Zagadnienie porównywania stażu pracy z uprawnieniami urlopowymi na 2026 r., należy podzielić na dwa istotne zagadnienia. Jedno zagadnienie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywały od 2026 r. i dla setek tysięcy albo nawet miliona osób będą oznaczały większy wymiar urlopu w 2026 r, a drugie zagadnienie to tylko postulaty wydłużenia urlopów w 2026 r. wszystkim zatrudnionym, na wzór różnych pragmatyk zawodowych. Poniżej analiza obu zagadnień.

rozwiń >

Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?

Zacznijmy od propozycji uregulowania przepisów i powiązania urlopu ze stażem – jednak w znacznie większym zakresie, niż ma to miejsce teraz. Urlop stażowy - bo o nim mowa - ma nagradzać sumienność, lojalność, trud pracy i wieloletnie zaangażowanie dodatkowymi dniami wolnymi. Aktualnie jest tak, że przeciętny polski pracownik z dziesięcioletnim stażem ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Pracownicy z krótszym doświadczeniem zawodowym mają prawo jedynie do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu pracy stanowią wprost, art. 154 § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Kodeks pracy wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie i korzystniej unormowany

Jak podkreślił w wyroku Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. III AUa 449/08: regulacja art. 154 § 1 KP wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie, tj. korzystniej unormowany choćby w umowie o pracę czy też w układach zbiorowych pracy , biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy bądź charakterystyczne dla określonego zawodu, nie pozbawiając jednak takiego dodatkowego urlopu charakteru urlopu wypoczynkowego, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim wypoczynek i regeneracja sił konkretnego pracownika. Tym bardziej, iż zarówno umowa o pracę, jak i układ zbiorowy pracy stanowią źródła prawa pracy tożsame z Kodeksem pracy.

Na czym polega propozycja urlopu stażowego?

Idea urlopu stażowego jest prosta: im dłużej pracownik pracuje, tym więcej dni wolnego mu przysługuje. Urlop stażowy miałby więc być rekompensatą za lata pracy. Oczywiście pracodawcy nie popierają takiego zapatrywania, bo o jakiej rekompensacie tu mowa - przecież skoro jest praca to jest płaca, a urlop to prawo i nie ma tu czego rekompensować. Jest wolność pracy, nie ma przymusu. Słychać też takie głosy, że w takim razie pracodawcy też powinni otrzymać jakąś rekompensatę, za wciąż rosnące koszty zatrudnienia. No nie, tego się nie planuje. Tak czy inaczej, mechanizm urlopu stażowego miałby działać progresywnie, nagradzając kolejne lata aktywności zawodowej dodatkowymi dniami odpoczynku. Według omawianej propozycji, która padła w jednej z petycji, co również popierają przedstawiciele pracowników, wymiar urlopu kształtowałby się następująco:

Pierwszy próg - po przepracowaniu dziesięciu lat pracownik zyskiwałby prawo do 30 dni urlopu rocznie. To cztery dni więcej niż obecnie. Zatem 30 dni urlopu za 10 lat stażu.

Drugi próg - po piętnastu latach stażu pula urlopowa rosłaby do 35 dni. Prawie siedem tygodni wolnego. Zatem 35 dni urlopu za 15 lat stażu.

Trzeci próg - dwie dekady pracy zawodowej dawałyby uprawnienie do 40 dni urlopu. Osiem pełnych tygodni odpoczynku w ciągu roku. Zatem 40 dni urlopu za 20 lat stażu.

Czwarty próg - osoby z dwudziestopięcioletnim stażem mogliby liczyć na aż 45 dni płatnego urlopu. To niemal dwa miesiące wolnego. Zatem 45 dni urlopu za 25 lat stażu.

Ważne Co istotne, urlop stażowy byłby traktowany dokładnie tak samo jak standardowy urlop wypoczynkowy - w pełni płatny (100% wynagrodzenia), z zachowaniem wszystkich dotychczasowych uprawnień. Nie chodziłoby więc o jakieś bezpłatne dni wolne czy urlopy na szczególnych zasadach, ale o rozszerzenie podstawowego prawa każdego pracownika.

Dwuklasowy system urlopowy w Polsce? Jedni mają więcej urlopu wypoczynkowego a inni mniej. Dlaczego? To proste – bo prawo tak stanowi.

Skąd wynikają takie propozycje i skąd wzięła się dyskusja o urlopie stażowym? Można powiedzieć, że z przepisów, ponieważ już teraz w obowiązującym prawie istnieje wiele grup zawodowych, które ze względu na specyfikę swojej pracy mają prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, właśnie ze względu na staż pracy (czy też pracę w trudnych, niebezpiecznych warunkach), jak i specyfikę zawodową.

Czy możemy więc stwierdzić, że w Polsce funkcjonuje swoisty „dwuklasowy system urlopowy”? Z jednej strony mamy pracowników sektora prywatnego, którzy muszą pogodzić się z kodeksowym minimum, 20 czy 26 dni. Z drugiej - całe rzesze uprzywilejowanych grup zawodowych, które od dawna cieszą się znacznie większymi przywilejami urlopowymi i zresztą nie tylko (mają też dodatkowe wynagrodzenia, świadczenia socjalne i inne). Dla przykładu można wymienić kilka grup:

Nauczyciele akademiccy? 36 dni urlopu rocznie, bez żadnych dodatkowych warunków.

Funkcjonariusze służb mundurowych: dodatkowe dni urlopu czy urlop stażowy - nawet do 10 dni dodatkowo.

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli? Po dziesięciu latach pracy dodatkowe 6 dni, po dwudziestu - nawet 12 dni ekstra.

Nauczyciele? 35 dni urlopu wypoczynkowego.

Funkcjonariusze służby więziennej? Do 13 dni dodatkowego urlopu, rozłożonego na progi stażowe.

Sędziowie i prokuratorzy? Dodatkowe 6 dni po dekadzie służby, 12 dni po piętnastu latach.

Strażacy, policjanci, celnicy, kuratorzy, dyplomaci - lista jest długa. I rodzi się oczywiste pytanie: dlaczego akurat te grupy zasługują na więcej odpoczynku, podczas gdy księgowa, spawacz czy sprzedawca muszą zadowolić się standardową pulą dni wolnych?

Związki zawodowe od lat podnoszą ten argument: skoro pewne zawody uznano za wymagające dłuższej regeneracji, to dlaczego nie rozszerzyć tego rozumowania na wszystkich pracowników? Przecież zmęczenie i wypalenie zawodowe nie dotyczą wyłącznie urzędników państwowych, nauczycieli czy mundurowych. W każdej pracy może dojść do wypadku przy pracy czy choroby zawodowej - każdej praca jest obciążona na swój sposób. Skoro więc w Konstytucji jest wskazane, że wszyscy są równi wobec prawa i w prawie (chociaż wiadomo, że w pewnych sytuacjach dozwolone jest uprzywilejowanie) - to dlaczego tak wielu pracowników w Polsce - nie ma proporcjonalnie wydłużanych urlopów wypoczynkowych do stażu

Równość w prawie i wobec prawa - tak, ale zasada sprawiedliwości społecznej daje możliwość traktowania innych odmiennie (lepiej)

Konstytucja RP jasno stanowi w art. 32 o równości wobec prawa i zakazie dyskryminacji jednostki. Zatem ust. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

W tym kontekście nie można pominąć jednej ważnej kwestii jak podkreślono w orzecz. TK z 3.9.1996 r. (K 10/96, OTK 1996, Nr 4, poz. 33), zasada sprawiedliwości społecznej może wpływać na kwestie zastosowania zasady równości także w tym znaczeniu, że może być też jednym z podstawowych argumentów za zróżnicowaniem sytuacji prawnych danych jednostek w określonym wypadku. Jak zauważono w tym orzeczeniu: "Różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma (…) znacznie większe szanse uznania za zgodne z konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej lub służy urzeczywistnieniu tych zasad. Zostaje ono natomiast uznane za niekonstytucyjną dyskryminację (uprzywilejowanie), jeżeli nie znajduje podtrzymania w zasadzie sprawiedliwości społecznej. W tym sensie zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej w znacznym stopniu nakładają się na siebie" (zob. też w tym zakresie wyr. TK z 24.2.2010 r., K 6/09, OTK-A 2010, Nr 2, poz. 15 oraz orzecznictwo, które wskazują i analizują M. Ziółkowski, Zasada równości w prawie, s. 96-97 oraz J.B. Falski, Konstytucyjna zasada równości, s. 108-109)." (zob. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, wyd. 1, 2016, Legalis).

Staż pracy a urlop w 2026 r. – prawo UE

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz.UE.L 2003 Nr 299, str. 9) ustanawia minimalne wymagania higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji czasu pracy, w związku z okresami dobowego odpoczynku, przerw, odpoczynku tygodniowego, maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, corocznego urlopu wypoczynkowego oraz aspektów pracy w porze nocnej, pracy w systemie zmianowym oraz harmonogramów pracy. Wszystkim pracownikom powinny przysługiwać odpowiednie okresy odpoczynku. Koncepcja ,,odpoczynku'' musi być wyrażona w jednostkach czasu, tzn. w dniach, godzinach i/lub ich częściach. Pracownikom wspólnotowym należy przyznać minimalne dobowe, tygodniowe i roczne okresy odpoczynku oraz odpowiednie przerwy. W tym kontekście niezbędne jest również ustanowienie maksymalnego limitu tygodniowego wymiaru czasu pracy. Co więcej, artykuł 1 dyrektywy określa cel i zakres i co bardzo istotne określa tylko minimalne okresy. Co to oznacza w praktyce? Polski ustawodawca może wydłużyć okres urlopów wypoczynkowych, w tym uzależnić je od kryterium stażowego. Przecież obowiązuje zasada uprzywilejowana pracowników.

Jak wskazuje przepis: ust.1 Niniejsza dyrektywa ustala minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy. 2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do: a) minimalnych okresów dobowego odpoczynku, odpoczynku tygodniowego oraz corocznego urlopu wypoczynkowego, przerw oraz maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy; oraz b) niektórych aspektów pracy w porze nocnej, pracy w systemie zmianowym oraz harmonogramów pracy.

Ważne Zatem prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić w Polsce urlop stażowy. Dyrektywa unijna ustanawia jedynie minimalne standardy - państwa członkowskie muszą zagwarantować swoim pracownikom co najmniej minimalny okres płatnego urlopu rocznie. To dolna granica, nie górna. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poszczególne kraje oferowały swoim obywatelom znacznie więcej.

Urlop stażowy 2026: głosy za i przeciw - można powiedzieć, że debata nabiera tempa

Jak to zwykle bywa przy różnych nowych propozycjach - opinie są podzielone. Zwolennicy urlopu stażowego argumentują przede wszystkim zdrowiem i efektywnością. Wypoczęty pracownik to pracownik bardziej produktywny, kreatywny i mniej podatny na błędy. Badania pokazują, że firmy z hojniejszą polityką urlopową notują niższą rotację kadr, mniejszą absencję chorobową i wyższe wskaźniki zaangażowania. Jest też argument sprawiedliwościowy - skoro prawo do odpoczynku ma charakter konstytucyjny, to nie powinno być różnicowane w zależności od tego, czy ktoś pracuje w urzędzie czy w fabryce.

Przeciwnicy, głównie ze środowisk pracodawców, podnoszą kwestie kosztów. Każdy dodatkowy dzień urlopu to dzień, za który trzeba zapłacić, nie otrzymując w zamian pracy. Dla małych firm, działających na granicy rentowności, takie obciążenie może być trudne do udźwignięcia. Pojawiają się też głosy, że obligatoryjny urlop stażowy dla wszystkich to rozwiązanie zbyt sztywne. Może lepiej pozostawić te kwestie do negocjacji w układach zbiorowych lub regulaminach zakładowych? Wtedy firmy, które stać na dodatkowe benefity, mogłyby je oferować, a te w trudniejszej sytuacji - nie byłyby zmuszane do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Rok 2026 - realna perspektywa na urlop stażowy?

Pytanie, które zadają sobie tysiące pracowników: kiedy właściwie moglibyśmy zobaczyć urlop stażowy w praktyce? Szczera odpowiedź brzmi: nikt tego dziś nie wie. Propozycja jest na etapie wstępnych analiz i konsultacji. Nie ma jeszcze oficjalnego projektu ustawy, nie ma harmonogramu prac legislacyjnych, nie ma politycznej deklaracji, że temat zostanie potraktowany priorytetowo. Rok 2026 pojawia się w dyskusjach jako możliwy termin - ale należy go traktować raczej jako orientacyjną perspektywę. Prace legislacyjne w Polsce potrafią ciągnąć się latami, szczególnie gdy dotykają tak wrażliwych kwestii jak koszty pracy i obciążenia pracodawców. Dodatkowo MRPiPS ma obecnie na tapecie inne priorytety. Tak czy inaczej, temat regularnie wraca w mediach, co świadczy o realnym społecznym zapotrzebowaniu na zmiany.

Druga sprawa to przepisy już uchwalone na 2026 r. Urlop stażowy – z uwzględnieniem pracy na podstawie JDG i umów cywilnoprawnych

Jedna z najbardziej oczekiwanych nowelizacji polskiego Kodeksu pracy jest już na wyciągnięcie ręki. Od stycznia 2026 roku zmiany w zakresie zaliczania różnych okresów pracy - do stażu pracy - staną się obowiązujące, kończąc praktykę niejako „karania” zatrudnionych za wcześniejszą pracę na umowach cywilnoprawnych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej przy obliczaniu stażu pracy.

Rewolucja w obliczaniu stażu: co się zmienia?

Do tej pory staż pracy – element, który m.in. decyduje o wymiarze urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w roku) – opierał się niemal wyłącznie na okresach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy zupełnie rozszerzają ten katalog. Od 2026 roku do stażu będą wliczane:

Okresy pracy na umowach zlecenia, agencyjnych lub innych umów o świadczenie usług, ale tylko jeśli w tych latach opłacano za nie składki emerytalno-rentowe.

Czas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (JDG).

Okresy bycia osobą współpracującą z prowadzącym działalność gospodarczą.

i inne.

26 dni urlopu bez dodatkowych lat na etacie? Jak to działa?

Największym beneficjentem nowych regulacji są osoby, które przez lata pracowały na tzw. „śmieciówkach” lub prowadziły własne firmy, a obecnie są zatrudnione na umowie o pracę i mają prawo tylko do 20 dni urlopu rocznie. Jeśli suma lat zatrudnienia na etacie, pracy na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia JDG przekroczy 10 lat, już od stycznia 2026 roku nabędą prawo do pełnego wymiaru urlopu wynoszącego 26 dni.

Weźmy na przykład pana Marka: przez 7 lat pracował na umowie zlecenie, a od 4 lat jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (w budżetówce). Przed wejściem w życie nowych regulacji jego staż pracy wynosił wyłącznie 4 lata, co dawało prawo do 20 dni urlopu rocznie. Od stycznia 2026 roku jednak jego całkowity staż wyniesie 11 lat – co automatycznie uprawnia go do wymiaru urlopu wynoszącego 26 dni w roku.

Dokumentacja stażu: obowiązki pracowników i pracodawców

Należy pamiętać, że nowelizacja wchodzi w życie w różnym terminie dla poszczególnych sektorów: od 1 stycznia 2026 roku dla sektora publicznego, a później dla sektora prywatnego. Sposób udokumentowania okresów pracy wliczanych do stażu opiera się na dwóch głównych filarach: zaświadczeniu wydanym przez ZUS oraz dokumentach alternatywnych.