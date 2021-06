Uczestnik PPK ma wpływ na sposób zarządzania środkami

Zarządzanie środkami PPK - czym jest fundusz zdefiniowanej daty? Czy uczestnik PPK ma wpływ na sposób zarządzania zgromadzonymi przez niego środkami pieniężnymi?

Zarządzanie środkami PPK - fundusz zdefiniowanej daty

Domyślnie środki gromadzone przez uczestnika PPK są zarządzane przez fundusz zdefiniowanej daty dopasowany do jego wieku. Fundusz ten można jednak zmienić.

Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowę o prowadzenie PPK z funduszem zdefiniowanej daty właściwym dla wieku tej osoby. Fundusze zdefiniowanej daty inwestują środki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”. Alokacja środków zmienia się wraz z wiekiem uczestnika PPK. Początkowo w portfelu funduszu przeważają aktywa o relatywnie większym poziomie ryzyka (np. akcje), a wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej funduszu ich udział spada na rzecz mniej ryzykownych instrumentów (np. obligacji).

PPK - konwersja lub zamiana na wniosek

Uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej wniosek o konwersję lub zamianę.

Konwersją jest przeniesienie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami wydzielonymi w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi. Natomiast zamiana to przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym.

Rozwiązania te umożliwiają przenoszenie środków pomiędzy funduszami/subfunduszami zdefiniowanej daty. Można z nich skorzystać jednak tylko w ramach tego samego podmiotu zarządzającego, czyli tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo zakładu ubezpieczeń. Zamiany można dokonać jedynie w funduszu inwestycyjnym, który ma konstrukcję funduszu z wydzielonymi subfunduszami.

Przeniesienia środków pomiędzy funduszami (albo subfunduszami) można dokonywać wielokrotnie. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Fundusze zdefiniowanej daty różnią się między sobą proporcją inwestowania środków uczestników w część udziałową, z którą wiąże się potencjalnie większe ryzyko, ale i większa szansa na osiągnięcie wysokich zysków, oraz część dłużną, z którą wiąże się mniejsze ryzyko, ale też mniejsza szansa na wysokie zyski. Korzystając z konwersji lub zamiany, uczestnik PPK może lokować środki zgromadzone w PPK w funduszach/subfunduszach zgodnie z jego oczekiwaniami inwestycyjnymi i akceptowanym przez niego poziomem ryzyka.

Składając do instytucji finansowej wniosek o konwersję lub zamianę, uczestnik PPK określa procentowy udział środków zgromadzonych w PPK, które chciałby ulokować w poszczególnych funduszach lub subfunduszach. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.

Zmiana alokacji przyszłych wpłat

Uczestnik PPK ma możliwość zmiany funduszu zdefiniowanej daty nie tylko w zakresie już zgromadzonych środków, ale także na przyszłość - w zakresie wpłat, które będą dokonywane po podjęciu przez niego tej decyzji. Sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty określa umowa o prowadzenie PPK.

Ustawa o PPK pozwala na uregulowanie w umowie o prowadzenie PPK podziału wpłat do funduszu pochodzących z wpłat finansowanych przez uczestnika i podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, według wyboru uczestnika, w taki sposób, że:

całość wpłat do PPK będzie dokonywana do innego funduszu zdefiniowanej daty, który nie jest funduszem właściwym dla wieku uczestnika,

całość wpłat do PPK będzie dokonywana do dwóch lub więcej funduszy zdefiniowanej daty, które nie są funduszami właściwymi dla wieku uczestnika,

część wpłat do PPK będzie dokonywana do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla wieku uczestnika, a część do jednego lub kilku funduszy zdefiniowanej daty, które nie są właściwe dla wieku uczestnika.

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana przez podmiot zatrudniający, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, bez konieczności pozyskania przez ten podmiot dyspozycji osoby zatrudnionej co do sposobu podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy fundusze zdefiniowanej daty. Osoba zatrudniona może skorzystać z uprawnienia dotyczącego wyboru funduszu lub funduszy zdefiniowanej daty innych niż fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla jej wieku dopiero po zawarciu dla niej umowy o prowadzenie PPK.

