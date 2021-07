Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

Wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

Tak. Podmiot zatrudniający powinien naliczyć od tej nagrody wpłaty do PPK - zarówno finansowane przez pracownika, jak i przez podmiot zatrudniający, a następnie przekazać je do instytucji finansowej. Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek obliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK, o ile uczestnik PPK nie złożył wcześniej deklaracji o rezygnacji z ich dokonywania. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK należy naliczyć w wysokości procentowej, zgodnie z jego ostatnią deklaracją dotyczącą tych wpłat. Natomiast wpłaty finansowane przez pracodawcę powinny zostać naliczone w wysokości obowiązującej w terminie ich naliczenia, zgodnie z umową o zarządzanie PPK.

Status uczestnika PPK

Dla obowiązku obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK istotne jest posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK. Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK i pozostaje uczestnikiem PPK bez względu na to, czy finansuje wpłaty do PPK, pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom.

Podstawa naliczenia wpłat do PPK

Podobnie jak definicja uczestnika PPK, również definicja wynagrodzenia – stanowiącego podstawę naliczenia wpłat do PPK - nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani nie rozróżnia tytułów podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe, lecz ogranicza się do wskazania, że wynagrodzenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przez wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczenia wpłat do PPK należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez zastosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK

Jedynie w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

Wykazanie wpłaty w raporcie miesięcznym ZUS RCA

W przypadku, gdy wpłata do PPK została naliczona od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia i przekazana do instytucji finansowej w miesiącu następnym, w którym nie ma on już żadnego wynagrodzenia, należy złożyć za tę osobę imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 3000 XX oraz z zerową podstawą wymiaru składek i zerowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, wykazując - w bloku IIIB w polu 28 - tylko kwotę wpłaty do PPK, sfinansowaną przez pracodawcę.

