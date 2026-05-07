W tym roku przechodzę na emeryturę - ile urlopu mi przysługuje?

Problem: Dowiedziałam się, że najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę to lipiec, dlatego zdecydowałam się przejść na emeryturę w lipcu 2026 r. Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 40 lat. Moja umowa rozwiązuje się 30 czerwca 2026 r. Corocznie miałam prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Ile dni urlopu przysługuje mi w tym roku?

Urlop w roku przejścia na emeryturę

Zgodnie z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę z przedstawionym stażem pracy pracownica ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Natomiast w roku przejścia na emeryturę przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego pomniejsza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu roku. Na przedstawionym przykładzie będzie to 6 miesięcy roku, a więc w prosty sposób można obliczyć, że jest to połowa roku, a więc 26 dni dzielimy na pół. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca przyzna kobiecie 13 dni urlopu, które powinna wykorzystać do końca czerwca 2026 r.

Należy jednak podkreślić, że pracodawca zawsze może potraktować pracownicę w sposób bardziej korzystny niż przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Jeśli strony stosunku pracy ustalą między sobą lepsze warunki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. został przyznany wyższy urlop wypoczynkowy, nawet w pełnym, rocznym wymiarze.