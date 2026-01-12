REKLAMA

Ubezpieczenie wypadkowe » Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]

Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]

12 stycznia 2026, 15:34
W 2025 r. było co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej? Pracodawca musi złożyć ZUS IWA do końca stycznia 2025 r. Jak to zrobić?

ZUS IWA za 2025 r. - co najmniej 10 ubezpieczonych

2 lutego upływa termin na złożenie informacji ZUS IWA za 2025 rok. Bardzo ważne jest, żeby na informacji tej podać kod PKD według klasyfikacji PKD 2007. Informację ZUS IWA za 2025 r. muszą złożyć płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. i co najmniej jeden dzień w  styczniu 2026 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek i zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych.

ZUS IWA - informacje

Informacja ZUS IWA powinna zawierać dane o:

  • liczbie osób ubezpieczonych,
  • liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich,
  • liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia
  • kod rodzaju przeważającej działalności wg PKD, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia 2025 r.
Ważne

W informacji ZUS IWA za rok 2025 należy podawać kod PKD według klasyfikacji PKD 2007.

Płatnicy, którzy na dzień 31 grudnia 2025 r. są ujęci w rejestrze REGON z wykazanym rodzajem przeważającej działalności według klasyfikacji PKD 2025, powinni ustalić swój rodzaj działalności na podstawie klasyfikacji PKD 2007 w oparciu o klucze przejścia (powiązań) pomiędzy PKD 2025 i PKD 2007, stanowiące integralną część klasyfikacji PKD 2025.

Płatnicy, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe (tj. za rok 2023, 2024 i 2025), do 20 kwietnia otrzymają na swoje konto na eZUS zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki. Wyliczymy ją  na podstawie przesłanych danych.  Będzie ona obowiązywała płatnika w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stopa procentowa składki wypadkowej dla pozostałych płatników

Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego do 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, tj. 1,67%.

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustalają stopę procentową składki w wysokości ustalonej dla grupy działalności, do której należą zgodnie z ich rodzajem przeważającej działalności ustalonym według klasyfikacji PKD 2007.

Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność po 1 stycznia 2025 r. i zostali ujęci w rejestrze REGON z wykazanym rodzajem przeważającej działalności według klasyfikacji PKD 2025, powinni ustalić grupę działalności, do której należą, i obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie klasyfikacji PKD 2007 w oparciu o klucze przejścia (powiązań) pomiędzy PKD 2025 i PKD 2007, stanowiące integralną część klasyfikacji PKD 2025.

Podstawa prawna

Art. 28–33 ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1644).

Załącznik nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2025 r. poz. 1874).

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: Alerter: Aktualności - ZUS
