Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach jest termin, np. do 27 grudnia 2025 r.

Deklaracja świąteczno-noworoczna na 2025 czy 2026 r. - pewnie część Czytelników poczuło dreszcz, że to znowu jakieś opłaty, daniny czy podatki na rzecz Kościoła. Spokojnie - chodzi o oświadczenie, z którym mogą, ale nie muszą się wiązać opłaty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii.

Czym jest deklaracja świąteczno-noworoczna?

Deklaracja świąteczno-noworoczna czy inaczej deklaracja kolędowa to dokument, który wypełnia się w swojej parafii - jeżeli tak postanowił proboszcz (co do jej opublikowania), czy w danym roku - dana rodzina przyjmuje księdza po kolędzie. Taki zwyczaj został zapoczątkowany w wielu parafiach przez pandemię Covid-19, bo księża już na wstępie wiedzieli, które domy będą odwiedzali, a których nie. Ma to też charakter czysto techni0organziacyjny, ponieważ niektóre parafie są tak duże, a księży jest tak mało, że nie są w danym roku odwiedzić wszystkich parafian. W jednym roku przychodzi się więc z kolędą do części parafian a w drugim roku do pozostałej części.

Ważne DEKLARACJA KOLĘDOWA: często jest to formularz lub zgłoszenie w wersji elektronicznej - na stronie danej parafii, czy też dokument papierowy, który można pobrać z Kancelarii Parafii lub z Zakrystii albo ze stolika przy wyjściu z kościoła. To informacja, którą parafianie wypełniają, aby zaprosić księdza na wizytę duszpasterską (kolędę) do swojego domu. Jest to coraz popularniejsza forma organizacji kolędy po pandemii, gdzie trzeba zadeklarować chęć przyjęcia duchownego, podając dane i preferowany termin wizyty, co pozwala parafii sprawniej zaplanować wizyty

Jak się przygotować na kolędę?

Jak wynika z informacji przedstawianych przez wiele parafii, do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

REKLAMA

stół nakryty białym obrusem,

krucyfiks,

dwie zapalone świece,

wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),

ewentualnie dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

Formularz deklaracji na kolędę

Parafia św. Jana Kantego w Słupsku na Facebooku ogłasza: "KOLĘDA. Wcześniejsza deklaracja/zgłoszenie/ pomoże nam w sprawniejszym przygotowaniu ,,kolędy" Wizyta duszpasterska (kolęda) 2025/26 w parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drodzy Parafianie, Zwyczajem poprzednich lat pragniemy przybyć z Bożym błogosławieństwem do Waszych domów w ramach wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy).

Wzorem roku ubiegłego chcemy to zrobić na wyraźne zaproszenie zainteresowanych osób. Tym zaproszeniem jest poniższy formularz, którego wypełnienie jest konieczne do ustalenia harmonogramu wizyty.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScvAz9muTM9Nj.../viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.12.2025r. Po zebraniu danych zostanie opracowany i ogłoszony harmonogram kolędy. Informacje udostępnimy na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń.".

Ile dać na kolędę?

To ile dać na kolędę to indywidualna sprawa, ale księża poskreślają, że brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie.