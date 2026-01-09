Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.
- Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić - to działa również w 2026 r.
- Magiczna granica: 14 czy 18 stopni Celsjusza?
- Herbata, kawa czy tylko wrzątek? Co musi zapewnić szef w czasie mrozów?
- Posiłki regeneracyjne – komu przysługuje darmowy lunch? Nie tylko w czasie mrozu!
- Praca na dworze w zimnie – czy są limity?
- Jest za zimno, mróz minus 20, wieje, sypie śniegiem. Czy mogę bezkarnie odmówić pracy szefowi?
- Gdzie szukać pomocy, gdy nic nie pomaga a szef straszy zwolnieniem przy mrozie?
Szef każe Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić - to działa również w 2026 r.
Czy wiesz, że oszczędzanie na ogrzewaniu może kosztować Twojego pracodawcę znacznie więcej niż rachunek za to ogrzewanie, którego skąpi? Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przypomina: zapewnienie odpowiedniej temperatury to nie dobra wola szefa, a jego prawny obowiązek. Sprawdzamy, jakie przywileje przysługują Ci, gdy słupki rtęci lecą w dół.
REKLAMA
REKLAMA
Praca w niskich temperaturach to temat, który każdej zimy rozgrzewa fora internetowe i działy HR. Choć mamy styczeń 2026 roku i technologie grzewcze poszły do przodu, problem niedogrzanych biur i magazynów wciąż powraca. Niezależnie od tego, co mówi Twój przełożony, przepisy BHP są w tej kwestii jasne i nieubłagane.
Magiczna granica: 14 czy 18 stopni Celsjusza?
To najczęstsze pytanie, jakie zadają pracownicy, którzy choć trochę liznęli tematu odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Odpowiedź zależy od tego, jak ciężką pracę wykonujesz. Przepisy dzielą obowiązki temperaturowe na dwie główne kategorie:
- Praca lekka i biurowa: Jeśli pracujesz przy komputerze lub wykonujesz lekką pracę fizyczną, w pomieszczeniu nie może być zimniej niż 18°C. To absolutne minimum. Jeśli termometr wskazuje 17 stopni, pracodawca łamie prawo!
- Praca fizyczna: W halach produkcyjnych, magazynach i innych miejscach, gdzie wysiłek fizyczny jest znaczny, dopuszczalna temperatura jest niższa, ale nie może spaść poniżej 14°C.
Ważne! Istnieją wyjątki technologiczne (np. chłodnie), gdzie utrzymanie takich temperatur jest niemożliwe. Wtedy jednak pracodawca musi zapewnić specjalne pomieszczenie do ogrzania się.
Herbata, kawa czy tylko wrzątek? Co musi zapewnić szef w czasie mrozów?
Zimno na zewnątrz (i to już poniżej 10°C) automatycznie uruchamia dodatkowe obowiązki pracodawcy, nawet jeśli pracujesz wewnątrz, ale w nieogrzewanym pomieszczeniu. Pracodawca ma obowiązek zapewnić ciepłe napoje pracownikom, gdy:
REKLAMA
- pracują na otwartej przestrzeni, a temperatura spada poniżej 10°C.
- pracują w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie temperatura z przyczyn technologicznych jest niższa niż stałe normy.
Napoje te muszą być gorące i dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. Nie wystarczy czajnik w kuchni, jeśli nie ma do niego dostępu. To pracodawca musi zadbać, byś mógł się napić czegoś ciepłego zawsze, kiedy tego potrzebujesz.
Przykład? Proszę bardzo: Pracujesz na budowie jako operator dźwigu w nieogrzewanej kabinie, przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni Celsjusza. Pracodawca zapewnia nawet kilka czajników w kontenerze na placu budowy, wodę oraz paczkę herbat do zaparzenia. Ale jako operator dźwigu nie możesz sobie pozwolić na ciągłe schodzenie i wchodzenie na dźwig - a w kabinie nie zapewniono Ci ciepłego napoju. W takiej sytuacji pracodawca na jego koszt powinien udostępnić Ci na przykład pojemny termos, w którym sobie zaparzysz herbatę przed wejściem na dźwig, która wystarczy na czas przynajmniej do przerwy.
Posiłki regeneracyjne – komu przysługuje darmowy lunch? Nie tylko w czasie mrozu!
To jeden z najbardziej pożądanych przywilejów, ale też najbardziej obwarowany przepisami. Nie każdy zmarznięty pracownik dostanie gorącą zupę. Posiłki profilaktyczne (regeneracyjne) należą się, gdy praca powoduje duży wydatek energetyczny organizmu. Zgodnie z wytycznymi przypominanymi przez PIP, gorący posiłek należy się, gdy:
- Pracujesz na zewnątrz: w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca), jeśli Twój wysiłek fizyczny powoduje spalanie powyżej 1500 kcal (u mężczyzn) lub 1000 kcal (u kobiet) na zmianę roboczą.
- W pomieszczeniach zamkniętych: Jeśli temperatura utrzymuje się poniżej 10°C, a wydatek energetyczny przekracza 1000 kcal (dla obu płci).
Posiłek musi być wydawany w czasie przerw, być gorący i posiadać odpowiednią wartość kaloryczną. Jeśli pracodawca nie ma stołówki, może zapewnić np. bony żywieniowe do realizacji w pobliskich punktach gastronomicznych, ale uwaga – pracownik musi mieć zapewnioną możliwość spożycia tam gorącego posiłku.
Praca na dworze w zimnie – czy są limity?
Pracujesz na budowie, przy odśnieżaniu lub w transporcie? Tutaj zasady są jeszcze bardziej rygorystyczne. Oprócz posiłków i napojów, pracodawca musi zapewnić:
- Odzież ochronną: ciepłe ubrania, które chronią przed wiatrem i opadami. Co ważne – muszą być one dostosowane do rozmiaru pracownika (za duża kurtka to nie tylko dyskomfort, ale i zagrożenie wypadkiem). Uniwersalne, za ciasne czy za luźne ubrania, to nie jest prawidłowa realizacja tego obowiązku.
- Pomieszczenie do ogrzania się: to kluczowy punkt. Pracownicy muszą mieć miejsce, gdzie mogą schronić się przed zimnem, przebrać się i ogrzać. Temperatura w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16°C.
Jest za zimno, mróz minus 20, wieje, sypie śniegiem. Czy mogę bezkarnie odmówić pracy szefowi?
To opcja atomowa w relacjach z szefem, ale w skrajnych przypadkach – uzasadniona. Artykuł 210 Kodeksu Pracy mówi, że masz prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia.
Czy 17 stopni w biurze to bezpośrednie zagrożenie życia? Raczej nie, więc w takim przypadku odmowa pracy może zostać potraktowana jako porzucenie obowiązków. Jednak jeśli pracujesz w skrajnym wyziębieniu, bez zapewnionej odzieży ochronnej, co grozi hipotermią lub chorobą – masz prawo interweniować.
Zawsze najpierw zgłoś problem przełożonemu. Dopiero jeśli to nie pomaga, a warunki drastycznie odbiegają od norm (np. awaria ogrzewania przy mrozie -15°C na zewnątrz i temperaturze bliskiej zera w biurze), prawo stoi po Twojej stronie. Za czas powstrzymania się od pracy w takiej sytuacji zachowujesz prawo do wynagrodzenia - to szef nie zapewnił Ci właściwych warunków, a Ty byłeś gotowy do pracy.
Gdzie szukać pomocy, gdy nic nie pomaga a szef straszy zwolnieniem przy mrozie?
Jeśli rozmowy z pracodawcą nie przynoszą skutku, a Ty nadal marzniesz, organem właściwym do kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy regularnie, zwłaszcza zimą, sprawdzają warunki termiczne w firmach. Kary za łamanie przepisów BHP mogą być dotkliwe dla przedsiębiorców, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka perspektywa może skutecznie zachęcić pracodawcę do przestrzegania przepisów.
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Pamiętaj! Twoje zdrowie jest ważniejsze niż deadline czy oszczędności firmy na ogrzewaniu. Zima w pracy nie musi oznaczać walki o przetrwanie, zwłaszcza przy obecnym ataku zimy w Polsce.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA