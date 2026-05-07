Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Stosunek pracy » Ochrona przedemerytalna kobiet i mężczyzn zaczyna się w różnym wieku - 56 i 61 lat. Pracodawca nie zwolni ich tylko za wypowiedzeniem

Ochrona przedemerytalna kobiet i mężczyzn zaczyna się w różnym wieku - 56 i 61 lat. Pracodawca nie zwolni ich tylko za wypowiedzeniem

07 maja 2026, 10:04
Ochrona przedemerytalna kobiet i mężczyzn zaczyna się w różnym wieku - 56 i 61 lat czyli na 4 lata przed wiekiem emerytalnym. Pracodawca nie zwolni ich tylko za wypowiedzeniem. Kodeks pracy nie chroni więc pracowników przed każdym rozwiązaniem umowy. Co to w praktyce oznacza?

Ochrona przedemerytalna

W Kodeksie pracy w dziale II "Stosunek pracy", rozdziale II "Umowa o pracę" i oddziale II "Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę" znajduje się art. 39, który nakłada na pracowników ochronę przedemerytalną. Ochrona pracownika oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której zostało niewiele do emerytury. Zatrudniający nie może złożyć wypowiedzenia w ostatnich 4 latach przed emeryturą pracownika. Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie złożone wcześniej, które wywiera skutek już podczas tego 4-letniego okresu ochronnego jest skuteczne. Pracodawca działa wówczas zgodnie z przepisami. Nie narusza art. 39 Kodeksu pracy.

Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi lub pracownicy, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata:

Art. 39.[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona przedemerytalna - umowa na czas określony

Warto zwrócić uwagę na drugi człon zdania zawartego w art. 39 KP: "jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Powstał spór dotyczący tego, czy ochrona przed zwolnieniem dotyczy tylko osób, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony albo umowę o pracę na czas określony trwający do osiągnięcia wieku emerytalnego lub dłużej, czy też umów na czas określony, które wygasają przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wiadomo, że pracodawca nie musi przedłużać umowy o pracę osobie, której brakują 4 lata do emerytury, a pracuje na podstawie umowy na czas określony wynoszący np. 2 lata. Dochodzi tu do rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pytanie, czy może rozwiązać taką umowę wcześniej, jeśli pracownik jest już w wieku ochronnym. Ostatnia Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2025 r. (sygn. akt III PZP 6/24) nie pozwala na wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi w trakcie trwania ochrony przedemerytalnej:

„[...] wynikający z art. 39 Kodeksu pracy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy także umowy zawartej na czas określony, w tym też takiej, której okres obowiązywania upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego”.

Ochrona przedemerytalna kobiet i mężczyzn - 56 lat i 61 lat

W związku z tym, że w Polsce mamy niższy wiek emerytalny dla kobiet, pracownice szybciej przechodzą na emeryturę, a więc wcześniej zostają objęte ochroną przedemerytalną. Wiek emerytalny kobiet to 60 lat. Mężczyźni pracują 5 lat dłużej - przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat (art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Wpływa to między innymi na wypłatę wyższych emerytur. Kobieta jest pod ochroną od 56. roku życia. Natomiast mężczyzny nie można zwolnić od 61. roku życia.

Ochrona przedemerytalna - jak liczyć?

Jak liczy się lata ochrony przedemerytalnej? Podajemy przykład:

Przykład

Danuta w dniu 1 października 2029 r. będzie miała 60 lat. Czy już w 2025 roku obejmie ją ochrona przedemerytalna? Tak. Od dnia 1 października 2025 r. pracodawca nie może zwolnić Danuty na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownica objęta jest ochroną uregulowaną w art. 39 Kodeksu pracy.

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2025 r., sygn. I PSKP 18/24

W kontekście ochrony przedemerytalnej warto wspomnieć wyrok Sądu Najwyższego z tego roku o sygn. I PSKP 18/24. Z orzeczenia SN wynika jednoznacznie, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 KP obejmuje pracownika, który obiektywnie spełnia przesłanki do nabycia emerytury pomostowej z osiągnięciem wieku emerytalnego niższego od powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli okoliczność ta została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Dla oceny naruszenia zakazu wypowiedzenia umowy o pracę decydujące znaczenie ma obiektywne istnienie przesłanek ochrony w momencie wypowiedzenia, a nie stan wiedzy pracodawcy o tych okolicznościach, przy czym późniejsze ujawnienie tych okoliczności może mieć wpływ jedynie na zakres roszczeń odszkodowawczych pracownika. (Źródło: InforLex)

Okres ochronny a zwolnienie grupowe

Jak ochrona przed emeryturą ma się do zwolnienia grupowego? W przypadku zwolnień grupowych pracownicy objęci ochroną przedemerytalną chronieni są przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę. Natomiast do rozwiązania stosunku pracy może dojść w konsekwencji innego typu wypowiedzenia. Przepisy pozwalają na przedstawienie osobom w wieku przedemerytalnym wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). Jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków, umowa ulega rozwiązaniu z okresem wypowiedzenia.

Kadry
W tym roku przechodzę na emeryturę. Ile urlopu mi przysługuje?
07 maja 2026

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój staż pracy wynosi 40 lat. W każdym roku kalendarzowym przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku przechodzę na emeryturę w lipcu. Ile urlopu mi przysługuje?
Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
07 maja 2026

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?
06 maja 2026

8 godzin urlopu na badania to dodatkowy, płatny czas na wykonanie badań, konsultacji lekarskich lub innych działań wspierających zdrowie. Komu przysługuje urlop na profilaktykę?

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS
06 maja 2026

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablicę średniego dalszego trwania życia GUS, która obowiązuje od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
06 maja 2026

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.
Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca
06 maja 2026

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.
W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]
06 maja 2026

Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
06 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które muszą wejść w życie to także grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań przy zbyt dużej rozbieżności wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.
Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
06 maja 2026

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Rekrutacja daje szybki i medialny efekt, ale to po zatrudnieniu AI zaczyna pracować codziennie. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania tym, jak firma zarządza talentami, podejmuje decyzje i buduje zaufanie do AI. Jak wdrażać AI i jakich błędów nie popełniać? Na nasze pytania odpowiada przedsiębiorca, entuzjasta AI, ekspert e-learningu, Michał Lidzbarski.
