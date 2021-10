Uczestnictwo w PPK - co to oznacza?

Czym jest uczestnictwo w PPK? Kiedy osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK? Czy zaprzestanie dokonywania wpłat do PPK wpływa na uczestnictwo w programie?

Uczestnik PPK

Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK i pozostaje tym uczestnikiem bez względu na to, czy dokonuje wpłat do PPK, czy nadal jest zatrudniona w danym podmiocie, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom.

Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zobowiązuje pracodawcę do zaprzestania ich naliczania i dokonywania. Złożenie tej deklaracji nie skutkuje jednak „wypisaniem” uczestnika PPK z programu. W przypadku zmiany decyzji przez uczestnika, czyli złożenia przez niego wniosku o dokonywanie wpłat do PPK – wpłaty te zostaną wznowione, bez konieczności ponownego zapisywania go do programu.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń a uczestnictwo w PPK

Podobnie nie powoduje utraty statusu uczestnika PPK zmiana tytułu do ubezpieczeń lub zmiana podlegania tym ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne. Oznacza to, że osoba będąca uczestnikiem PPK, z którą np. zostałaby rozwiązana umowa o pracę i zawarta umowa zlecenia nadal pozostałaby uczestnikiem PPK. Jeśli z tytułu zawartej umowy zlecenia osoba ta podlegałaby ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (nawet dobrowolnie), pracodawca byłby zobowiązany do naliczania od jej wynagrodzenia - osiąganego z tytułu zawartej umowy zlecenia - wpłat do PPK (pod warunkiem, że uczestnik PPK nie złożyłby wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).

Ważne: Podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednego z tytułów wymienionych w ustawie o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 18) ma znaczenie dla ustalenia statusu osoby zatrudnionej, od którego zależy „zapisanie” danej osoby do PPK, w tym do ustalenia wymaganych do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, 90 dni zatrudnienia danej osoby.

Ustanie zatrudnienia a PPK

Uczestnikiem PPK pozostaje się też po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy, który zapisał nas do PPK. Jeśli uczestnik PPK zostałby ponownie zatrudniony w tym samym podmiocie, pracodawca nie musiałby zawierać dla niego nowej umowy o prowadzenie PPK, nawet jeśli ponowne zatrudnienie tego uczestnika nastąpiłoby na podstawie innego tytułu niż wymienione w ustawie o PPK. Przykładowo, gdyby uczestnik PPK, który poprzednio był zatrudniony w danym podmiocie na podstawie umowy zlecenia, zostałby ponownie zatrudniony na podstawie umowy o staż, nadal pozostałaby uczestnikiem PPK. Jeśli z tytułu nowego zatrudnienia uczestnik ten podlegałby ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pracodawca byłby zobowiązany do naliczania za niego wpłat do PPK (jeśli uczestnik nie złożyłby wcześniej deklaracji o rezygnacji).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca - w czasie przerwy w zatrudnieniu danego uczestnika PPK - zmienił instytucje finansową zarządzającą PPK w jego firmie. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK miałby zawartą umowę o prowadzenie PPK z inną instytucją finansową niż ta, z którą pracodawca obecnie ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, pracodawca byłby zobowiązany do zawarcia w imieniu tego uczestnika nowej umowy o prowadzenie PPK, z nową instytucją finansową.

Ważne!

Nie zawiera się kolejnej umowy o prowadzenie PPK dla osoby, z którą taka umowa została zawarta w okresie jej poprzedniego zatrudniona w danym podmiocie, chyba że w międzyczasie zmieniła się instytucja finansowa zarządzającą PPK w tym podmiocie.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)