Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablicę średniego dalszego trwania życia GUS, która obowiązuje od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.

Jak wylicza się wysokość emerytury? ZUS

Rzecznik ZUS tłumaczy, że tablice dalszego średniego trwania życia stanowią istotny element przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Ustalenie wysokości emerytury opiera się na prostym rachunku. Kapitał emerytalny zapisany w ZUS dzieli się przez przeciętne dalsze trwanie życia prognozowane przez GUS wyrażone w miesiącach. Im większy licznik, czyli kapitał emerytalny, a niższy mianownik, czyli liczba miesięcy do przeżycia, tym wyższa będzie wysokość emerytury.

Niższe emerytury od kwietnia 2026 r.

Natomiast zgodnie z nową tablicą dalszego średniego trwania życia podaną przez GUS, która obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r., wydłuża się życie Polaków. Im więcej miesięcy średniego dalszego trwania życia, tym wyższy będzie mianownik. To więcej miesięcy do wypłaty świadczenia z ZUS. W konsekwencji tego wychodzi niższa kwota emerytury.

Zdaniem ekspertów zmiana długości życia może obniżyć emerytury, o które zawnioskują osoby przechodzące na emeryturę od 1 kwietnia 2026 r. o około 0,9%. Obniżka będzie więc uzależniona od wysokości wyliczonego świadczenia. Na uwagę zasługuje fakt corocznej waloryzacji środków zgromadzonych w ZUS. Ma to miejsce w czerwcu. Warto więc składać wniosek o emeryturę w lipcu. Dodatkowo można podnieść sobie wysokość emerytury poprzez dłuższy staż pracy.