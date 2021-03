Czy można zrezygnować z PPK częściowo?

Nie można zrezygnować z PPK tylko częściowo

Czy podmiot, który zatrudnia pracownika jednocześnie na podstawie dwóch umów (np. dwóch umów o pracę albo umowy o pracę i umowy zlecenia), powinien zawrzeć dla tego pracownika dwie umowy o prowadzenie PPK? Czy taki pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK z tytułu zatrudnienia na podstawie tylko z jednej z tych umów?

Nie. Pracodawca może zawrzeć w imieniu i na rzecz takiego pracownika tylko jedną umowę o prowadzenie PPK. Jeśli pracownik złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, będzie ona dotyczyła wszystkich umów zawartych z tym pracodawcą.

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz wszystkich „osób zatrudnionych” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dalej „ustawa o PPK”, które ukończyły 18. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat.

Dla celów ustawy o PPK za osobę zatrudnioną uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych niżej tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

osoby przebywające ze wskazanych wyżej tytułów na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający, w celu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, wpisuję tę osobę na listę uczestników PPK, która jest załącznikiem do tej umowy. Jeśli pracownik jest zatrudniony w danym podmiocie na podstawie dwóch umów: czy to dwóch umów o pracę - co w wyjątkowych przypadkach jest możliwe (m.in. umowy te muszą dotyczyć innego rodzaju pracy) - czy umowy o pracę i np. umowy zlecenia, nie zmienia to faktu, że dla obowiązku zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK będzie on traktowany jak jedna osoba. W praktyce oznacza to, że pracodawca wpisze go na listę uczestników PPK tylko raz.

W następstwie zawarcia umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa założy temu pracownikowi jeden rachunek PPK, na który będą trafiały wpłaty do PPK. Te ostatnie jednak będą naliczane i pobierane od łącznego wynagrodzenia osiąganego przez tego pracownika z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli z obu wskazanych wyżej umów.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

W związku z tym, że uczestnictwo w PPK jest - dla osób zatrudnionych - całkowicie dobrowolne, w każdej chwili mogą one zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do tego oszczędzania wrócić. Osoby, które nie chcą, aby pracodawca zapisał je do PPK, powinny – jeszcze przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK - złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie takiej deklaracji skutkuje tym, że pracodawca nie zapisze tej osoby do PPK. W przypadku osób zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę albo na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia złożenie deklaracji o rezygnacji pozbawia taką osobę możliwości oszczędzania w PPK z tytułu zatrudnienia na podstawie każdej z zawartych umów.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK