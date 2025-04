Jakie choroby zalicza się do niepełnosprawności? [LISTA]

Jakie choroby zalicza się do niepełnosprawności? Okazuje się, że tych chorób jest bardzo dużo, bowiem są związane one z 12 kodami i przyczynami niepełnosprawności, które w zależności od danego naruszenia sprawności organizmu są bardzo zróżnicowane. Poniżej przykłady.

Poniżej lista kodów i konkretna lista chorób na jakie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności i konkretny stopień niepełnosprawności.

Jakie są kody niepełnosprawności?

Kody przyczyny niepełnosprawności są zróżnicowane i oznacza się je następująco:

01-U – upośledzenie umysłowe;

02-P – choroby psychiczne;

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O – choroby narządu wzroku;

05-R – upośledzenie narządu ruchu;

06-E – epilepsja;

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

08-T – choroby układu pokarmowego;

09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

10-N – choroby neurologiczne;

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej dziecka.

Ważne Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Ustawodawca ograniczył liczbę symboli przyczyn niepełnosprawności na każdym z orzeczeń do trzech, wymagając jednocześnie aby w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności albo niepełnosprawności, każdy z symboli zawartych w orzeczeniu niezależnie od pozostałych stanowił samodzielną przyczynę niepełnosprawności lub jej stopnia.

Jakie choroby zalicza się do niepełnosprawności?

Do niepełnosprawności zalicza się liczne choroby związane z konkretnym naruszeniem sprawności organizmu. Uszczegóławiając przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez: upośledzenie umysłowe; choroby psychiczne; zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; choroby narządu wzroku; upośledzenie narządu ruchu; epilepsja; choroby układu oddechowego i krążenia; choroby układu pokarmowego; choroby układu moczowo-płciowego; choroby neurologiczne; schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego; całościowe zaburzenia rozwojowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz związany z danymi rodzajem naruszenia sprawności organizmu.

Upośledzenie umysłowe a niepełnosprawność

Upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym. Termin „upośledzenie umysłowe” zastępowany jest obecnie terminem „niepełnosprawność intelektualna”. Uważa się, iż termin „upośledzenie” ma znaczenie negatywne, zaś „niepełnosprawność intelektualna” jest określeniem nie przesądzającym o charakterze i przyczynie zaburzenia, co daje nadzieję na lepsze rokowania. To właśnie z powodu tego naruszenia sprawności organizmu często orzekana jest niepełnosprawność w stopniu znacznym. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mają pełne prawo – na równi z innymi osobami ubezpieczonymi – do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które obejmują zapobieganie chorobom, wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności. Świadczenia opieki zdrowotnej skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną realizowane są również przez lekarza dentystę, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną.

Czy upośledzenie umysłowe to niepełnosprawność?

Tak, upośledzenie umysłowe, inaczej „niepełnosprawność intelektualna” może być zakwalifikowane jako niepełnosprawność.

Choroby psychiczne a niepełnosprawność

W ramach orzekanej niepełnosprawności spowodowanej chorobami psychicznymi wyróżnia się takie konkretne zaburzenia chorobowe:

zaburzenia psychotyczne,

zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,

utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,

zespoły otępienne.

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z zaburzeniem głosu, mowy i choroby słuchu takie jak:

trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,

częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,

zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,

głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Choroby narządu wzroku a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane ze wzrokiem takie jak:

wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;

Upośledzenia narządu ruchu a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z narządem ruchu takie jak:

wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,

zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,

choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,

choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,

nowotwory narządu ruchu,

zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

Epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.

Choroby układu oddechowego i krążenia a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z układem oddechowym i krążenia takie jak:

przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,

nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,

wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,

nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,

miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,

niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń.

Choroby układu pokarmowego a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby układu pokarmowego takie jak:

choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,

stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,

przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,

przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,

przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,

nowotwory układu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby układu-płciowego takie jak:

zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,

choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,

wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,

nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych.

Choroby neurologiczne a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się choroby neurologiczne takie jak:

naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,

guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,

pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,

choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,

choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,

choroby rdzenia kręgowego,

uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;

Inne choroby, np. zakaźne, układu krwiotwórczego a niepełnosprawność

Do niepełnosprawności zalicza się inne choroby takie jak:

choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,

choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,

przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,

choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,

znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej;

Całościowe zaburzenia rozwojowe a niepełnosprawność

Istnieje też taka kategoria jak całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.