Póki co 350 plus co miesiąc do emerytury, ale seniorzy są w wielkim oczekiwaniu na komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. Dlaczego? Bo 350 zł dodatku przysługuje tylko do 28 lutego 2026 r. a później - no właśnie - co później?

rozwiń >

350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty

Wszyscy czekamy na komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. Jednak warto jeszcze pamiętać, że do 28 lutego 2026 r. przysługuje 350 plus co miesiąc do emerytury. Kwotę dodatku podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

REKLAMA

REKLAMA

Co ciekawe, wciąż są osoby, które nie mają świadomości co do tego, że może im przysługiwać około 350 zł dodatku do emerytury i renty bez względu na dochody. Podpowiadamy kiedy i jak się ubiegać o miesięczny dodatek w okresie do 28 lutego 2026 r. Świadczenie w pewnych sytuacjach przyznawane jest z urzędu. Niestety nie jest dziedziczone.

Co z ZUS i KRUS w 2026?

Najważniejsze świadczenia jakie możesz otrzymać z ZUS i KRUS w 2026 r. to:

emerytura 2026

renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa 2026

renta rodzinna 2026

dodatek pielęgnacyjny 2026

dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej 2026

zasiłek pogrzebowy 2026

oczywiście są jeszcze inne - ale to te podstawowe.

Jak wynika z wielu danych (w tym GUSu i ZUSu) w Polsce wiele osób korzysta z różnego rodzaju dodatków z ZUS czy KRUS i świadczeń wypłacanych np. przez MOPS. Wynika to z tego, że kwota najniższych emerytur czy rent jest naprawdę niska mając na uwadze dzisiejsze koszty utrzymania, a po drugie seniorzy korzystają z tych świadczeń bo im się one po prostu należą - ex lege i już. W 2025 r. waloryzacja świadczeń była tylko procentowa, a ich wysokość wzrosła o 5,5 proc. Jak jest w 2026 r. przekonamy się ostatecznie w lutym 2026 r. – kiedy opublikowany zostanie komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.

REKLAMA

Ważne Co ważne, w 2026 r. ZUS przeprowadza podwyżkę z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. Zwaloryzowane emerytury i renty i dodatki będą wypłacane wszystkim uprawnionym najpóźniej w standardowych terminach wskazanych w decyzjach przyznających świadczenia.

350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty jeszcze w 2025 r., ale obowiązują częściowo w 2026

Mając na myśli 350 plus co miesiąc do emerytury chodzi o dodatek pielęgnacyjny. Wciąż wiele osób łapie się na tym, że nie rozróżnia dodatku pielęgnacyjnego od zasiłku pielęgnacyjnego - po pierwsze chodzi o nazwę a po drugie o zakres świadczeń. Jednak nie można mylić tych dwóch świadczeń. Co istotne obowiązuje wykluczenie jednoczesnego otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego, także w 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Choć oba świadczenia - dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny - wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, to jest ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że ich charakter jest porównywalny - oba świadczenia przysługują osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Dodatek pielęgnacyjny, stosownie do art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje bowiem osobie uprawnionej do emerytury i renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Celem obu wskazanych świadczeń jest pokrywanie przez osoby je otrzymujące wydatków wynikających z niepełnej sprawności fizycznej lub intelektualnej, pozbawiającej możliwości samodzielnej egzystencji.

Podkreślić należy, że ustawodawca nie tylko wykluczył możliwość otrzymywania obu świadczeń jednocześnie, ale ponadto wyłączył swobodę decydowania przez osobę uprawnioną, które świadczenie chce otrzymywać – bowiem w przypadku przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego przysługiwać może jedynie prawo do tego właśnie świadczenia, a nie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty

W rozmowie z jedną z seniorek Panią Anną, z województwa świętokrzyskiego, która w grudniu 2025 r. ukończyła 75 lat dało się wyczuć jej ogromne zadowolenie. Powiedziała: "Dla mnie 350 co miesiąc do bidnej emerytury to naprawdę duży zastrzyk. Będę miała na węgiel, bo zima ma być sroga, no i dam wnuczkom". Wydaje się, że Polsce wiele seniorów tak myśli, a taka kwota jest dla ich portfela naprawdę znacząca.

Kiedy w 2026 aż 350 zł dodatku do emerytury i renty bez względu na dochody?

Jest wiele osób, które są uprawnione od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. do miesięcznego dodatku do emerytury i renty w wysokości niespełna 350 zł, a dokładnie 348,22 zł. Bez względu na dochody. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie i komu ono przysługuje?

Ważne Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 8 PDOFizU) i nie podlega egzekucji sądowej (art. 833 § 6 KPC) i administracyjnej. Dodatku pielęgnacyjnego nie wlicza się do dochodu, o jakim mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty w 2026 r. przysługuje osobom należącym do dwóch grup:

GRUPA 1: Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Taki dodatek jest wypłacany do emerytury lub renty. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Taki dodatek jest wypłacany do emerytury lub renty. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. GRUPA 2: Dodatek pielęgnacyjny może też być wypłacany osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (musi to być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim i decyzją ZUS). Osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia. W tym momencie trzeba odpowiedzieć na pytanie kim jest osoba niezdolna do pracy oraz czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? Odpowiedź jest następująca:

• Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne, aby je uzyskać musi być całkowicie niezdolna do pracy. Musi więc utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ta niezdolność nie może być częściowa.

• Niezdolność do samodzielnej to takie naruszenie sprawności organizmu, że powoduje to konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. przy czynnościach pielęgnacyjnych, przy poruszaniu się, przy codziennych zabiegach, przy zakupach, przygotowywaniu posiłków).

Uznanie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, w zbiegu z pobieranym dodatkiem pielęgnacyjnym - tak wypowiada się w sprawie w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 1 października 2025 r., II SA/Po 362/25

"Uznanie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, w zbiegu z pobieranym dodatkiem pielęgnacyjnym, za świadczenie nienależnie pobrane zostało przesądzone przez samego ustawodawcę. Niewydanie decyzji o uznaniu świadczenia za nienależnie pobrane nie pozbawia organu administracji właściwości do rozstrzygania w sprawie zastosowania ulgi w postaci umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub rozłożenia go na raty. Przy braku takiej kompetencji organu emerytalno-rentowego i w konsekwencji braku kognicji sądu powszechnego, osoba, która pobierała nienależne świadczenie rodzinne nie może być pozbawiona uprawnienia do ubiegania się o rozpatrzenie jej wniosku. Nie ma przy tym podstaw do uznania w tym zakresie właściwości sądu powszechnego, skoro przedmiotowa sprawa nie dotyczy nienależnie pobranego świadczenia emerytalno-rentowego lub należnych do tego świadczenia dodatków, lecz dotyczy świadczenia rodzinnego, a tryb potrącenia, nie zmienia przedmiotu nienależnie pobranego świadczenia.".

Skutki pobierania jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2025 r., II SA/Bk 594/24 potwierdza, że w sytuacji, w której pobierany jest jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny organ pierwszej instancji może wydać jedynie decyzję uchylającą decyzję, na mocy której przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji decyzja ta będzie wywierała wyłącznie skutki ex nunc, tj. od chwili jej wydania na przyszłość. Organ nie mógł jednak wydać decyzji uznającej zasiłek pielęgnacyjny za nienależnie pobrany bowiem osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego, a przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa powyżej, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Dodatek pielęgnacyjny można uzyskać na dwa sposoby:

Po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik ZUS (a dokładniej komisja lekarska ZUS) w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Kiedy złożyć taki wniosek? W dowolnym momencie, kiedy zaistnieją ww. określone warunki. Z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia. Emeryt lub rencista nie musi więc nic robić, świadczenie będzie naliczone i automatycznie wypłacane przez ZUS co miesiąc!

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 r.?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wynosi 348,22 zł. W 2024 r. było to 330,07 zł, a w 2023 r. 294,39 zł.

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (druk EDP) jest konieczny jedynie w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji. Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek pielęgnacyjny, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. Lekarz wypełnia druk OL-9 - ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA. W zaświadczeniu lekarz opisuje rozpoznanie, tj. wskazuje chorobę podstawową, choroby współistniejące, opisuje przebieg choroby i dotychczasowego leczenia. Musi uwzględnić od kiedy (data, okres) i z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji (okres, nazwa zakładu), wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących. Musi też podać ocenę wyników leczenia i rokowanie (należy określić obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji).

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego, jeśli dana osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Pobierania dodatku pielęgnacyjnego (ZUS) nie można łączyć z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego (MOPS).

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć: osobiście czy też przez pełnomocnika. Jeżeli osobiście to w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu). Jednak ostatecznie wniosek jest rozpatrywany przez jednostkę ZUS właściwą ze względu na miejsce zamieszkana wnioskodawcy. Istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Ile ZUS będzie załatwiał sprawę?

Zwykle w ciągu 30 dni, od momentu zgromadzenia całości dokumentów ZUS podejmuje decyzję co do przyznania dodatku. Oczywiście od decyzji przysługuje odwołanie.

350 plus do emerytury dla każdego seniora. Gdzie wnosi się odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.