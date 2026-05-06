Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS

06 maja 2026, 19:13
Emilia Panufnik
Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablicę średniego dalszego trwania życia GUS, która obowiązuje od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.

Jak wylicza się wysokość emerytury? ZUS

Rzecznik ZUS tłumaczy, że tablice dalszego średniego trwania życia stanowią istotny element przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Ustalenie wysokości emerytury opiera się na prostym rachunku. Kapitał emerytalny zapisany w ZUS dzieli się przez przeciętne dalsze trwanie życia prognozowane przez GUS wyrażone w miesiącach. Im większy licznik, czyli kapitał emerytalny, a niższy mianownik, czyli liczba miesięcy do przeżycia, tym wyższa będzie wysokość emerytury.

Niższe emerytury od kwietnia 2026 r.

Natomiast zgodnie z nową tablicą dalszego średniego trwania życia podaną przez GUS, która obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r., wydłuża się życie Polaków. Im więcej miesięcy średniego dalszego trwania życia, tym wyższy będzie mianownik. To więcej miesięcy do wypłaty świadczenia z ZUS. W konsekwencji tego wychodzi niższa kwota emerytury.

Zdaniem ekspertów zmiana długości życia może obniżyć emerytury, o które zawnioskują osoby przechodzące na emeryturę od 1 kwietnia 2026 r. o około 0,9%. Obniżka będzie więc uzależniona od wysokości wyliczonego świadczenia. Na uwagę zasługuje fakt corocznej waloryzacji środków zgromadzonych w ZUS. Ma to miejsce w czerwcu. Warto więc składać wniosek o emeryturę w lipcu. Dodatkowo można podnieść sobie wysokość emerytury poprzez dłuższy staż pracy.

Kadry
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
06 maja 2026

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.
Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca
06 maja 2026

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.
W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]
06 maja 2026

Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
06 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które muszą wejść w życie to także grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań przy zbyt dużej rozbieżności wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
06 maja 2026

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Rekrutacja daje szybki i medialny efekt, ale to po zatrudnieniu AI zaczyna pracować codziennie. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania tym, jak firma zarządza talentami, podejmuje decyzje i buduje zaufanie do AI. Jak wdrażać AI i jakich błędów nie popełniać? Na nasze pytania odpowiada przedsiębiorca, entuzjasta AI, ekspert e-learningu, Michał Lidzbarski.
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej. Termin mija 20 maja
06 maja 2026

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
05 maja 2026

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
