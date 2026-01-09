Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.

rozwiń >

Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić - to działa również w 2026 r.

Czy wiesz, że oszczędzanie na ogrzewaniu może kosztować Twojego pracodawcę znacznie więcej niż rachunek za to ogrzewanie, którego skąpi? Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przypomina: zapewnienie odpowiedniej temperatury to nie dobra wola szefa, a jego prawny obowiązek. Sprawdzamy, jakie przywileje przysługują Ci, gdy słupki rtęci lecą w dół.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Praca w niskich temperaturach to temat, który każdej zimy rozgrzewa fora internetowe i działy HR. Choć mamy styczeń 2026 roku i technologie grzewcze poszły do przodu, problem niedogrzanych biur i magazynów wciąż powraca. Niezależnie od tego, co mówi Twój przełożony, przepisy BHP są w tej kwestii jasne i nieubłagane.

Magiczna granica: 14 czy 18 stopni Celsjusza?

To najczęstsze pytanie, jakie zadają pracownicy, którzy choć trochę liznęli tematu odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Odpowiedź zależy od tego, jak ciężką pracę wykonujesz. Przepisy dzielą obowiązki temperaturowe na dwie główne kategorie:

Praca lekka i biurowa: Jeśli pracujesz przy komputerze lub wykonujesz lekką pracę fizyczną, w pomieszczeniu nie może być zimniej niż 18°C. To absolutne minimum. Jeśli termometr wskazuje 17 stopni, pracodawca łamie prawo! Praca fizyczna: W halach produkcyjnych, magazynach i innych miejscach, gdzie wysiłek fizyczny jest znaczny, dopuszczalna temperatura jest niższa, ale nie może spaść poniżej 14°C.

Ważne Ważne! Istnieją wyjątki technologiczne (np. chłodnie), gdzie utrzymanie takich temperatur jest niemożliwe. Wtedy jednak pracodawca musi zapewnić specjalne pomieszczenie do ogrzania się.

Herbata, kawa czy tylko wrzątek? Co musi zapewnić szef w czasie mrozów?

Zimno na zewnątrz (i to już poniżej 10°C) automatycznie uruchamia dodatkowe obowiązki pracodawcy, nawet jeśli pracujesz wewnątrz, ale w nieogrzewanym pomieszczeniu. Pracodawca ma obowiązek zapewnić ciepłe napoje pracownikom, gdy:

REKLAMA

pracują na otwartej przestrzeni , a temperatura spada poniżej 10°C .

, a temperatura spada . pracują w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie temperatura z przyczyn technologicznych jest niższa niż stałe normy.

Napoje te muszą być gorące i dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. Nie wystarczy czajnik w kuchni, jeśli nie ma do niego dostępu. To pracodawca musi zadbać, byś mógł się napić czegoś ciepłego zawsze, kiedy tego potrzebujesz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Przykład? Proszę bardzo: Pracujesz na budowie jako operator dźwigu w nieogrzewanej kabinie, przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni Celsjusza. Pracodawca zapewnia nawet kilka czajników w kontenerze na placu budowy, wodę oraz paczkę herbat do zaparzenia. Ale jako operator dźwigu nie możesz sobie pozwolić na ciągłe schodzenie i wchodzenie na dźwig - a w kabinie nie zapewniono Ci ciepłego napoju. W takiej sytuacji pracodawca na jego koszt powinien udostępnić Ci na przykład pojemny termos, w którym sobie zaparzysz herbatę przed wejściem na dźwig, która wystarczy na czas przynajmniej do przerwy.

Posiłki regeneracyjne – komu przysługuje darmowy lunch? Nie tylko w czasie mrozu!

To jeden z najbardziej pożądanych przywilejów, ale też najbardziej obwarowany przepisami. Nie każdy zmarznięty pracownik dostanie gorącą zupę. Posiłki profilaktyczne (regeneracyjne) należą się, gdy praca powoduje duży wydatek energetyczny organizmu. Zgodnie z wytycznymi przypominanymi przez PIP, gorący posiłek należy się, gdy:

Pracujesz na zewnątrz : w okresie zimowym ( od 1 listopada do 31 marca ), jeśli Twój wysiłek fizyczny powoduje spalanie powyżej 1500 kcal (u mężczyzn) lub 1000 kcal (u kobiet) na zmianę roboczą .

: w okresie zimowym ( ), jeśli Twój wysiłek fizyczny powoduje . W pomieszczeniach zamkniętych: Jeśli temperatura utrzymuje się poniżej 10°C, a wydatek energetyczny przekracza 1000 kcal (dla obu płci).

Posiłek musi być wydawany w czasie przerw, być gorący i posiadać odpowiednią wartość kaloryczną. Jeśli pracodawca nie ma stołówki, może zapewnić np. bony żywieniowe do realizacji w pobliskich punktach gastronomicznych, ale uwaga – pracownik musi mieć zapewnioną możliwość spożycia tam gorącego posiłku.

Praca na dworze w zimnie – czy są limity?

Pracujesz na budowie, przy odśnieżaniu lub w transporcie? Tutaj zasady są jeszcze bardziej rygorystyczne. Oprócz posiłków i napojów, pracodawca musi zapewnić:

Odzież ochronną: ciepłe ubrania , które chronią przed wiatrem i opadami . Co ważne – muszą być one dostosowane do rozmiaru pracownika (za duża kurtka to nie tylko dyskomfort, ale i zagrożenie wypadkiem). Uniwersalne, za ciasne czy za luźne ubrania, to nie jest prawidłowa realizacja tego obowiązku .

, które chronią przed . Co ważne – muszą być one pracownika (za duża kurtka to nie tylko dyskomfort, ale i zagrożenie wypadkiem). . Pomieszczenie do ogrzania się: to kluczowy punkt. Pracownicy muszą mieć miejsce, gdzie mogą schronić się przed zimnem, przebrać się i ogrzać. Temperatura w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16°C.

Jest za zimno, mróz minus 20, wieje, sypie śniegiem. Czy mogę bezkarnie odmówić pracy szefowi?

To opcja atomowa w relacjach z szefem, ale w skrajnych przypadkach – uzasadniona. Artykuł 210 Kodeksu Pracy mówi, że masz prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia.

Czy 17 stopni w biurze to bezpośrednie zagrożenie życia? Raczej nie, więc w takim przypadku odmowa pracy może zostać potraktowana jako porzucenie obowiązków. Jednak jeśli pracujesz w skrajnym wyziębieniu, bez zapewnionej odzieży ochronnej, co grozi hipotermią lub chorobą – masz prawo interweniować.

Zawsze najpierw zgłoś problem przełożonemu. Dopiero jeśli to nie pomaga, a warunki drastycznie odbiegają od norm (np. awaria ogrzewania przy mrozie -15°C na zewnątrz i temperaturze bliskiej zera w biurze), prawo stoi po Twojej stronie. Za czas powstrzymania się od pracy w takiej sytuacji zachowujesz prawo do wynagrodzenia - to szef nie zapewnił Ci właściwych warunków, a Ty byłeś gotowy do pracy.

Gdzie szukać pomocy, gdy nic nie pomaga a szef straszy zwolnieniem przy mrozie?

Jeśli rozmowy z pracodawcą nie przynoszą skutku, a Ty nadal marzniesz, organem właściwym do kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy regularnie, zwłaszcza zimą, sprawdzają warunki termiczne w firmach. Kary za łamanie przepisów BHP mogą być dotkliwe dla przedsiębiorców, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka perspektywa może skutecznie zachęcić pracodawcę do przestrzegania przepisów.

Ważne Pamiętaj! Twoje zdrowie jest ważniejsze niż deadline czy oszczędności firmy na ogrzewaniu. Zima w pracy nie musi oznaczać walki o przetrwanie, zwłaszcza przy obecnym ataku zimy w Polsce.