisz, że to za mało lat na ochronę przedemerytalną? Sąd Najwyższy właśnie wywrócił stolik. Jeśli masz taką umowę – już jesteś nie do ruszenia
09 sty 2026

Do tej pory żyliście w przekonaniu, że kodeksowa ochrona przed zwolnieniem zaczyna się dopiero na 4 lata przed emeryturą? A jak masz mniej lat, to pech? A jednak teraz ten pech to bzdura! Sąd Najwyższy kończy z chaosem w sądach pracy. Masz umowę terminową i czekasz na ochronę przedemerytalną? A może jesteś chroniona już TERAZ, nawet jak jesteś młodsza - np. masz 55 lat? Sprawdź datę na umowie!
Kontrole i rejestr umów o dzieło działa, bo jest spadek zgłaszanych umów rok do roku [DANE ZUS]
08 sty 2026

ZUS coraz lepiej prześwietla umowy o dzieło. W efekcie widać rok do roku spadek liczby ich rejestracji - firmy coraz rzadziej korzystają z umów o dzieło, spadek rdr. wynosi ponad 8-proc. Wynika to m.in. z tego, że ZUS weryfikuje w systemie i podczas kontroli czy dana umowa o dzieło faktycznie spełnia warunki dzieła (rezultat i efekt, unikalność, brak kierownictwa i podporządkowania).

REKLAMA

Rodzina może sama zdecydować kto opiekuje się mamą, a nie urzędnik. Przełomowy wyrok NSA: państwo nie może narzucać rodzinie wyboru opiekuna
08 sty 2026

Rodzina może sama zdecydować kto opiekuje się mamą, a nie urzędnik! Przełomowy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2025 r., sygn. I OSK 2130/24 określa, że państwo nie może narzucać rodzinie wyboru opiekuna. Poniżej opis stanu faktycznego i prawnego - a co najważniejsze realnych problemów, w których znalazła się jedna z rodzin w Polsce. Warto znać argumentację i wiedzieć na co ewentualnie zwrócić uwagę, bo tego typu spraw jest naprawdę sporo - urzędy kontrolują, kwestionują i odbierają świadczenia - takie są spostrzeżenia społeczeństwa.
Im starszy pracownik, tym mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku
07 sty 2026

Im pracownik jest starszy, tym ma mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku 2025 wykazuje, iż co 10. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 tygodnie rocznie.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA