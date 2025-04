W stosunku do niektórych osób z niepełnosprawnościami z orzeczonym stopniem znacznym i umiarkowanym upłynął termin ważności kart parkingowych w dniu 31 marca 2025 r., o ile takowe posiadali. Termin ważności tych kart i tak był wydłużony z 30 września 2024 r. właśnie do końca marca 2025 r. Sprawdź czy sytuacja Cię dotyczy i jakie są zasady wydawania kart na 2025 r.

rozwiń >

Ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1165) wprowadzała wiele zmian w przepisach. Chodziło m.in. o przedłużenie ważności kart parkingowych do 31 marca 2025 r., przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, zachowanie statusu osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia, wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu, nowy obowiązek przewodniczącego powiatowego zespołu: zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku oraz określenie terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie ważności kart parkingowych było tylko do 31 marca 2025 r.

Przepis ww. ustawy stanowi, że wydłużony został do dnia 31 marca 2025 r. termin ważności kart parkingowych. Chodzi o karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których termin ważności upływa do dnia 30 września 2024 r. Kartę parkingową wydaje się:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Każdy, kto ma:

stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostaniesz jej

Ważne Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

10-N (choroba neurologiczna).

Karta parkingowa dla osoby ze stopniem znacznym

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby ze stopniem umiarkowanym

Wskazanie do karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Czym są znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się?

Można założyć, że osoba ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się to m.in. osoba, która:

nie przemieszcza się,

nie zachowuje równowagi przy siedzeniu,

lub w ogóle się nie przemieszcza lub porusza na odległość do 50 m za pomocą sprzętu wspomagającego lub z pomocą jednej osoby,

ma trudności lub nie jest w stanie schodzić i wchodzić po schodach lub porusza się z pomocą innej osoby,

ma trudności przy poruszaniu się po powierzchniach płaskich na dystansie nie przekraczającym 100 m (co stanowi wartość orientacyjną).

Zatem jeżeli chodzi o znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się, to wskazuje się na osobę, która ma trudności w zakresie sprawności ruchowej, przy czym należy pamiętać, iż ruch jest efektem sprawnego współdziałania wielu układów, nie tylko narządu ruchu, ale sprawnego współdziałania innych układów, narządów i zmysłów człowieka. Zważywszy, iż stan zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, gdyż decydującym jest ocena ograniczeń w możliwości funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu, przy ocenie znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, w przypadkach wątpliwych zasadnym wydaje się zastosowanie skal oceny klinimetrycznej, odpowiednich do poszczególnych jednostek chorobowych.

Gdzie umieszcza się kartę parkingową?

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Jak załatwić kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej?

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki. Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2022 poz. 1611, ze zm.)

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Ile czeka się na kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej?

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Czy od odmowy przyznania karty parkingowej przysługuje odwołanie?

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

Jak długo ważna jest karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej?

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej jest ważna do zakończenia czasu, na jaki ma się przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat. Z zastrzeżeniem tego co niżej.

Ważne PAMIĘTAJ UPŁYNĄŁ TERMIN WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH. Termin kart, których termin ważności upłyną do dnia 30 września 2024 r., zachowały ważność tylko do dnia 31 marca 2025 r. Przedłużenie ważności kart parkingowych: Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1165) karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), których termin ważności upływa do dnia 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 31 marca 2025 r.