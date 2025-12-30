Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesem i publikuje komunikat za danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w listopadzie 2025 okazało się być na poziomie korzystniejszym, niż przewidywania resortu pracy. Czy to powód do radości?

Stopa bezrobocia w Polsce - jesteśmy obecnie w czołówce UE, podium dla Polski

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie z 29 grudnia 2025 r., kończymy rok w czołówce państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o niski poziom bezrobocia. Polska znalazła się bowiem na czele krajów z najniższą stopą bezrobocia w UE.

Dane na poziomie unijnym są dostępne za październik 2025 r. W tym miesiącu liczona zgodnie z definicją Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2%. Jest to tyle samo, co miesiąc wcześniej, a jednocześnie o 0,4 proc. więcej niż w październiku 2024 r.

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Malcie - gdzie wyniosło ono 3,1%. To zaledwie o 0,1 proc. mniej, niż stopa bezrobocia w Polsce! Tym samym Polska i Czechy zajęły ex aequo drugie miejsce na podium - ze stopą bezrobocia na poziomie 3,2 proc. każde. Z kolei na drugim biegunie państw w UE znalazła się Hiszpania - jej niechlubny wynik to 10,5 proc. bezrobocia. To państwo członkowskie z najwyższym obecnie bezrobociem.

Warto jeszcze odnotować, jakie było średnie bezrobocie na obszarze UE. Średnia stopa bezrobocia w państwach Unii Europejskiej wyniosła 6 proc., a liczona dla strefy euro - wyniosła 6,4 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce - dane GUS za listopad 2025 r. Oczekiwania resortu pracy zostały przekroczone

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że bezrobocie w Polsce w listopadzie 2025 r. wyniesie 5,7 proc. Szacunki te okazały się jednak odrobinę bardziej pesymistyczne, niż rzeczywistość. Ta została zbadana przez GUS. W swoim komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce za listopad 2025 r. wyniosła 5,6%. Jest to tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Bezrobocie w tym okresie ani drgnęło.

Stopa bezrobocia w Polsce - dane z województw

MRPiPS w swoim komunikacie podaje jeszcze dane z poszczególnych województw - w zakresie skrajnych wartości. I tak najwyższą stopą bezrobocia nie chlubi się województwo warmińsko-mazurskie, a także podkarpackie - bezrobocie w każdym z nich wynosi aż 9 proc.

Pochwalić wynikiem może się za to województwo wielkopolskie. To prawdziwy lider rynku pracy. Bezrobocie za listopad 2025 r. wyniosło tam jedynie 3,5%.

Stopa bezrobocia w Polsce - ilu mamy bezrobotnych?

Ministerstwo opublikowało informacje także o liczbach bezwzględnych w zakresie bezrobotnych. Jak się okazuje, w listopadzie 2025 r. we wszystkich urzędach pracy w Polsce zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych.

Porównując te dane do października 2025 r., czyli miesiąca poprzedniego, liczba bezrobotnych wzrosła zatem o 6,3 tys. osób. Odnotować należy, że wzrost liczby bezrobotnych miesiąc do miesiąca był niższy, niż w ubiegłym roku. Wówczas w listopadzie 2024 r. liczba bezrobotnych w porównaniu do października 2024 r. wzrosła o 9 tys. osób.

Źródło: MRPiPS