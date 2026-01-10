REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Obowiązki pracodawcy i pracownika » Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 stycznia 2026, 08:52
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
mróz
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

rozwiń >

Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Jak mówi mecenas Marek Jarosiewicz ostatni tydzień przyniósł pierwszy w historii wysyp maili i zapytań do kancelarii o pracę… na mrozie. – Nie jesteśmy przyzwyczajeni do mrozów na poziomie -10, -12 stopni Celsjusza utrzymujących się przez kilkanaście dni. Wiele firm, które prowadzą pracę plenerową nie jest gotowych na wdrażanie standardów pracy w takich warunkach – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

REKLAMA

REKLAMA

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Temperatura – nie tylko wysoka – może usprawiedliwiać fakt, że praca nie będzie danego dnia wykonywana

Ostatnie dni przyniosły do Polski dawno nie widziane, momentami wręcz arktyczne mrozy. Niskie temperatury nie powodują jednak, że wiele miejsc pracy zawiesiło swoją działalność. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom dobry standard pracy, a pracownicy powinni wiedzieć, jakie temperatury powodują, że praca zimą powinna zmienić formułę. Szczegóły w artykule poniżej.

Zobacz również:

Jesteśmy przyzwyczajeni, że to praca latem bywa trudniejsza plenerowo niż praca zimą

- Zasadą w prawie pracy jest, że pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Zimą oznacza to w większości przypadków temperaturę nie niższą niż 18 stopni. Dotyczy to wszelkich prac biurowych, a także lekkich prac fizycznych, a w pozostałych wypadkach – nie niższą niż 14 stopni. Wyjątek stanowią przypadki, gdy sama istota pracy wymaga przebywania w niższej temperaturze np. praca w chłodni, w takim wypadku jednak pracodawca powinien zapewnić pracownikom specjalną odzież ochronną - mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

- Jeśli warunki w danym pomieszczeniu, w tym także z powodu awarii, nie pozwalają na osiągnięcie wskazanych minimalnych temperatur, pracodawca zobowiązany jest stosować dodatkowe źródła ogrzewania, np. grzejniki, termowentylatory. Takie sytuacje są standardem, ale zdarza się, że pracodawcy nie są przygotowani do tak niskich temperatur – przyznaje Jarosiewicz.

REKLAMA

Zima

Zima

Shutterstock

Kiedy pracownik może odmówić pracy?

Skargi pracowników z powodu niskich temperatury nie są sprawą częstą. Jak dodaje prawnik pytań o wysokie temperatury latem bywa nawet kilkanaście w sezonie, a skargi zimowe zdarzają się incydentalnie. Dotychczas dotyczyły np. braku wymiany opon na zimowe w samochodach służbowych czy przejścia na pracę zdalną, gdy z powodu śniegu dojazd do pracy jest utrudniony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: KALENDARZ 2026

Jak wygląda praca plenerowa w sezonie zimowym? Jakie uprawnienia przysługują pracownikom?

- Dla pracowników pracujących na zewnątrz pomieszczeń należy zapewnić odpowiednio ciepłą odzież zmienną i pomieszczenie, w którym pracownicy mogą się ogrzać, o temperaturze nie niższej niż 16 stopni, a także ciepłe napoje. Dla pewnych kategorii pracowników, zwłaszcza wykonujących na zewnątrz prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, wymagane jest też zapewnienie ciepłych posiłków – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

Zobacz również:

Co do zasady pracownik może odmówić wykonywania pracy, jeśli narażałaby go ona na utratę zdrowia

- Co do zasady pracownik może odmówić wykonywania pracy, jeśli narażałaby go ona na utratę zdrowia – z pewnością do takich sytuacji można zaliczyć przypadki wykonywania obowiązków w niskich temperaturach, przy naruszeniu przez pracodawcę opisanych powyżej wymogów. W tego rodzaju przypadkach pracownikowi nie będzie można postawić zarzutu naruszenia obowiązków służbowych – mówi prawnik, dodając jednocześnie, że dotychczas takie prace i sytuacje nie zdarzały się często.

Oprac. Kinga Piwowarska

Powiązane
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
Masz śnieg na posesji? A wiesz, że w Polsce też w 2026 r. obowiązuje podatek od śniegu? [kiedy, dla kogo i ile]
Masz śnieg na posesji? A wiesz, że w Polsce też w 2026 r. obowiązuje podatek od śniegu? [kiedy, dla kogo i ile]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
09 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.

REKLAMA

Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
09 sty 2026

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
09 sty 2026

Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
10 sty 2026

Dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego za każde kolejne 5 lat pracy? W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu miał wynosić 10 dni po 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?
Miej odwagę zwolnić [ROZMOWA]
09 sty 2026

Rozmowa z Dorotą Dublanką, dyrektorką zarządzającą w KIR, doświadczoną liderką i HR-ową inspiratorką, o uważności w przywództwie, zmianach technologicznych oraz o tym, jak przygotować siebie, pracowników i menedżerów na nowy świat pracy

REKLAMA

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
08 sty 2026

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku czyi Trendy HR na rok 2026. Jak drogi te redefiniują zarządzanie? Nowy rok przynosi zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotnej części organizmu organizacji.
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
09 sty 2026

Jest źle. Polska jest jednym z krajów UE z najmniejszą liczbą urodzeń. Skutek? Dramatyczny dla systemu ubezpieczeń społecznych – a raczej jego szczątków w przyszłości. Za 20-30 lat, dla aktualnego pokolenia 30-latków czy 40- latków nie będzie pieniędzy na emerytury, renty, zasiłki i inne świadczenia. Rozwiązanie? Zachęcanie Polaków do posiadania dzieci, im więcej tym lepiej. Każde dziecko i jego praca dla polskiej gospodarki to pieniądze w budżecie i zabezpieczenie przyszłość. No tak, ale dobrze byłoby co najmniej dwoje dzieci, wówczas taki model 2 + 2 da więcej korzyści. Jakich? No na przykład, jak proponuje Prezydent Karol Nawrocki 1000+ dla takich rodzin, przez mniejsze podatki i inne ulgi społeczne. Pieniądze dane teraz, mają zaowocować w przyszłości. Czy tak będzie? Zobaczymy bo aktualnie projekt utknął, został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu (według stanu na 9 stycznia 2026 r.).
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA