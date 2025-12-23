REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić

Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 17:05
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
deklaracja, 2026
Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach jest termin, np. do 27 grudnia 2025 r.

Deklaracja świąteczno-noworoczna na 2025 czy 2026 r. - pewnie część Czytelników poczuło dreszcz, że to znowu jakieś opłaty, daniny czy podatki na rzecz Kościoła. Spokojnie - chodzi o oświadczenie, z którym mogą, ale nie muszą się wiązać opłaty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii.

Czym jest deklaracja świąteczno-noworoczna?

Deklaracja świąteczno-noworoczna czy inaczej deklaracja kolędowa to dokument, który wypełnia się w swojej parafii - jeżeli tak postanowił proboszcz (co do jej opublikowania), czy w danym roku - dana rodzina przyjmuje księdza po kolędzie. Taki zwyczaj został zapoczątkowany w wielu parafiach przez pandemię Covid-19, bo księża już na wstępie wiedzieli, które domy będą odwiedzali, a których nie. Ma to też charakter czysto techni0organziacyjny, ponieważ niektóre parafie są tak duże, a księży jest tak mało, że nie są w danym roku odwiedzić wszystkich parafian. W jednym roku przychodzi się więc z kolędą do części parafian a w drugim roku do pozostałej części.

Ważne

DEKLARACJA KOLĘDOWA: często jest to formularz lub zgłoszenie w wersji elektronicznej - na stronie danej parafii, czy też dokument papierowy, który można pobrać z Kancelarii Parafii lub z Zakrystii albo ze stolika przy wyjściu z kościoła. To informacja, którą parafianie wypełniają, aby zaprosić księdza na wizytę duszpasterską (kolędę) do swojego domu. Jest to coraz popularniejsza forma organizacji kolędy po pandemii, gdzie trzeba zadeklarować chęć przyjęcia duchownego, podając dane i preferowany termin wizyty, co pozwala parafii sprawniej zaplanować wizyty

Jak się przygotować na kolędę?

Jak wynika z informacji przedstawianych przez wiele parafii, do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krucyfiks,
  • dwie zapalone świece,
  • wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
  • ewentualnie dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

Formularz deklaracji na kolędę

Parafia św. Jana Kantego w Słupsku na Facebooku ogłasza: "KOLĘDA. Wcześniejsza deklaracja/zgłoszenie/ pomoże nam w sprawniejszym przygotowaniu ,,kolędy" Wizyta duszpasterska (kolęda) 2025/26 w parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drodzy Parafianie, Zwyczajem poprzednich lat pragniemy przybyć z Bożym błogosławieństwem do Waszych domów w ramach wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy).

Wzorem roku ubiegłego chcemy to zrobić na wyraźne zaproszenie zainteresowanych osób. Tym zaproszeniem jest poniższy formularz, którego wypełnienie jest konieczne do ustalenia harmonogramu wizyty.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScvAz9muTM9Nj.../viewform

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.12.2025r. Po zebraniu danych zostanie opracowany i ogłoszony harmonogram kolędy. Informacje udostępnimy na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń.".

Ile dać na kolędę?

To ile dać na kolędę to indywidualna sprawa, ale księża poskreślają, że brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie.

Powiązane
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić
23 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach jest termin, np. do 27 grudnia 2025 r.
Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
22 gru 2025

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w grudniu, istotnie wpłyną na funkcjonowanie firm w 2026 r. Będą wyższe opłaty administracyjne i nowe obowiązki. Artykuł zawiera wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy.

REKLAMA

Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze
22 gru 2025

Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
22 gru 2025

Zagadnienie porównywania stażu pracy z uprawnieniami urlopowymi na 2026 r., należy podzielić na dwa istotne zagadnienia. Jedno zagadnienie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywały od 2026 r. i dla setek tysięcy albo nawet miliona osób będą oznaczały większy wymiar urlopu w 2026 r, a drugie zagadnienie to tylko postulaty wydłużenia urlopów w 2026 r. wszystkim zatrudnionym, na wzór różnych pragmatyk zawodowych. Poniżej analiza obu zagadnień.
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
23 gru 2025

Jest oficjalny komunikat ZUS! Od 1 stycznia 2026 r. jedno z kluczowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób niż dotychczas. Co ważne, świadczenie to jest niezależne od innych świadczeń z ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. W 2026 r. wniosków będzie pewnie więcej bo zakres podmiotowy świadczenia ulegnie rozszerzeniu.

Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy
22 gru 2025

Już od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian?

REKLAMA

Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]
22 gru 2025

Jak będzie na rynku pracy w nadchodzącym 2026 roku? Czy pracodawcy planują rekrutacje? Co stanie się z rotacją pracowników. Czy nadal będą w szybkim tempie rosły wynagrodzenia? Jakie formy wykonywania pracy będą bardziej popularne?
Pracownicy 55 plus i 60 plus triumfują po przełomowej uchwale Sądu Najwyższego: to prawo daje im niezwykłą ochronę. Koniec z rozbieżnościami w interpretacji ochrony przedemerytalnej
24 gru 2025

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wydał 30.09.2025 r. uchwałę definitywnie rozstrzygającą dotychczas niejednolicie interpretowane przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej przed utratą zatrudnienia. Szczególną uwagę powinni zwrócić na nią pracownicy, którzy przekroczyli 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni) – orzeczenie to rozstrzyga bowiem kwestię, czy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę chroni również ich.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA