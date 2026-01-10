Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

rozwiń >

Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Jak mówi mecenas Marek Jarosiewicz ostatni tydzień przyniósł pierwszy w historii wysyp maili i zapytań do kancelarii o pracę… na mrozie. – Nie jesteśmy przyzwyczajeni do mrozów na poziomie -10, -12 stopni Celsjusza utrzymujących się przez kilkanaście dni. Wiele firm, które prowadzą pracę plenerową nie jest gotowych na wdrażanie standardów pracy w takich warunkach – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

REKLAMA

REKLAMA

Temperatura – nie tylko wysoka – może usprawiedliwiać fakt, że praca nie będzie danego dnia wykonywana

Ostatnie dni przyniosły do Polski dawno nie widziane, momentami wręcz arktyczne mrozy. Niskie temperatury nie powodują jednak, że wiele miejsc pracy zawiesiło swoją działalność. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom dobry standard pracy, a pracownicy powinni wiedzieć, jakie temperatury powodują, że praca zimą powinna zmienić formułę. Szczegóły w artykule poniżej.

Jesteśmy przyzwyczajeni, że to praca latem bywa trudniejsza plenerowo niż praca zimą

- Zasadą w prawie pracy jest, że pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Zimą oznacza to w większości przypadków temperaturę nie niższą niż 18 stopni. Dotyczy to wszelkich prac biurowych, a także lekkich prac fizycznych, a w pozostałych wypadkach – nie niższą niż 14 stopni. Wyjątek stanowią przypadki, gdy sama istota pracy wymaga przebywania w niższej temperaturze np. praca w chłodni, w takim wypadku jednak pracodawca powinien zapewnić pracownikom specjalną odzież ochronną - mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

- Jeśli warunki w danym pomieszczeniu, w tym także z powodu awarii, nie pozwalają na osiągnięcie wskazanych minimalnych temperatur, pracodawca zobowiązany jest stosować dodatkowe źródła ogrzewania, np. grzejniki, termowentylatory. Takie sytuacje są standardem, ale zdarza się, że pracodawcy nie są przygotowani do tak niskich temperatur – przyznaje Jarosiewicz.

REKLAMA

Zima Zima Shutterstock

Kiedy pracownik może odmówić pracy?

Skargi pracowników z powodu niskich temperatury nie są sprawą częstą. Jak dodaje prawnik pytań o wysokie temperatury latem bywa nawet kilkanaście w sezonie, a skargi zimowe zdarzają się incydentalnie. Dotychczas dotyczyły np. braku wymiany opon na zimowe w samochodach służbowych czy przejścia na pracę zdalną, gdy z powodu śniegu dojazd do pracy jest utrudniony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wygląda praca plenerowa w sezonie zimowym? Jakie uprawnienia przysługują pracownikom?

- Dla pracowników pracujących na zewnątrz pomieszczeń należy zapewnić odpowiednio ciepłą odzież zmienną i pomieszczenie, w którym pracownicy mogą się ogrzać, o temperaturze nie niższej niż 16 stopni, a także ciepłe napoje. Dla pewnych kategorii pracowników, zwłaszcza wykonujących na zewnątrz prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, wymagane jest też zapewnienie ciepłych posiłków – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz.

Co do zasady pracownik może odmówić wykonywania pracy, jeśli narażałaby go ona na utratę zdrowia

- Co do zasady pracownik może odmówić wykonywania pracy, jeśli narażałaby go ona na utratę zdrowia – z pewnością do takich sytuacji można zaliczyć przypadki wykonywania obowiązków w niskich temperaturach, przy naruszeniu przez pracodawcę opisanych powyżej wymogów. W tego rodzaju przypadkach pracownikowi nie będzie można postawić zarzutu naruszenia obowiązków służbowych – mówi prawnik, dodając jednocześnie, że dotychczas takie prace i sytuacje nie zdarzały się często.

Oprac. Kinga Piwowarska