Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Nie składaj teraz wniosku o emeryturę. Poczekaj z tym do lipca 2026 r.

Nie składaj teraz wniosku o emeryturę. Poczekaj z tym do lipca 2026 r.

17 maja 2026, 20:59
Emilia Panufnik
Nie składaj teraz wniosku o emeryturę. Poczekaj z tym do lipca 2026 r.
Z przejściem na emeryturę poczekaj do lipca 2026 r., ponieważ wtedy można to zrobić najkorzystniej. Okazuje się, że są takie dwa miesiące w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego warto przejść na emeryturę w lipcu?

Kiedy przejść na emeryturę w 2026 r.?

W 2026 r. kolejni Polacy osiągną wiek emerytalny czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Coraz więcej osób decyduje się na dalszą pracę. Jest to również niezbędne ze względu na starzejące się społeczeństwo i brak rąk do pracy. Jednakże wiele osób w wieku emerytalnym zastanawia się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę. Eksperci wskazują na dwa miesiące w roku, w którym złożenie wniosku będzie najbardziej opłacalne. Emerytura będzie wypłacana za okres od miesiąca złożenia wniosku. Jeden z najlepszych terminów to luty 2026 r., ale tę datę mamy już za sobą.

Przejście na emeryturę w lutym 2026 r.

Dlaczego jednym z dwóch najlepszych momentów w roku do przejścia na emeryturę jest właśnie luty 2026 r.? Z tytułu marcowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już w marcu emerytura wzrośnie o wskaźnik waloryzacji. Jeśli jednak osoba uprawniona do emerytury jeszcze nie złożyła wniosku, warto zastanowić się nad wydłużeniem aktywności zawodowej jeszcze do końca czerwca i złożenie wniosku o emeryturę w lipcu 2026 r. Dlaczego?

Wniosek o emeryturę w lipcu 2026 r.

Co roku w czerwcu ZUS przeprowadza także waloryzację kapitału emerytalnego. Oznacza to wzrost środków zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. W związku z powyższych drugim najlepszych terminem na złożenie wniosku o emeryturę będzie lipiec 2026 r. czyli tuż po czerwcowej waloryzacji. W zeszłym roku kapitał emerytalny wzrósł znacząco, ponieważ aż o 14,41%. Zakład wyliczy więc emeryturę już od wyższej kwoty. Przyszły emeryt będzie otrzymywał więc co miesiąc nieco wyższe świadczenie. Różnica może sięgać nawet kilkuset złotych.

Kiedy przejść na emeryturę?

O tym, kiedy najlepiej przejść na emeryturę, warto porozmawiać z doradcami z ZUS. Zakład dysponuje specjalnym kalkulatorem pozwalającym na przybliżone wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Można wybrać uproszczony lub bardziej szczegółowy kalkulator. ZUS podkreśla jednak, że obliczenia z kalkulatora emerytalnego to jedynie prognoza, a nie faktyczna emerytura. Prognozowana kwota emerytury, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Dodatkowo, osoby, które w tym roku osiągną wiek emerytalny i chcą poznać wysokość swojej emerytury, mogą przyjść do placówki ZUS i skorzystać z usługi doradcy emerytalnego. Taka osoba wyliczy prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok kalendarzowy oraz szczegółowo wyjaśni od czego zależy wysokość emerytury. Co więcej, można w tej sprawie dzwonić do Centrum Kontaktu Klientów pod numer 22 560 16 00 lub umówić się na e-wizytę. Wówczas można zapytać o najbardziej odpowiedni termin przejścia na emeryturę, a nawet porównać jej wysokość w zależności od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę.

Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę miesiąc przed okresem przedemerytalnym? Pracownik ma 4 lata do emerytury
Kadry
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
15 maja 2026

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca
15 maja 2026

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.
Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca). Dla jednych wolne, dla innych zwykły dzień pracy. Co decyduje o wolnym?
15 maja 2026

Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.
Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?
