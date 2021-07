Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

Do 90-dniowego okresu zatrudnienia, potrzebnego do zawarcia dla danej osoby umowy o prowadzenie PPK, wlicza się m.in. okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie zatrudniającym. Uwzględnia się jednak tylko zatrudnienie wskazane w ustawie o PPK.

Osoby zatrudnione jako uczestnicy PPK

Umowę o prowadzenie PPK - powodującą, że dana osoba staje się uczestnikiem PPK - podmiot zatrudniający może zawrzeć wyłącznie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”. Definicja „osób zatrudnionych” zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 18 tej ustawy. Są to:

pracownicy, z wyjątkiem m.in. młodocianych,

osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, mające ukończony 18. rok życia,

osoby, o których mowa powyżej, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także

członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,

jeżeli podlegają - z tych tytułów - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Umowy o prowadzenie PPK nie można zatem zawrzeć np. dla osób, które:

są zatrudnione na umowie zlecenia, ale z tytułu tej umowy podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu niż te wymienione w definicji osób zatrudnionych.

Osobami zatrudnionymi są m.in. osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim. Bardziej skomplikowana jest sytuacja osób przebywających na urlopie bezpłatnym. Pracownik - w czasie przebywania na urlopie bezpłatnym - spełnia definicję osoby zatrudnionej tylko w razie otrzymania w danym miesiącu ze stosunku pracy przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Automatyczny zapis albo wniosek

W imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które nie ukończyły 55 lat, jeśli nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK automatycznie, bez konieczności uzyskania ich zgody. Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, umowę o prowadzenie PPK zawiera się tylko na ich wniosek. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować je o możliwości złożenia tego wniosku. Nie można zapisać do PPK osoby, która ukończyła 70 lat. Jeżeli jednak dana osoba, przed ukończeniem 70. roku życia, zostanie zapisana do PPK, będzie mogła oszczędzać w tym programie także po osiągnięciu tego wieku.

Okres zatrudnienia

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Musi zrobić to nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia. Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się w sytuacji, gdy dana osoba zadeklaruje - przed upływem tego terminu - niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.

Należy pamiętać, że do 90-dniowego okresu zatrudnienia, wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę (art. 16 ustawy o PPK).

Zatrudnienie tylko na określonych podstawach

Definicja „okresu zatrudnienia” (lub „zatrudnienia”) zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK. Przykładowo, w przypadku pracownika jest to okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, a w przypadku zleceniobiorcy - okres od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK, nie wlicza się okresów zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym ani okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają bowiem definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia. Poniżej wyjaśniamy to na przykładach.

Przykład 1

Od 12 lipca br. pracodawca zatrudnił, na podstawie umowy o pracę, osobę, która była już u niego wcześniej zatrudniona (w ciągu ostatnich 12 miesięcy), przy czym w tym okresie:

- przez 21 dni była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a

- przez 40 dni była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W takim przypadku, przy ustalaniu okresu zatrudnienia nowego pracownika, potrzebnego do zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK, należy uwzględnić 40 dni zatrudnienia na postawie drugiej z tych umów zlecenia. Oznacza, że 90 dni zatrudnienia upłynie mu 30 sierpnia br., w związku z czym pracodawca będzie miał czas na zawarcie dla niego umowy o prowadzenie PPK do 10 września br.

Przykład 2

Od 1 lipca br. zleceniodawca zatrudnił na podstawie umowy zlecenia osobę, która wcześniej (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) była zatrudniona u niego na podstawie umowy o pracę, ale - w okresie tych 12 miesięcy - tylko przez jeden miesiąc (lipiec 2020 r.) i przez cały ten miesiąc przebywała na urlopie bezpłatnym. Dla ustalenia, czy przy obliczeniu 90 dni zatrudnienia, potrzebnych do zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK, należy uwzględnić 31 dni lipca 2020 r. ważne jest czy w lipcu 2020 r. ta osoba otrzymała przychód ze stosunku pracy, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli nie, nie uwzględniamy 31 dni lipca 2020 r. Jeśli tak (np. otrzymała w lipcu wynagrodzenie za nadgodziny za czerwiec) uwzględniamy te 31 dni.

Przykład 3

Nowa spółka uzyskała status podmiotu zatrudniającego 1 lipca br. Od tej daty zatrudniła pracowników przejętych od innego podmiotu, na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy. Osoby te w dniu ich przejęcia przez nową spółkę miały już 90-dniowy (albo dłuższy) okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W takim przypadku nowy pracodawca musi uwzględnić te 90 dni i ma czas na zawarcie dla nich umowy o prowadzenie PPK do 10 sierpnia br.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.