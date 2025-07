7 kluczowych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 i 2026

W 2025 r. jest sporo świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Będą one również obowiązywały w 2026 r. ponieważ na ten moment nie planuje się ich zmieniać na niekorzyść osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, zasiłek rodzinny, rentę socjalną i rentę z tytułu niezdolności do pracy. Analizujemy je, ponieważ po marcowej waloryzacji uległy one podwyższeniu a wiadomo też, że szykują się już kolejne podwyżki na 2026 r.

W 2025 r. jest sporo świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Będą one również obowiązywały w 2026 r. ponieważ na ten moment nie planuje się ich zmieniać na niekorzyść osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, zasiłek rodzinny, rentę socjalną i rentę z tytułu niezdolności do pracy. Analizujemy je, ponieważ po marcowej waloryzacji uległy one podwyższeniu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku. Na pomoc dla niepełnosprawnych przyjęto budżet 275,8 mln zł. Można już składać wnioski. Jak wskazuje PFRON w 2025 r., jak w 2024 r. będą kontynuowane dotychczasowe warunki dofinansowania w ramach programu, z korzystną waloryzacją maksymalnych kwot dofinansowania o 5% w następujących zadaniach modułu I: Obszar A Zadania: 1-4, Obszar B Zadania 1-5, Obszar C Zadania: 1, 2 i 5, Obszar D, jak też w module II. PFRON zapewnił wyższy budżet na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością! Wynosi on 275,8 mln zł (w 2024 roku, po dodatkowym zwiększeniu wynosił 265,8 mln zł).

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia; po ukończeniu 75 roku życia. W 2025 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. dotychczas dodatek pielęgnacyjny wynosił 330,07 zł, ale od 1 marca 2025 roku wzrósł o 18,15 zł. Teraz dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie, dlaczego więc też zasiłek pielęgnacyjny nie ulega waloryzacji i wynosi jedynie 215,84 zł miesięcznie? Szczegóły w artykule niżej.

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające jest świadczeniem pieniężnym. Istotą świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające jest świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. To jest główna różnica w stosunku do świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki.

Ważne Świadczenie wspierające przysługuje osobie: legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali , o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

w której potrzebę wsparcia określono , o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; w wieku od ukończenia 18. roku życia.

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1 878,91 zł. Kwoty świadczenie wspierającego są wiec w odpowiedniej, proporcjonalnej wartości: od 1 marca 2025 r. - do 28 lutego 2026 r.:

40% renty socjalnej wynosi 751,56 zł,

60% renty socjalnej wynosi 1127,35 zł,

80% renty socjalnej wynosi 1503,13 zł,

120% renty socjalnej wynosi 2254,69 zł,

180% renty socjalnej wynosi 3382,04 zł,

220% renty socjalnej wynosi 4133,60 zł.

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Częściowe, ponieważ zasiłek nie jest świadczeniem o duże wartości, ale obok świadczenia 800+ powinno wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

Ważne Ważny jest wiek dziecka, ponieważ przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego uzależnione są od wieku dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje: na dziecko do 18 roku życia, na dziecko uczące się w szkole (maksymalnie do ukończenia 21 roku życia) oraz w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowaniu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia.

Przy otrzymaniu zasiłku rodzinnego kluczowa jest kwota dochodu na członka rodziny. Kwota ta nie można przekroczyć pewnego progu. Ten próg na zasiłek rodzinny w 2025 r. wynosi 674,00 zł. Kwota ta może ulec marcowej waloryzacji w 2025 r., co będzie oznaczało wyższy zasiłek w 2026 r. Kwota ta zwiększa się o 90 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna. W takiej sytuacji kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Co ważne są to kwoty netto. Taki dochód na osobę w rodzinie należy obliczać z roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok, w którym chce się otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Dla zasiłków przyznawanych w 2025 r. liczy się więc dochód za 2024 r.

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: renta socjalna

Obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1 878,91 zł. (po waloryzacji w marcu 2025 r.) . Jednakże podobnie jak przy zasiłku rodzinnym kwota ta może ulec marcowej waloryzacji w 2025 r., co będzie oznaczało wyższy zasiłek w 2026 r. Renta socjalna może mieć charakter:

renty socjalnej stałej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

- jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała; renty socjalnej okresowej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa, wówczas przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Przykład Czym jest niezdolność do pracy? Niezdolną do pracy jest osoba, która: całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i

nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: renta z tytułu niezdolności do pracy

Będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym jako osoba niepełnosprawna) jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: jesteś niezdolny do pracy; 25 lat składkowych – kobieta,30 lat składkowych – mężczyzna. masz wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy): 1 rok – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy zanim ukończyłeś 20 lat, 2 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 20 a 22 rokiem życia, 3 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 22 a 25 rokiem życia, 4 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia, 5 lat – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat: przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy. Twoja niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz masz co najmniej: 20-letni staż ubezpieczeniowy – jeśli jesteś kobietą, 25-letni staż ubezpieczeniowy– jeśli jesteś mężczyzną. Obecnie kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1 878,91 zł. zł (po waloryzacji w marcu 2025 r.).

Ważne Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodniłeś:

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: świadczenia w miejscu pracy

W miejscu pracy ważne jest wprowadzenie odpowiednich warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Racjonalne usprawnienia mogą polegać na przystosowaniu pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), odpowiednim wyposażeniu (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych, umożliwienie skorzystania z alternatywnych form komunikacji – zatrudnienie tłumacza języka migowego), jak również ustaleniu czasu pracy, podziału zadań lub oferty kształceniowej lub integracyjnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zgłoszonych potrzeb. Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy lub miejsca rekrutacji lub szkolenia z piętra na parter. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Ważne Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie na 2025 i 2026: bezpłatne sanatorium

Z bezpłatnego pobytu w sanatorium mogą skorzystać poszczególne grupy osób. W szczególności zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu (bez ograniczenia wieku) oraz dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej.

Ważne Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może dofinansować skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego, skorzystać z tego może każda osoba z niepełnosprawnością, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i mieszka na terenie Polski, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystała ze świadczeń.

Osoby z niepełnosprawnościami. Udogodnienie na 2025 i 2025: pies asystujący dla osoby niepełnosprawnej

Przez psa asystującego należy rozumieć psa odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do: