GUS: nowe tablice dalszego trwania życia 2026

GUS: nowe tablice dalszego trwania życia 2026

20 marca 2026, 21:15
Emilia Panufnik
GUS: aktualne tablice trwania życia obowiązują do 31 marca 2026 r. To prognoza dalszej długości życia dla kobiet i mężczyzn od określonego wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ma wpływ na wysokość emerytury. Tabela dalszego trwania życia stanowi załącznik do komunikatu GUS. Kiedy można spodziewać się podania nowych tablic obowiązujących od 1 kwietnia 2026 r. do końca marca 2027 r.?

Tablice trwania życia 2026

25 marca 2025 roku pojawił się ostatni Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2025 r. nowa tablica średniego dalszego trwania życia przedstawia się następująco:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

591,5

590,5

589,6

588,6

587,7

586,7

585,8

584,8

583,8

582,9

581,9

581,0

31

580,0

579,0

578,1

577,1

576,1

575,2

574,2

573,2

572,3

571,3

570,3

569,4

32

568,4

567,5

566,5

565,6

564,6

563,7

562,7

561,8

560,8

559,9

558,9

558,0

33

557,0

556,0

555,1

554,1

553,2

552,2

551,3

550,3

549,3

548,4

547,4

546,5

34

545,5

544,6

543,6

542,7

541,7

540,8

539,8

538,9

537,9

537,0

536,0

535,1

35

534,1

533,2

532,2

531,3

530,3

529,4

528,5

527,5

526,6

525,6

524,7

523,7

36

522,8

521,9

520,9

520,0

519,0

518,1

517,1

516,2

515,2

514,3

513,3

512,4

37

511,4

510,5

509,5

508,6

507,7

506,7

505,8

504,9

503,9

503,0

502,1

501,1

38

500,2

499,3

498,3

497,4

496,4

495,5

494,6

493,6

492,7

491,7

490,8

489,8

39

488,9

488,0

487,0

486,1

485,1

484,2

483,3

482,3

481,4

480,4

479,5

478,5

40

477,6

476,7

475,7

474,8

473,9

472,9

472,0

471,1

470,1

469,2

468,3

467,3

41

466,4

465,5

464,6

463,6

462,7

461,8

460,9

459,9

459,0

458,1

457,2

456,2

42

455,3

454,4

453,4

452,5

451,6

450,6

449,7

448,8

447,8

446,9

446,0

445,0

43

444,1

443,2

442,3

441,3

440,4

439,5

438,6

437,6

436,7

435,8

434,9

433,9

44

433,0

432,1

431,2

430,3

429,3

428,4

427,5

426,6

425,7

424,8

423,8

422,9

45

422,0

421,1

420,2

419,3

418,3

417,4

416,5

415,6

414,7

413,8

412,8

411,9

46

411,0

410,1

409,2

408,3

407,4

406,5

405,6

404,6

403,7

402,8

401,9

401,0

47

400,1

399,2

398,3

397,4

396,5

395,6

394,7

393,8

392,9

392,0

391,1

390,2

48

389,3

388,4

387,5

386,6

385,7

384,8

383,9

383,0

382,1

381,2

380,3

379,4

49

378,5

377,6

376,7

375,8

374,9

374,0

373,2

372,3

371,4

370,5

369,6

368,7

50

367,8

366,9

366,0

365,1

364,2

363,3

362,5

361,6

360,7

359,8

358,9

358,0

51

357,1

356,2

355,4

354,5

353,6

352,8

351,9

351,0

350,2

349,3

348,4

347,6

52

346,7

345,8

345,0

344,1

343,2

342,3

341,5

340,6

339,7

338,8

338,0

337,1

53

336,2

335,3

334,5

333,6

332,8

331,9

331,1

330,2

329,3

328,5

327,6

326,8

54

325,9

325,1

324,2

323,4

322,5

321,7

320,8

320,0

319,1

318,3

317,4

316,6

55

315,7

314,9

314,0

313,2

312,3

311,5

310,7

309,8

309,0

308,1

307,3

306,4

56

305,6

304,8

304,0

303,1

302,3

301,5

300,7

299,8

299,0

298,2

297,4

296,5

57

295,7

294,9

294,0

293,2

292,4

291,5

290,7

289,9

289,0

288,2

287,4

286,5

58

285,7

284,9

284,1

283,3

282,5

281,7

280,9

280,0

279,2

278,4

277,6

276,8

59

276,0

275,2

274,4

273,6

272,8

272,0

271,2

270,4

269,6

268,8

268,0

267,2

60

266,4

265,6

264,8

264,1

263,3

262,5

261,7

260,9

260,1

259,4

258,6

257,8

61

257,0

256,2

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

250,0

249,3

248,5

62

247,7

246,9

246,2

245,4

244,7

243,9

243,2

242,4

241,6

240,9

240,1

239,4

63

238,6

237,9

237,1

236,4

235,6

234,9

234,1

233,4

232,6

231,9

231,1

230,4

64

229,6

228,9

228,1

227,4

226,7

225,9

225,2

224,5

223,7

223,0

222,3

221,5

65

220,8

220,1

219,4

218,7

217,9

217,2

216,5

215,8

215,1

214,4

213,6

212,9

66

212,2

211,5

210,8

210,1

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,0

204,3

67

203,6

202,9

202,2

201,6

200,9

200,2

199,5

198,8

198,1

197,5

196,8

196,1

68

195,4

194,7

194,0

193,3

192,6

191,9

191,3

190,6

189,9

189,2

188,5

187,8

69

187,1

186,4

185,8

185,1

184,4

183,7

183,1

182,4

181,7

181,0

180,4

179,7

70

179,0

178,3

177,7

177,0

176,3

175,7

175,0

174,3

173,7

173,0

172,3

171,7

71

171,0

170,4

169,7

169,1

168,4

167,8

167,1

166,5

165,8

165,2

164,5

163,9

72

163,2

162,6

161,9

161,3

160,6

160,0

159,4

158,7

158,1

157,4

156,8

156,1

73

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,8

151,1

150,5

149,9

149,3

148,6

74

148,0

147,4

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,6

143,0

142,4

141,8

141,1

75

140,5

139,9

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,2

135,6

135,0

134,4

133,8

76

133,2

132,6

132,0

131,4

130,8

130,2

129,7

129,1

128,5

127,9

127,3

126,7

77

126,1

125,5

125,0

124,4

123,8

123,2

122,7

122,1

121,5

120,9

120,4

119,8

78

119,2

118,6

118,1

117,5

116,9

116,3

115,8

115,2

114,6

114,0

113,5

112,9

79

112,3

111,8

111,2

110,7

110,1

109,6

109,0

108,5

107,9

107,4

106,8

106,3

80

105,7

105,2

104,6

104,1

103,5

103,0

102,5

101,9

101,4

100,8

100,3

99,7

81

99,2

98,7

98,2

97,7

97,1

96,6

96,1

95,6

95,1

94,6

94,0

93,5

82

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

83

87,0

86,5

86,0

85,6

85,1

84,6

84,1

83,6

83,1

82,7

82,2

81,7

84

81,2

80,8

80,3

79,9

79,4

79,0

78,5

78,1

77,6

77,2

76,7

76,3

85

75,8

75,4

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,9

72,5

72,1

71,6

71,2

86

70,8

70,4

70,0

69,6

69,2

68,8

68,5

68,1

67,7

67,3

66,9

66,5

87

66,1

65,7

65,4

65,0

64,6

64,3

63,9

63,5

63,2

62,8

62,4

62,1

88

61,7

61,4

61,0

60,7

60,3

60,0

59,7

59,3

59,0

58,6

58,3

57,9

89

57,6

57,3

57,0

56,7

56,3

56,0

55,7

55,4

55,1

54,8

54,4

54,1

90

53,8

53,5

53,2

52,9

52,6

52,3

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

50,6

Pobierz tablice w formacie pdf i word

Tablice GUS 2026. Do czego służą?

Do czego służą tablice dalszego trwania życia z GUS? Zgodnie z uzasadnieniem do komunikatu GUS: "Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)."

Tablica średniego dalszego trwania życia - jak czytać?

Jak czytać tablice? Oto wyjaśnienia do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS z 27 marca 2023 r.:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

576,0

575,0

574,1

573,1

572,2

571,2

570,2

569,3

568,3

567,4

566,4

565,4

31

564,5

563,5

562,6

561,6

560,7

559,7

558,8

557,8

556,9

555,9

555,0

554,0

32

553,1

552,1

551,2

550,2

549,3

548,3

547,4

546,4

545,5

544,5

543,6

542,6

33

541,7

540,7

539,8

538,8

537,9

536,9

536,0

535,0

534,1

533,1

532,2

531,2

34

530,3

529,3

528,4

527,4

526,5

525,5

524,6

523,6

522,7

521,7

520,8

519,8

35

518,9

517,9

517,0

516,1

515,1

514,2

513,2

512,3

511,4

510,4

509,5

508,5

36

507,6

506,7

505,7

504,8

503,8

502,9

502,0

501,0

500,1

499,1

498,2

497,3

37

496,3

495,4

494,4

493,5

492,6

491,6

490,7

489,7

488,8

487,9

486,9

486,0

38

485,0

484,1

483,2

482,2

481,3

480,3

479,4

478,5

477,5

476,6

475,6

474,7

39

473,8

472,8

471,9

471,0

470,0

469,1

468,2

467,2

466,3

465,4

464,5

463,5

40

462,6

461,7

460,7

459,8

458,9

457,9

457,0

456,1

455,2

454,2

453,3

452,4

41

451,4

450,5

449,6

448,6

447,7

446,8

445,9

444,9

444,0

443,1

442,1

441,2

42

440,3

439,4

438,4

437,5

436,6

435,7

434,8

433,8

432,9

432,0

431,1

430,2

43

429,2

428,3

427,4

426,5

425,6

424,6

423,7

422,8

421,9

421,0

420,0

419,1

44

418,2

417,3

416,4

415,4

414,5

413,6

412,7

411,8

410,8

409,9

409,0

408,1

45

407,2

406,3

405,4

404,5

403,6

402,7

401,8

400,9

400,0

399,1

398,2

397,3

46

396,4

395,5

394,6

393,7

392,8

391,9

391,0

390,1

389,2

388,3

387,4

386,5

47

385,6

384,7

383,8

382,9

382,0

381,1

380,2

379,3

378,4

377,5

376,6

375,7

48

374,8

373,9

373,0

372,1

371,2

370,3

369,4

368,5

367,6

366,8

365,9

365,0

49

364,1

363,2

362,3

361,5

360,6

359,7

358,9

358,0

357,1

356,2

355,4

354,5

50

353,6

352,8

351,9

351,0

350,1

349,2

348,4

347,5

346,6

345,7

344,8

344,0

51

343,1

342,2

341,4

340,5

339,6

338,8

337,9

337,1

336,2

335,3

334,5

333,6

52

332,8

331,9

331,1

330,2

329,4

328,5

327,7

326,8

326,0

325,1

324,3

323,4

53

322,6

321,7

320,9

320,0

319,2

318,4

317,5

316,7

315,8

315,0

314,2

313,3

54

312,5

311,6

310,8

310,0

309,1

308,3

307,4

306,6

305,8

304,9

304,1

303,2

55

302,4

301,6

300,8

299,9

299,1

298,3

297,5

296,7

295,8

295,0

294,2

293,4

56

292,6

291,7

290,9

290,1

289,3

288,5

287,6

286,8

286,0

285,2

284,4

283,5

57

282,7

281,9

281,1

280,3

279,5

278,7

277,9

277,1

276,3

275,5

274,7

273,9

58

273,1

272,3

271,5

270,8

270,0

269,2

268,4

267,6

266,8

266,0

265,2

264,4

59

263,6

262,9

262,1

261,3

260,5

259,7

259,0

258,2

257,4

256,6

255,8

255,1

60

254,3

253,5

252,8

252,0

251,2

250,5

249,7

249,0

248,2

247,4

246,7

245,9

61

245,2

244,4

243,6

242,9

242,1

241,4

240,6

239,8

239,1

238,3

237,6

236,8

62

236,0

235,3

234,6

233,8

233,1

232,3

231,6

230,9

230,1

229,4

228,6

227,9

63

227,2

226,4

225,7

225,0

224,3

223,6

222,8

222,1

221,4

220,7

220,0

219,2

64

218,5

217,8

217,1

216,4

215,7

215,0

214,3

213,6

212,8

212,1

211,4

210,7

65

210,0

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,1

204,4

203,7

203,0

202,3

66

201,6

200,9

200,2

199,6

198,9

198,2

197,5

196,8

196,2

195,5

194,8

194,1

67

193,4

192,8

192,1

191,4

190,7

190,0

189,4

188,7

188,0

187,3

186,6

186,0

68

185,3

184,6

184,0

183,3

182,6

182,0

181,3

180,7

180,0

179,3

178,7

178,0

69

177,4

176,7

176,1

175,4

174,8

174,1

173,5

172,8

172,2

171,5

170,9

170,2

70

169,6

168,9

168,3

167,6

167,0

166,3

165,7

165,0

164,4

163,7

163,1

162,4

71

161,8

161,1

160,5

159,9

159,2

158,6

158,0

157,3

156,7

156,1

155,5

154,8

72

154,2

153,6

153,0

152,3

151,7

151,1

150,5

149,9

149,2

148,6

148,0

147,4

73

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,7

143,0

142,4

141,8

141,2

140,6

139,9

74

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,3

135,7

135,1

134,5

133,9

133,3

132,7

75

132,1

131,5

130,9

130,3

129,8

129,2

128,6

128,0

127,4

126,8

126,2

125,6

76

125,0

124,5

123,9

123,3

122,7

122,1

121,6

121,0

120,4

119,8

119,2

118,7

77

118,1

117,5

117,0

116,4

115,8

115,3

114,7

114,2

113,6

113,0

112,5

111,9

78

111,4

110,8

110,3

109,7

109,2

108,6

108,1

107,5

107,0

106,4

105,9

105,3

79

104,8

104,2

103,7

103,1

102,6

102,1

101,5

101,0

100,4

99,9

99,4

98,8

80

98,3

97,8

97,2

96,7

96,2

95,7

95,2

94,6

94,1

93,6

93,1

92,6

81

92,0

91,6

91,1

90,6

90,1

89,6

89,1

88,6

88,1

87,6

87,1

86,6

82

86,2

85,7

85,2

84,7

84,2

83,8

83,3

82,8

82,3

81,8

81,4

80,9

83

80,4

80,0

79,5

79,1

78,6

78,2

77,7

77,2

76,8

76,3

75,9

75,4

84

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,8

72,4

72,0

71,6

71,1

70,7

70,3

85

69,8

69,4

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

66,7

66,3

65,9

65,6

86

65,2

64,8

64,4

64,0

63,7

63,3

62,9

62,6

62,2

61,8

61,5

61,1

87

60,7

60,4

60,0

59,7

59,4

59,0

58,7

58,3

58,0

57,7

57,3

57,0

88

56,6

56,3

56,0

55,7

55,4

55,0

54,7

54,4

54,1

53,8

53,4

53,1

89

52,8

52,5

52,2

51,9

51,6

51,4

51,1

50,8

50,5

50,2

49,9

49,6

90

49,3

49,1

48,8

48,5

48,2

48,0

47,7

47,4

47,2

46,9

46,6

46,4

Zawarte w powyższej tabeli parametry przeciętnego/średniego dalszego trwania życia (mężczyzn i kobiet łącznie) są ogłaszane Komunikatem Prezesa GUS w końcu marca każdego roku i obowiązującą przez kolejne 12 miesięcy. Są one wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia wysokości emerytury kapitałowej. W celu prawidłowej interpretacji wartości przedstawionych w tabeli, zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia jak należy odczytywać zawarte w niej informacje.

Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.

Przykład

Załóżmy, że osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1958 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2023 r. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 210,0 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.

Przykład

Z kolei osoba Y urodziła się 2 stycznia 1953 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2023 r., kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy). Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „70”, i kolumny o nagłówku „6”. Wartość 165,7 (zaznaczona na zielono) oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia osoby Y, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 165,7  miesiąca, czyli 13,8 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,3 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2022 r.). 

Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026 i 2027 - GUS

Nowe tablice trwania życia powinny pojawić się już w przyszłym tygodniu czyli na koniec marca 2026 roku. W ostatnich latach najwcześniej podawane były 23 marca, a najpóźniej 27 marca. Ogłasza je GUS w swoim komunikacie raz w roku. Nowa tablica to podstawa przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. Jeżeli jest to bardziej korzystne, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS oblicza także na jej podstawie wysokość hipotetycznej emerytury.

Poprzedni to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Podstawą do jego wydawania jest art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tablica stanowi załącznik do komunikatu Prezesa GUS. Kolejnej tabeli należy spodziewać się na koniec marca 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

Polacy żyją coraz dłużej - GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. Czy ZUS przeliczy emerytury?
ZUS drugi raz przelicza emerytury Obniża do 5.577,57 zł z 6.449,32 zł. Bo 264,20 zamiast 247,7 miesięcy średniego dalszego trwania życia
Wskaźnik przeliczeniowy 209 miesięcy w emeryturach? Bo ta średnia długość trwania życia jest loterią
Źródło: GUS
