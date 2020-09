Czy PPK jest tylko dla pracowników etatowych?

Uprawnieni do uczestnictwa w PPK

Przez osoby zatrudnione, dla których dostępne jest oszczędzanie w PPK należy rozumieć:

pracowników, zleceniobiorców oraz osoby zatrudnione na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nakładców, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.





Co do zasady wszystkie te osoby mogą być uczestnikami PPK. To wskazuje na dużą elastyczność PPK. Oszczędzanie w nich jest umożliwione zarówno pracownikom etatowym, jak też osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem jest jednak, aby osoby te podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce z tytułu tego zatrudnienia.

Zasady zapisywania do PPK

W PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis. To oznacza, że to pracodawca jest zobowiązany do zapisania do PPK zatrudnionych u niego osób, które nie ukończyły 70. roku życia. Automatycznemu zapisowi podlegają osoby w wieku 18-55 lat. W ich imieniu i na ich rzecz pracodawca zawiera umowy o prowadzenie PPK, bez uprzedniej jakiejkolwiek aktywności ze strony tych osób. Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia do PPK zostaną zapisane na swój wniosek. One w pierwszej kolejności powinny złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie na ich rzecz umów o prowadzenie PPK, a dopiero na skutek takiego wniosku pracodawca zapisze je do PPK.

Termin na udostępnienie możliwości oszczędzania w PPK

To od kiedy osoba zatrudniona będzie miała możliwość oszczędzać w PPK zależy od wielkości podmiotu ją zatrudniającego mierzonej wielkością zatrudnienia. Czas udostępnienia pracownikom możliwości oszczędzania w PPK jest bowiem uzależniony od tego kiedy PPK zostanie utworzone przez ich pracodawcę. I tak, jeśli chodzi o największych pracodawców PPK zostało u nich już wdrożone w tzw. I turze, na jesieni 2019 r. Ich pracownicy cieszą się już możliwością gromadzenia środków w PPK.

Aktualnie PPK wdrażają pracodawcy sektora MŚP. Najpóźniej na jesieni br. są oni zobowiązani udostępnić PPK osobom przez nich zatrudnionym. Część z tych pracodawców już utworzyła PPK, a ich pracownicy korzystają z oszczędzania w nich. Pozostali utworzą PPK najpóźniej w październiku 2020 r., tak aby nie później niż 10 listopada 2020 r. zapisać do PPK swoich pracowników. W ostatnim etapie wdrażania PPK w Polsce, w I połowie 2021 r. PPK zostaną utworzone przez najmniejszych pracodawców oraz podmioty sektora publicznego (bez względu na liczbę osób w nich zatrudnionych).

Z tego względu, dla ustalenia kiedy pracownik będzie posiadał możliwość korzystania z PPK istotne jest w pierwszej kolejności sprawdzenie, kiedy PPK zostanie wdrożone przez jego pracodawcę. Dopiero kiedy w zakładzie pracy PPK już zostanie utworzone są do niego zapisywani pracownicy.

