Czy umowa zlecenia uprawnia do uczestnictwa w PPK?

Uczestnik PPK – czyli kto?

Uczestnikiem PPK może zostać osoba zatrudniona. Zleceniobiorcę zalicza się do tej kategorii, co wynika z definicji osoby zatrudnionej zamieszczonej w art. 2 ust. 1 pkt 18 d ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu.

Wynika z tego, że uczestnikami PPK mogą stać się nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także zleceniobiorcy, o ile podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli z tytułu zawartej umowy zlecenia u danego pracodawcy zleceniobiorca podlega wyłącznie dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, nie spełnia definicji osoby zatrudnionej określonej w art. 18 ustawy o PPK i nie może uczestniczyć w PPK.





Kiedy pracodawca zapisuje zleceniobiorcę do PPK?

Pracodawca, który już utworzył i prowadzi PPK powinien zapisać do PPK zatrudnianego zleceniobiorcę (tzn. w jego imieniu i na jego rzecz zawrzeć umowę o prowadzenie PPK), wówczas, gdy zleceniobiorca legitymuje się wymaganym okresem zatrudnienia i jednocześnie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Co do zasady pracodawca powinien zrobić to po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (czyli po upływie 90 dni zatrudnienia), nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin.

Pracodawca z II i III etapu wdrażania PPK, którego objęła już swoimi przepisami ustawa o PPK, ale jeszcze nie zawarł umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a zatrudnia zleceniodawcę, powinien zawrzeć w imieniu zleceniobiorcy umowę o prowadzenie PPK najpóźniej 10 listopada 2020 r. (art. 134 ustawy o PPK).

Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o PPK obejmie również pracodawców z ostatniego tzw. IV etapu wdrażania PPK, tj. jednostki sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych zatrudniające zleceniodawców, powinny zawrzeć w imieniu zleceniobiorców umowy o prowadzenie PPK do dnia 10 kwietnia 2021 r. (art. 137 ustawy o PPK), natomiast przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników – do dnia 10 maja 2021 r. (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK).

Należy pamiętać, aby prawidłowo ustalić wymagany przez ustawę o PPK trzymiesięczny okres zatrudnienia zleceniobiorcy umożliwiający mu uczestnictwo w PPK, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK, biorąc pod uwagę tylko te okresy, w których zleceniobiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Szczegółowe wyjaśnienia tego tematu zostały zawarte w rozdziale II pkt 10 – 13 Zagadnień prawnych w zakresie ustawy o PPK dostępnych w plikach do pobrania na Portalu MojePPK https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia_prawne_w_zakresie_Ustawy_o_PPK_v1_61.pdf.

Więcej na temat PPK na https://www.mojeppk.pl/ i pod nr telefonu 800 775 775.

Anna Chmiel, ekspert PFR Portal PPK