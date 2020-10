Czy można być uczestnikiem więcej niż jednego PPK?

Pracownik nie może sam zapisać się do PPK. Do programu zgłasza go zawsze zatrudniający go pracodawca, czyli jak nazywa go ustawa o PPK - podmiot zatrudniający. To on zawiera w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK w następstwie czego instytucja finansowa, z którą pracodawca ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, zakłada pracownikowi indywidualny rachunek PPK, na który wpływać będą wpłaty podstawowe i dodatkowe zarówno te finansowane przez pracownika, jak i przez pracodawcę, a także wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa.

Rachunków może być więcej

Jeśli zatem pracownik pracuje w dwóch firmach, w każdej z nich osobno zostanie zapisany do PPK (zostanie w jego imieniu i na jego rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK) i w każdej z nich oszczędzać będzie na odrębnym rachunku PPK. Również każda zmiana pracodawcy zwykle oznaczać będzie dla pracownika rozpoczęcie oszczędzania w nowej instytucji finansowej (otwarcie kolejnego rachunku PPK). Nawet bowiem w sytuacji, gdy dotychczasowy i nowy pracodawca współpracują z tą samą instytucją finansową, w nowej firmie dla pracownika otwierany jest nowy rachunek PPK, na który wpłaty odprowadzał będzie jego nowy pracodawca.





W każdym nowym miejscu pracy dla pracownika zawierana jest nowa umowa o prowadzenie PPK, co oznacza, że zakładany jest dla niego nowy rachunek PPK. Pracownik może jednak zadbać, aby jego oszczędności „podążały za nim”. Wymaga to tylko współdziałania z nowym pracodawcą.

Kłopotliwe rozdrobnienie oszczędności

Z biegiem czasu liczba rachunków każdego pracownika będzie zatem z oczywistych względów rosła. W takiej sytuacji zarządzanie gromadzonymi tam oszczędnościami może nie być łatwe. Dlatego w interesie pracownika jest skomasowanie ich na jednym rachunku PPK. Jak to zrobić? Odpowiedź daje art. 19 ustawy o PPK, przewidujący prostą procedurę przekazywania oszczędności uczestnika PPK zgromadzonych na rachunku, na którym oszczędzał w starej firmie na rachunek PPK, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. Co istotne, nie wymaga ona dużego zaangażowania po stronie pracownika. Wystarczy, że nowozatrudniona osoba poinformuje nowego pracodawcę, że oszczędza już w PPK, a następnie nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności z jednego rachunku na drugi.

Pracownik informuje…

Zatrudniając się w firmie, w której PPK już funkcjonuje, pracownik powinien pamiętać, aby - w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy jego zatrudnienia (90 dni) - złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy o prowadzenie PPK (pomocniczy wzór takiego oświadczenia jest dostępny na stronie mojeppk.pl w zakładce: pliki do pobrania).